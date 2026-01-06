Stress kennt jeder – doch manche Städte machen es einem besonders schwer, zur Ruhe zu kommen. Eine Studie von Remitly untersuchte über 170 Städte weltweit und zeigt, wo das Leben besonders anstrengend ist und wo man entspannter leben kann.

Das sind die drei stressigsten Städte der Welt

Darum gehts Studie untersucht Stress in Städten anhand von fünf Faktoren

New York ist stressigste, Eindhoven entspannteste Stadt weltweit

Eine Studie über Stress in den Städten schaut auf fünf wichtige Aspekte, die unseren Alltag belasten können: lange Wege, Lebenshaltungskosten, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Luftqualität. Jede Stadt erhielt einen Stress-Score von 0 bis 10 – je höher, desto belastender das Leben. So wird deutlich: Stress ist zwar persönlich, aber viele Faktoren lassen sich klar vergleichen.

New York, Dublin, Mexiko-Stadt: Die Städte, die am meisten stressen

New York City führt das Ranking der stressigsten Städte an (Stress-Score 7,56/10). Hohe Lebenshaltungskosten, lange Pendelzeiten und verschmutzte Luft machen den Alltag herausfordernd. Für den Transport von 10 Kilometern brauchen New Yorker im Schnitt rund 25 Minuten. Auch die Kriminalität trägt zur Belastung bei: Besonders Gewalt- und Eigentumsdelikte werden von Bewohner:innen als Sorge genannt.

Dublin (7,55/10) ist nicht viel entspannter. Die durchschnittliche Pendelzeit liegt bei 32 Minuten pro 10 km – eine der längsten in Europa. Hinzu kommen steigende Wohnpreise: Die Hauspreis-Einkommens-Relation liegt aktuell rund 11 Prozent über dem langfristigen Durchschnitt, was den Druck auf die Bewohner:innen deutlich erhöht.

Mexiko-Stadt (7,38/10) hat mit einer Bevölkerung von über 22 Millionen besonders mit Staus und Verkehrsbelastung zu kämpfen. Durchschnittlich dauern 10 km hier fast 32 Minuten. Auch die Sicherheit ist ein Problem: Der Kriminalitätsindex liegt bei 66,8 und Gewaltdelikte zählen zu den grössten Sorgen der Bevölkerung.

Weitere Städte in Lateinamerika wie São Paulo zeigen ähnliche Belastungsmuster: Verkehr, hohe Kriminalität und Sicherheitsbedenken prägen den Alltag der Menschen, während in Nordamerika besonders die hohen Kosten für Wohnen und Lebensunterhalt Stress erzeugen.

Eindhoven, Utrecht und Canberra: Wo das Leben entspannter ist

Eindhoven, Niederlande (2,34/10) ist die stressärmste Stadt der Welt. Die Wege sind kurz: Für 10 km benötigen die Einwohner weniger als 15 Minuten. Dazu kommt eine sehr niedrige Kriminalitätsrate. Und auch ein starkes Gesundheitssystem – die Niederlande liegen hier laut World Index of Healthcare Innovation 2024 auf Platz 4 weltweit.

Utrecht (2,67/10) folgt dicht, nur leicht schlechter in Bezug auf Lebenshaltungskosten. Die Stadt bietet ebenfalls ein sehr sicheres Umfeld, hohe Gesundheitsstandards und saubere Luft.

Canberra, Australien (2,80/10) zeigt, dass niedriger Stress nicht nur in Europa möglich ist. Die australische Hauptstadt überzeugt mit sehr sauberer Luft, kurzen Pendelzeiten und guter Infrastruktur. Nur die höheren Kriminalitätswerte als in den niederländischen Städten verhindern eine noch bessere Platzierung in der Rangliste.

Weitere stressarme Städte auf der Liste sind Rotterdam, Groningen, Sydney und Melbourne. Sie alle kombinieren offene Räume, gute Infrastruktur und Sicherheitsaspekte, die zu einem entspannten Leben beitragen.

Stress im Stadt-Alltag reduzieren

Folgende Dinge in Städten erleichtern uns gemäss der Studie, den Alltag weniger stressvoll zu erleben und werten die Lebensqualität in Städten auf:

Finanzielle Stabilität: Erleichtert das Planen, reduziert den Druck im Alltag, mindert die Kriminalitätsrate.

Erleichtert das Planen, reduziert den Druck im Alltag, mindert die Kriminalitätsrate. Kurze Pendelwege und verlässliche Infrastruktur: Machen das tägliche Leben einfacher.

Machen das tägliche Leben einfacher. Saubere Luft und gute Gesundheitsversorgung: Tragen zu mehr Wohlbefinden und zur Gesundheit bei.

Tragen zu mehr Wohlbefinden und zur Gesundheit bei. Sicherheit im Alltag: Gibt ein Gefühl von Kontrolle und Ruhe.

Die Studie zeigt auch, dass der wichtigste Stressfaktor je nach Region unterschiedlich ist: In Lateinamerika dominieren Sicherheitsfragen, in Europa und Nordamerika sind es vor allem die Lebenshaltungskosten und Verkehrslasten.

Stress ist weltweit sehr unterschiedlich verteilt

Wer die Faktoren kennt, die den Alltag belasten (Verkehr, Kosten, Sicherheit, Gesundheitsversorgung und Umwelt) kann gezielt daran arbeiten, ruhiger zu leben. Städte wie Eindhoven, Utrecht oder Canberra zeigen, dass ein entspannteres Leben möglich ist, wenn Infrastruktur und Lebensqualität stimmen.