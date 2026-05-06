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Rechts-Expertin über USZ-Skandal
«Versuchung, kritische Todesfälle zu vertuschen, ist gross»

Am Unispital Zürich stehen über 70 Todesfälle und mögliche Systemfehler im Raum. Wir sprechen mit der Rechtsexpertin Evalotta Samuelsson darüber, was schiefgelaufen sein könnte und welche Rechte Angehörige haben.
Publiziert: 06.05.2026 um 14:56 Uhr
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Aktualisiert: 06.05.2026 um 20:36 Uhr
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Christophe Cachelin und Fabio Schmid
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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