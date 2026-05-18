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Marketing-Expertin erklärt
Darum prügelt sich die ganze Welt um eine Uhr

Prügeleien, Tränengas und stundenlange Warteschlangen. Als Swatch die neue «Royal Pop»-Kollektion mit Audemars Piguet lanciert, eskaliert der Hype weltweit. Marketing-Expertin Tanja Herrmann erklärt im Podcast «Durchblick» wie ein solcher Luxus-Hype entsteht.
Publiziert: 17:20 Uhr
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Sina Albisetti
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«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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