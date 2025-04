Schneidebrett aus Holz, Glas oder Plastik: Was ist besser und hygienischer?

Hygienisch muss es sein. Gut aussehen auch. Und am besten ist es leicht zu reinigen: Die Ansprüche an ein Schneidebrett in der Küche sind hoch. Je nach Art des Bretts gibt es denn auch einiges zu beachten. Eine Lebensmittelchemikerin und ein Spitzenkoch geben Auskunft.