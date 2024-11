Blick-Leserin Ursula-Lilian Gall arbeitet als «Sternenpilotin» in einem der modernsten Planetarien der Welt. Sie nimmt ihre Besucher mit auf eine Reise durchs Universum und bringt das All direkt nach Luzern – ein Job, der für sie zur Herzensangelegenheit geworden ist.

Ursula-Lilian Gall arbeitet als «Sternenpilotin» im grössten Planetarium der Schweiz

ein prägendes Erlebnis mit 13 weckte ihre Neugier auf das Universum

Das Planetarium nutzt aktuelle Nasa-Daten und Bilder von Teleskopen

Ich arbeite als Planetariumsoperatorin in einem der modernsten Planetarien der Welt, zu finden in Luzern im Verkehrshaus der Schweiz. Wir nennen uns auch gern «Sternenpiloten» – eine passende Bezeichung, denn hier fliegen wir gemeinsam mit unseren Besuchern durchs Universum. In der Kuppel mit über 500 Quadratmetern Projektionsfläche bringen wir euch die Sterne näher.

Beruflich kam ich erst vor zwei Jahren zu den Sternen und konnte so mein Hobby zum Beruf machen. Der Weltraum fesselt mich seit meiner Kindheit. Ich liebte es, mit meinem Vater in den Himmel zu schauen, von ihm lernte ich die Sternbilder. Ein prägendes Erlebnis hatte ich mit 13. Ich sass mit einer Freundin auf dem Balkon, und wir schauten in den Nachthimmel. Plötzlich philosophierten wir stundenlang über den Weltraum und stellten so viele Fragen, dass wir am Ende nur noch mit Tränen dasassen. Die Unendlichkeit des Universums und die Frage, woher wir kommen, haben mich überwältigt.

Heute gehört es zu meinem Alltag, den Besuchern mein Wissen über aktuelle Himmelsphänomene zu vermitteln, und ich bilde mich an einer Open University in Astronomie weiter. Wir sind ein neunköpfiges Team, und ich fühle mich privilegiert, Teil davon zu sein. Unser Chef ist Astrophysiker, und wir nutzen echte Computerdaten der Weltraumbehörden sowie aktuelle Bilder von Weltraumteleskopen wie Hubble und James Webb. Diese Daten werden ins System eingespeist, um realistische Simulationen zu erstellen.

Wir machen mehrsprachige Live-Präsentationen und fliegen quer durch den Kosmos. Wir fliegen durch die Ringe des Saturn, durch die Täler des Mars, zum Schwarzen Loch, zu interstellaren Nebeln, hinaus aus der Milchstrasse, und wir landen auf Monden und Planeten. Wir erklären den aktuellen Nachthimmel über der Schweiz, die Sternbilder und zeigen tolle Filme.

Je länger ich mich mit dem Universum beschäftige, desto bewusster wird mir, wie besonders schön, einzigartig und einsam unsere Erde im Weltall ihre Runden dreht. Wir müssen gut auf sie aufpassen.