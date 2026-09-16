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Midterms in den USA
«Gekränkter Trump wird zum Risiko»

Am 3. November wählen die USA einen neuen Kongress. Für Donald Trump steht viel auf dem Spiel. Was passiert, wenn die Republikaner die Mehrheit verlieren? USA-Expertin Claudia Brühwiler erklärt, warum ein geschwächter Trump für die USA und die Welt Risiken birgt.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Fabio SchmidCreative Videoproducer
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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