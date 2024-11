1/11 Spülmaschinentabs sind für die Spülmaschine gedacht. Foto: Getty Images

Anne Sophie Carruzzo

Geschirrspültabs, die hartnäckige Flecken vom Geschirr entfernen, enthalten starke Stoffe. Diese kann man im Haushalt nutzen und verschieden Sachen mithilfe der Tabs reinigen.

1 Gelbe Flecken auf weissen T-Shirts

Wer kennt das nicht: Man streift das geliebte weisse T-Shirt über und bemerkt gelbe Flecken? Die Flecken entstehen auf hellem Stoff besonders schnell, vor allem beim Schwitzen unter den Achseln. Es gibt aber einen einfachen Trick, um sie wieder loszuwerden.

Es reicht, ein Geschirrspültab in etwas warmes Wasser aufzulösen. Dann kann man das Kleidungsstück etwa 30 Minuten darin einweichen. Danach wäscht man es ganz normal in der Waschmaschine. Das Tab kann auch direkt in die Maschine gegeben werden. Dort löst es die hartnäckigen Flecken auf den Kleidern und entfernt zusätzlich Kalk in der Waschmaschine.

1:35 Trommel oder Wäsche mieft? Tipps für eine saubere Waschmaschine

2 Ofenrost reinigen

Wie das weisse T-Shirt kann auch der Ofenrost mit in Wasser aufgelöstem Tab eingeweicht werden, anstatt ohne grossen Erfolg daran herumzuschrubben. 30 Minuten Einweichzeit sollten auch hier genügen. Danach lässt sich jeglicher Schmutz problemlos abwaschen. Die Wasser-Geschirrspültab-Mischung eignet sich übrigens auch dafür, den restlichen Backofen abzuschrubben.

3 Fritteuse reinigen

Die Fritteuse muss ab und zu gereinigt werden. Füllt den Aussenbehälter eurer Fritteuse zu drei Vierteln mit Wasser und geben Sie einen Tab dazu. Wenn es sich aufgelöst hat, kommt das Sieb in die Fritteuse. Dann muss das Gerät zehn Minuten lang auf höchster Stufe laufen. Spült danach die ganze Fritteuse behutsam mit lauwarmem Wasser aus.

4 Angebrannte Pfannen

Es reicht, etwas Wasser in der schmutzigen Pfanne aufzukochen und einen Tab darin aufzulösen. Lasst die Mischung etwa zehn Minuten köcheln. Danach sollte sich der Schmutz automatisch von der Pfanne lösen.

Tipp: Wenn ihr die Mischung so köcheln lasst, entfernt das zudem unangenehme Gerüche in der Luft. Gerade nach Raclette oder Fondue kann das Haus nach Käse riechen. Dann kann man die Wasser-Tab-Mischung etwa 15 Minuten köcheln lassen und so die Gerüche beseitigen.

5 Wände sauber machen

Wenn die Kinder ihre artistischen Fähigkeiten an der Wand ausüben oder der Hund das schmutzige Fell daran abreibt, kommt ein Geschirrspültab zum Einsatz. In etwas Wasser aufgelöst, entpuppt sich der Tab als guter Wandreiniger.

6 Kalk aus der WC-Schüssel entfernen

Geschirrspültabs sind auch sehr effektiv gegen Kalk. In der WC-Schüssel lagert sich Kalk ab, der mit den Tabs einfach weggemacht werden kann. Gebt dafür ein bis zwei Tabs in die WC-Schüssel, wartet, bis sich die Tabs aufgelöst haben, und schrubben Sie dann gründlich. Die Kalkablagerungen sollten sich dann ohne Probleme lösen.

7 Reinigung von Mülleimern

Wer ausserhalb des Hauses einen Mülleimer stehen hat, muss diesen ab und zu auswaschen, sonst entstehen kaum erträgliche Gerüche. Die Geschirrspültabs helfen auch in dieser Situation! Gebt für die Anwendung etwas warmes Wasser in den Mülleimer und löst zwei bis drei Tabs darin auf. Dann solltet ihr die Mischung etwa 30 Minuten einwirken lassen. Die Geschirrspültabs reinigen den Behälter und neutralisieren die Gerüche.