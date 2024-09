«An einem Bild habe ich 80 Stunden gearbeitet»

In «Wir sind Blick» stellen wir dir jede Woche spannende Personen aus der Leserschaft vor. Dieses Mal ist Leser Andi Widmer an der Reihe. Einst war er Tapezierer, später Polizist, und heute begeistert er sein Umfeld als Künstler mit abstrakter Kunst.

Den Leuten Energie zu vermitteln, mit bunten Bildern, war schon immer mein Bestreben. Bereits in der Schule malte ich gerne und oft. Mal war es ein Affenbildnis mit Neocolor, mal ein Sonnenuntergang mit Farbstiften. Aufgrund meines Talents wurde mir nach der Grundschule die Kunstgewerbeschule empfohlen, dies, weil ich beim Zeichnen die Maximalnote erhielt. Doch damals war es finanziell nicht möglich, wegen der einfachen Verhältnisse in unserer Grossfamilie mit elf Kindern auf dem Land. Verdiene Geld und schaue danach weiter, hiess es aus dem Elternhaus. Daher erlernte ich stattdessen Maler-Tapezierer. Auch dort stand im dritten Lehrjahr beim Fach Gestalten/Malen die Maximalnote im Zeugnis.

In der Zeit nach der Malerlehre war ich sehr aktiv im Vereinsleben. So war ich zwei Jahre im Männerchor Gommiswald und viele Jahre Präsident der katholischen Jungmannschaft. Ich arbeitete noch ein paar Jahre als Kundenmaler, bevor ich in Zürich die Polizeischule besuchte. Vom Land in die Grossstadt, eine krasse Veränderung! Anfangs fühlte ich mich fremd, wie ein Tourist. Mit den Jahren freundete ich mich mit der Stadt stetig mehr an. 38,5 Jahre arbeitete ich bis zu meiner Pensionierung dort, zuerst im uniformierten, danach im zivilen Spezialdienst, der auf politische Zusammenkünfte spezialisiert war.

Nebenbei war aber die Kunst immer ein Hobby. Seit 1991 stelle ich regelmässig aus. Früher malte ich Landschaften oder imitierte bekannte Künstler. Es folgten Besuche von Feng-Shui- und Malkursen. Danach fand ich meinen eigenen Stil und es entstanden die typischen «Widiart»-Bilder mit Verknüpfungen, fliessenden Farben, eingebetteten runden Formen und freigesetzten Energiewirbeln. Ich male immer noch viel – an einem Bild habe ich sogar 80 Stunden gearbeitet. Inzwischen habe ich ein Atelier in Schaffhausen. Mein Ziel ist es, die Menschen mit meinen Bildern zu inspirieren. Meine Kunst definiere ich so: «Wir sehen Formen und sind Körper, wir bewegen uns im Strudel des Systems, wir sind vernetzt und gleichsam Materie im Universum.»