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Taiwan als Spielball der Grossmächte
«China bereitet einen Krieg seit Jahrzehnten vor»

Donald Trump reist nach China und Taiwan schaut nervös zu. Im Zentrum stehen Machtpolitik, Computer-Chips und die Frage, ob die Insel im Konflikt zwischen Washington und Peking zur Verhandlungsmasse werden könnte. Wie gross ist die Gefahr eines geopolitischen Deals?
Publiziert: vor 20 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Fabio Schmid und Christophe Cachelin
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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