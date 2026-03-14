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Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey zum Nahost-Krieg
«Trumps Politik ist eine Gefahr für die Schweizer Neutralität»

Seit dem Angriff der USA und Israel auf den Iran bröckelt die aktuelle Weltordnung weiter. Für einen Kleinstaat wie die Schweiz birgt dies erhebliche Gefahren. Wie weiter mit unserer Neutralität? Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey ordnet im Podcast «Durchblick» ein.
Publiziert: vor 26 Minuten
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«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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