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Steht uns wieder ein Flugchaos bevor?
So bekommst du dein Geld bei gestrichenen Flügen zurück

Flüge werden gestrichen, Verspätungen häufen sich. Die Lage im Luftverkehr bleibt angespannt. Doch was bedeutet das für Reisende konkret? Wann gibt es Geld zurück, wann nicht und wie setzt man seine Rechte überhaupt durch? Ein Überblick über die wichtigsten Regeln.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Jasmin Wernli und Christophe Cachelin
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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