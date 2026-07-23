Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas – und trotzdem wird das Wasser knapp. Ist die aktuelle Trockenheit nur eine Ausnahme oder ein Blick in die Zukunft? Tobias Wechsler von der WSL ordnet die Lage im Podcast «Durchblick» ein.

Jasmin Wernli Projektleiterin Formate RMS

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