Älterwerden wird häufig mit Verlust, Einsamkeit und weniger Lebensfreude verbunden. Doch die Psychologie zeichnet ein differenzierteres Bild: Mit zunehmendem Alter kann sich das emotionale Wohlbefinden sogar verbessern:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studie: Ältere Menschen emotional stabiler und erleben häufiger positive Gefühle

Carstensen-Theorie: Begrenzte Zeit fördert Fokus auf Beziehungen und persönliche Zufriedenheit

Langzeitstudie mit 184 Personen: Emotionales Wohlbefinden steigt im Alter tendenziell an

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer älter wird, hat nicht automatisch weniger vom Leben. Im Gegenteil: Untersuchungen aus der Psychologie zeigen, dass sich das emotionale Erleben im Laufe des Lebens verändern kann. Menschen werden mit zunehmendem Alter im Durchschnitt emotional stabiler und berichten häufiger von positiven Gefühlen.

Das zeigte unter anderem eine Langzeitstudie des Teams um die Stanford-Psychologin Laura Carstensen: 184 Erwachsene zwischen 18 und 94 Jahren wurden über einen Zeitraum von zehn Jahren wiederholt zu ihren Gefühlen im Alltag befragt. Die Forschenden stellten fest, dass das emotionale Wohlbefinden mit zunehmendem Alter tendenziell stieg. Gleichzeitig wurden die Gefühle stabiler und komplexer: Positive und negative Emotionen konnten durchaus gleichzeitig auftreten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ältere Menschen grundsätzlich glücklicher sind als jüngere. Alter allein macht niemanden zufrieden. Vielmehr zeigt die Forschung, dass sich die Art verändern kann, wie Menschen ihre Zeit, Beziehungen und persönlichen Ziele bewerten.

Plötzlich zählt das Heute mehr als das Morgen

Eine Erklärung dafür liefert die sogenannte Socioemotional Selectivity Theory von Carstensen. Sie geht davon aus, dass unsere Ziele davon beeinflusst werden, wie wir unsere verbleibende Lebenszeit wahrnehmen: Für junge Menschen liegt die Zukunft scheinbar weit offen. Ausbildung, Beruf, neue Freundschaften, Reisen oder Beziehungen können Möglichkeiten für Jahrzehnte schaffen. Entsprechend wichtig sind Ziele, die später einmal nützlich sein könnten.

Mit zunehmendem Alter kann sich dieser Blick verschieben: Wenn Menschen ihre verbleibende Zeit als begrenzter wahrnehmen, gewinnen unmittelbare emotionale Bedürfnisse an Bedeutung. Zeit mit vertrauten Menschen, schöne Erlebnisse und persönliche Zufriedenheit werden wichtiger. Langfristige Pläne oder das ständige Erweitern des eigenen Horizonts verlieren dagegen teilweise an Gewicht.

Das kann erklären, warum ältere Menschen ihre sozialen Kontakte teilweise bewusster auswählen. Es geht nicht unbedingt darum, möglichst viele Menschen zu kennen. Wichtiger können diejenigen Beziehungen werden, die sich wirklich gut anfühlen.

Weniger müssen, mehr wollen

Darin steckt auch eine interessante Botschaft für das Älterwerden: Ein erfülltes Leben muss nicht zwangsläufig möglichst produktiv sein.

Lange wurde «erfolgreiches Altern» stark mit Gesundheit, körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit sowie aktiver Beteiligung am Leben verbunden. Dieses Modell geht auf die Gerontologen John Rowe und Robert Kahn zurück und hat die Forschung über Jahrzehnte geprägt.

Doch genau dieses Ideal wird inzwischen kritisch diskutiert. Eine systematische Auswertung von 67 wissenschaftlichen Arbeiten zeigte, dass das Konzept des «erfolgreichen Alterns» für viele Menschen zu eng gefasst ist. Kritisiert wird unter anderem, dass dadurch diejenigen schlechter dastehen, die krank sind, mit Einschränkungen leben oder weniger aktiv sein können.

Denn ein Mensch muss nicht bis ins hohe Alter sportlich, beruflich aktiv und ständig engagiert sein, um sein Leben als wertvoll zu erleben.

Glück braucht keine grosse Lebensmission

Auch die Vorstellung, jeder Mensch müsse eine grosse Lebensaufgabe verfolgen, greift zu kurz. Sinn kann zwar auch im hohen Alter eine wichtige Rolle spielen. Er muss aber nicht aus einer spektakulären Aufgabe bestehen.

Forschungen zu «Meaning in Life» zeigen, dass Sinn im späteren Leben aus unterschiedlichen Quellen entstehen kann: aus Beziehungen, persönlichen Werten, dem Gefühl, etwas zu bewirken, Selbstwert oder dem Empfinden, für andere Menschen wichtig zu sein. Gleichzeitig kann es im Alter notwendig werden, frühere Ziele anzupassen oder loszulassen.

Das kann etwas ganz Alltägliches sein: Man verbringt mehr Zeit mit Freunden, kümmert sich um den Garten, spielt Karten, reist, liest, kocht für die Familie oder engagiert sich freiwillig. Nicht weil man damit etwas beweisen muss, sondern weil es einem Freude macht.

Der Druck, etwas leisten zu müssen, kann nachlassen

Vielleicht liegt genau darin ein wichtiger Unterschied zwischen verschiedenen Lebensphasen. In jungen Jahren ist es oft sinnvoll, Möglichkeiten zu schaffen und Neues auszuprobieren. Später kann es genauso sinnvoll sein, stärker auszuwählen.

Die Forschung beschreibt dabei keine einfache Entwicklung von «jung = gestresst» zu «alt = glücklich». Auch ältere Menschen erleben Trauer, Einsamkeit, Ängste oder Depressionen. Und gesundheitliche Probleme oder finanzielle Sorgen können das Wohlbefinden erheblich belasten.

Interessant ist vielmehr die durchschnittliche Entwicklung des emotionalen Erlebens: Menschen können im Alter besser darin werden, ihre Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die ihnen emotional wichtig sind. In der Forschung wird unter anderem ein sogenannter Positivitätseffekt beschrieben, bei dem ältere Erwachsene im Vergleich zu jüngeren Menschen häufiger positive Informationen beachten und erinnern.

Das heisst nicht, dass negative Gefühle einfach verschwinden. Gerade die Langzeitstudie von Carstensen zeigte, dass positive und negative Emotionen im Alter sogar häufiger gleichzeitig auftreten können. Das emotionale Erleben wird dadurch nicht oberflächlicher, sondern komplexer.

Was wir daraus für das Älterwerden lernen können

Die Forschung liefert deshalb kein Rezept für ein glückliches Leben ab 70. Sie zeigt vielmehr, dass Älterwerden nicht nur mit Verlust verbunden ist. Es kann auch eine Phase sein, in der sich Prioritäten verändern und Menschen bewusster entscheiden, wofür sie ihre Zeit einsetzen.

Vielleicht muss ein guter Tag mit 70 deshalb nicht voller Termine, Ziele und Leistungen sein. Vielleicht reicht manchmal ein Kaffee mit einem guten Freund, ein Spaziergang, ein Lieblingsessen oder ein Nachmittag mit den Menschen, die einem wirklich etwas bedeuten.

Und genau das ist vielleicht die beruhigendste Erkenntnis: Ein erfülltes Leben lässt sich nicht daran messen, wie viel man noch erreicht. Auch die Fähigkeit, das zu schätzen, was bereits da ist, kann mit den Jahren wichtiger werden.