Jeder Mensch verfügt über einen Topf voller Ressourcen. Solange zwischen dem, was man schöpft, und dem, was man nachfüllt, ein Gleichgewicht besteht, bleibt das Energielevel konstant. Auch ein kurzes Ungleichgewicht ist verkraftbar. «Problematisch wird es, wenn über längere Zeit mehr geschöpft als nachgefüllt wird», sagt Psychologin Elian Zürcher. «Dann leert sich der Topf schleichend, bis keine Ressourcen mehr vorhanden sind. So entsteht ein Burnout.»

Schweiz ist eine Hochburg für Eltern-Burnout Ein elterliches Burnout ist keine Depression, die alle Lebensbereiche betrifft, sondern ein körperliches und psychisches Erschöpfungssyndrom, das mit der Erziehungsrolle zusammenhängt. Betroffenen Eltern fällt es zunehmend schwer, sich in die Beziehung zu ihren Kindern einzubringen. Sie erleben einen Verlust der Freude an ihrer Mutter- oder Vaterrolle und haben oft das Gefühl, den Familienalltag nicht mehr auszuhalten. Sowohl emotional als auch kognitiv und körperlich fühlen sich Betroffene nicht mehr in der Lage, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Die Schweiz zählt zu den Ländern, in denen Eltern-Burnout besonders verbreitet ist. Mehr als fünf Prozent der Eltern in der Schweiz zeigen Symptome. In der Folge steigt in betroffenen Familien das Risiko für gesundheitliche Probleme, Gewalt oder Vernachlässigung. Akuthilfe gibt es hier: 24-Stunden-Elternnotruf – Telefonnummer: 0848 35 45 55 Elternberatung von Pro Juventute – Telefonnummer: 058 261 61 6

Dieser Topf ist nie über Nacht leer. Es gibt immer Warnsignale, die darauf hinweisen, dass die Ressourcen bald aufgebraucht sind. Wie wenn die Kelle bei einem Suppentopf am Boden anschlägt. «Wer diese Hinweise erkennt, kann das Ausbrennen mit gezielten Massnahmen abwenden», so Zürcher. Wie das geht, erklärt die Präventionsexpertin für Eltern-Burnout anhand von fünf Beispielen.

1 Warnsignal für chronische Überlastung

Symptome: «Sie sind gereizt, genervt und ungeduldig im Umgang mit den Kindern.»

Sofortmassnahme: «Gereiztheit zeigt sich auch im Körper durch Anspannung. Lockernde Bewegungen lösen körperliche und mentale Spannung. In einem Moment der Überlastung hilft es darum zuverlässig, einfach drauflos zu hüpfen wie ein Hampelmann. Oder alle Gliedmassen kräftig auszuschütteln.»

Was langfristig hilft: «Oft machen Betroffene in einer belastenden Situation einfach weiter, weil sie es gewohnt sind. So erhalten sie keine Hilfe. Der Schlüssel für eine langfristige Verbesserung liegt in der Selbsterkenntnis, was einen belastet, und der Kommunikation darüber.»

2 Warnsignal für ein überaktiviertes Nervensystem

Symptome: «Sie leiden an Schlaflosigkeit oder Erschöpfung trotz Schlaf.»

Sofortmassnahme: «Ich empfehle die Box-Breathing-Methode, progressive Muskelrelaxation PMR oder Yoga Nidra, um das Nervensystem zu beruhigen. Diese Übungen sind ohne Vorwissen machbar, Anleitungen gibt es kostenlos auf Youtube.»

Was langfristig hilft: «Wichtig ist, die Entspannungsfähigkeit zu trainieren. Zum Beispiel durch regelmässige Aktivitäten, bei denen es nicht um Effizienz oder Produktivität geht, sondern nur darum, was Ihnen guttut. Das kann ein Spaziergang sein oder eine kreative Arbeit. Diese Tätigkeiten stärken den Parasympathikus, der für die Regeneration des Körpers zuständig ist.»

3 Warnsignal für den Verlust des Kontakts zu sich selbst

Symptome: «Sie fühlen sich emotional distanziert. Ihre Freude am Umgang mit Ihren Kindern hat sich verringert.»

Sofortmassnahme: «Hier helfen sinnesaktivierende Übungen: Den Körper mit beiden Händen von Kopf bis Fuss abklopfen, das Gesicht mit kaltem Wasser waschen oder sich mit einer wohlriechenden Creme einreiben. Diese Sinnesreize bringen einen zurück ins Hier und Jetzt.»

Was langfristig hilft: «Bewusste Qualitätszeit mit den Kindern einplanen. Bei welchen Aktivitäten gelingt eine gute Verbindung? Klettern, Gesellschaftsspiele oder Bräteln im Wald? Vielleicht gibt es geliebte Aktivitäten aus der eigenen Kindheit, die man wieder aufleben lassen kann. Diese Momente helfen, die Beziehung zu den Kindern und zu sich selbst zu stärken.»

Sich mit kaltem Wasser das Gesicht zu waschen, hilft, die Sinne zu aktivieren und im Hier und Jetzt wieder Emotionen zu spüren. Foto: Getty Images

4 Warnsignal für Mental Load

Symptome: «Konzentrations- und Antriebsprobleme, ständiges Grübeln und trotzdem Dinge vergessen.»

Sofortmassnahme: «Hier hilft es, sofort alles aufzuschreiben – ob im Handy oder auf Papier. So bekommt das Gehirn die Sicherheit, dass nichts vergessen geht, selbst wenn man sich eine Mikropause gönnt, zum Beispiel kurz draussen frische Luft schnappen geht.»

Was langfristig hilft: «Klare Verantwortungsbereiche helfen enorm. Jeder Elternteil übernimmt, was ihm liegt. Und was niemand gerne macht, wird gerecht aufgeteilt. Auch eine verbindliche Planung und Prioritätenlisten helfen. Wichtig ist es, bei der Planung auch an Freiräume zu denken.»

5 Warnsignal für geringes Selbstwertgefühl

Symptome: «Ständiges schlechtes Gewissen und das Gefühl, keine gute Mutter oder kein guter Vater zu sein.»

Sofortmassnahme: «Ich empfehle einen Perspektivenwechsel: Was würden Sie Ihrer besten Freundin in derselben Situation raten? Wir sind oft viel nachsichtiger mit anderen als mit uns selbst. Diese wohlwollende Haltung sollten wir auch uns selbst gegenüber einnehmen.»

Was langfristig hilft: «Ein schlechtes Gewissen entsteht, wenn gesellschaftliche Erwartungen auf ein geringes Selbstwertgefühl treffen. Wo haben diese Erwartungen ihren Ursprung? Muss man wirklich immer alles schaffen? Nein. Elternsein bedeutet, die Kinder zu begleiten, nicht, sie in Watte zu packen oder vor allen unangenehmen Gefühlen zu bewahren.»

Dieser Artikel wurde erstmals am 17. Mai veröffentlicht.