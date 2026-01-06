Sternstunden über der Schweiz: Kometen, Finsternisse und Planetenparaden – 2026 hat es in sich und macht den Nachthimmel regelmässig zum spannenden Eventkalender.

Darum gehts Sternstunden in der Schweiz für 2026

Diese Himmelsspektakel solltest du dir anschauen

Planetenparty, Lyriden, Sonnenfinsternis und Blue Moon: 2026 ist wieder viel los am Himmel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Der Blick in den Himmel wird 2026 zur Pflicht! Das neue Jahr bringt eine Flut an astronomischen Highlights, die nicht nur Hobbyastronomen begeistern werden. Von leuchtenden Kometen und spektakulären Finsternissen – der Kosmos zieht alle Register. Wer sich also gerne von Sternen verzaubern lässt, sollte die Kalender bereithalten, denn dieses Jahr wird einfach himmlisch!

1 Eine nahe Sonne im Januar

Kälte, kurze Tage und grauer Himmel – und trotzdem befindet sich die Erde Anfang Jahr so nah an der Sonne wie sonst nie: Unser Planet hat den sonnennächsten Punkt seiner Umlaufbahn bereits am 3. Januar erreicht, der Abstand zur Sonne beträgt dann rund 147 Millionen Kilometer. Damit ist die Erde mehrere Millionen Kilometer näher als im Sommer. Dass es bei uns trotzdem Winter ist, hat einen einfachen Grund: Nicht die Entfernung zur Sonne bestimmt die Jahreszeiten, sondern die Neigung der Erdachse.

2 Planeten-Party im Februar

Einen Gesamtblick auf unsere Planeten des Sonnensystems erhalten Himmelsbeobachter am 28. Februar. Dann nämlich werden vier davon gleichzeitig am Nachthimmel sichtbar sein, nämlich Merkur, Venus, Saturn und Jupiter. Diese kannst du sogar vom blossen Auge erkennen. Auch Neptun und Uranus kann man erkennen, dies aber nur mit einem guten Fernglas. Besonders schön wirds am 28. Februar, denn dann gesellt sich der Halbmond zu Jupiter und beschert uns einmalige Ausblicke in den Himmel.

3 Lyriden im April

Im April lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel besonders wegen der Lyriden. Ihren Höhepunkt erreichen sie am 22. April, wenn die Bedingungen oft noch angenehm dunkel sind. Zwar fallen die Sternschnuppen deutlich weniger zahlreich aus als bei den bekannten Perseiden oder Geminiden, doch dieser Meteorstrom ist zuverlässig und gilt als klassisches Frühjahrs-Highlight am Himmel.

4 Blue Moon im Mai

Am 31. Mai steht der zweite Vollmond des Monats am Himmel, ein sogenannter «Blue Moon». Solche doppelten Vollmonde sind eher selten und treten im Schnitt nur alle paar Jahre auf. Der Name hat nichts mit einer blauen Farbe zu tun. Er leitet sich von der englischen Redewendung «Once in a blue moon» ab, die so viel bedeutet wie «alle Jubeljahre einmal».

5 Richtig viele Highlights im August

Wer im August gerne nach oben schaut, kommt voll auf seine Kosten. Gleich zu Monatsbeginn sorgt eine spektakuläre Sonnenfinsternis für Staunen: Am 12. August schiebt sich der Mond beim Sonnenuntergang fast vollständig vor die Sonne. In Zürich verschwinden rund neun Zehntel der Sonnenscheibe, in den Walliser Alpen sogar noch etwas mehr. Für die totale Finsternis lohnen sich Ferien in Spanien oder Island, denn an diesem Tag ist in Teilen dieser Länder eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Für Spanien ist dies die erste totale Sonnenfinsternis seit dem Jahr 1905.

Kaum ist dieses Schauspiel vorbei, folgt das nächste: In der Nacht auf den 13. August erreichen die Perseiden ihr Maximum. Besonders zwischen vier und sechs Uhr morgens lohnt sich der Blick in den Himmel. Bei idealen Bedingungen können Dutzende, teilweise sogar rund hundert Sternschnuppen pro Stunde aufleuchten. Die leuchtenden Spuren stammen von Staubteilchen des Kometen Swift-Tuttle, die in der Erdatmosphäre verglühen.

Zum Monatsende richtet sich der Fokus erneut auf den Mond. Am 28. August kommt es zu einer partiellen Mondfinsternis, bei der fast der gesamte Erdtrabant im Schatten der Erde verschwindet. In der Schweiz fällt das Ereignis allerdings in die frühe Morgendämmerung – die Sicht dürfte daher eher bescheiden sein.

6 November und Dezember bringen Sternschnuppen

Auch gegen Ende des Jahres lohnt sich der Blick in den Nachthimmel. Mitte November erreichen die Leoniden ihren Höhepunkt. In der Nacht auf den 17. November sind sie am besten zu sehen, allerdings bleiben die Erwartungen diesmal eher gedämpft: Die Aktivität des Meteorstroms fällt voraussichtlich schwächer aus als in anderen Jahren.

Deutlich spektakulärer versprechen dann die Geminiden zu werden. Rund um den 14. Dezember zeigt sich dieser Meteorstrom meist besonders zuverlässig. Bei optimalen Bedingungen können Beobachterinnen und Beobachter eine beeindruckende Anzahl an Sternschnuppen zählen – in guten Nächten sind sogar weit über hundert pro Stunde möglich.

Am 24. November scheint gleich auch noch ein Supermond. Dieser kommt nochmals im Dezember zurück, dann in einer noch grösseren Form, als im Vormonat.

7 Ein besonders naher Vollmond an Heiligabend 2026

Zwar stehen bereits Anfang Januar sowie Ende November zwei sogenannte Supermonde am Himmel, doch das eindrücklichste Exemplar des Jahres hebt sich ein paar Wochen später ab. Ausgerechnet an Heiligabend 2026 erreicht der Vollmond seine grösste Nähe zur Erde.

Mit einer Distanz von knapp unter 357’000 Kilometern kommt er unserem Planeten so nahe wie seit dem Jahr 2019 nicht mehr. Entsprechend gross und hell wird der Mond am Nachthimmel erscheinen – ein selten schönes Geschenk zum Weihnachtsfest.

8 Polarlichterfans dürfen das ganze Jahr über Ausschau halten

Nicht alle Sternen-Highlights lassen sich lange im Voraus planen. Die Sonne ist derzeit besonders aktiv und schickt immer wieder starke Ausbrüche ins All. Dabei werden geladene Teilchen in Richtung Erde geschleudert, die bei genügend Glück Polarlichter sogar über Mitteleuropa entstehen lassen.

Vorausplanen lässt sich das kaum: Die Himmelslichter tauchen kurzfristig auf, und auch das Wetter muss mitspielen. Wer aufmerksam nach oben schaut, kann 2026 aber wieder einige spektakuläre Momente am Nachthimmel erleben.