«Sechs Wochen nur mit Rucksack und meinem Sohn»

Leserin Marianne Danuser reiste mit ihrem Sohn sechs Wochen durch Zentralamerika. Foto: zVg 1/10

Ütopya Kara Praktikantin Community

Ich wollte schon immer nach Costa Rica. Aber mein Mann? Er ist kein grosser Reisefan und bleibt lieber daheim. Doch mein Sohn Markus (39), der damals noch nicht verheiratet war und keine Kinder hatte, schlug vor, dass wir zusammen gehen könnten. Er hatte die Idee, gleich eine ganze Zentralamerika-Reise daraus zu machen. Und so planten wir sechs Wochen, nur wir zwei, mit nichts ausser unseren Rucksäcken.

Am 26. Dezember 2018 ging es los. Unser Abenteuer begann in Mexiko, und von dort zogen wir weiter. Wir bereisten Belize, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica und Panama. Es war ein Backpacking-Trip, das heisst, wir hatten nur unsere Rucksäcke dabei. Jede Nacht suchten wir uns spontan einen Schlafplatz – sei es über Airbnb oder in Hostels. Wir haben nie mehr als einen Fünfliber für die Übernachtung ausgegeben.

Doch was mich tief bewegte, war die Armut, die wir in einigen dieser Länder sahen. Vor allem in Guatemala City – eine Stadt, die von Abfallbergen dominiert wird. Dort leben Menschen in extremer Armut und sind gezwungen, vom Müll zu leben. Die Zustände sind sehr unhygienisch, aber sie haben keine andere Wahl. Doch selbst inmitten dieser schweren Bedingungen erlebten wir echte Menschlichkeit. Als sich mein Sohn einmal den Kopf anschlug und blutete, half uns ein Einheimischer, der auf der Müllhalde lebte. Er holte ein Tuch aus dem Abfall, um meinem Sohn zu helfen.

Auch kulinarisch war die Reise ein Highlight. In vielen dieser Länder lassen die Menschen einfach die Tür zu ihrer Küche offen. Jeder, der vorbeikommt, kann sich etwas nehmen. So sassen wir oft in kleinen Gassen, inmitten farbenfroher Häuser, und genossen das einfache, aber köstliche Essen.

Mein Sohn war dabei mein grösster Glücksgriff. Er spricht fliessend Spanisch und war nicht nur mein Reisepartner, sondern auch mein Dolmetscher und Organisator. Wir harmonierten perfekt, die ganze Reise über. Viele Leute waren überrascht, dass ein erwachsener Mann mit seiner Mutter so lange verreist, aber für uns war es das pure Vergnügen. Wir haben gelacht, gestaunt und so viel gemeinsam erlebt.

Wir sind Blick In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! Mehr