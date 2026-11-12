Grossbritannien ruft in einer Kampagne zur Krisenvorsorge auf und die Menschen reagieren: Wasser und Konserven werden deutlich häufiger gekauft. Auch in der Schweiz empfiehlt der Bund einen Notvorrat. Was du für den Ernstfall wirklich brauchst.

Briten decken sich mit Notvorräten ein – was auch du jetzt zu Hause haben solltest

Briten decken sich mit Notvorräten ein – was auch du jetzt zu Hause haben solltest

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

In Grossbritannien füllen sich die Vorratsschränke. Seit die Regierung Ende Oktober ihre neue Krisenkampagne «Be Ready» gestartet hat, greifen die Menschen häufiger zu Konserven, Wasserflaschen und Hygieneartikeln. Die Angst vor Stromausfällen, Cyberattacken, Naturkatastrophen und möglichen Versorgungsengpässen lässt viele vorsichtiger werden.

Die dortigen Zahlen zeigen, dass die Botschaft angekommen ist: Bereits in den ersten zehn Tagen nach dem Kampagnenstart stiegen die Verkäufe von Handdesinfektionsmitteln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83 Prozent, jene von Wasserflaschen um 67 Prozent. Konserven und eingemachte Lebensmittel legten um 37 Prozent zu. Das zeigen aktuelle Daten des Marktforschungsunternehmens Worldpanel by Numerator.

Von Panikkäufen kann allerdings keine Rede sein. Vielmehr scheinen viele Briten ihre üblichen Einkäufe ganz pragmatisch um einige zusätzliche Vorräte zu ergänzen.

Warum Europa plötzlich wieder über Notvorräte spricht

Hinter der britischen Kampagne steckt ein ernstes Anliegen. Die Regierung will, dass Haushalte mindestens drei Tage ohne funktionierende Versorgung auskommen können. Hintergrund sind unter anderem die zunehmenden Risiken durch extreme Wetterereignisse, Cyberangriffe und internationale Konflikte.

Auch andere europäische Länder beschäftigen sich verstärkt mit der Krisenvorsorge. Schon im März 2025 hatte die EU-Kommission empfohlen, dass sich die Bevölkerung auf mindestens 72 Stunden ohne reguläre Versorgung vorbereiten sollte.

Dabei geht es nicht nur um Krieg. Ein heftiges Unwetter kann Stromleitungen beschädigen, Überschwemmungen können Strassen unpassierbar machen und ein Cyberangriff könnte wichtige Dienstleistungen beeinträchtigen.

Auch in der Schweiz sind solche Risiken ein Thema. Aktuelle Beispiele sind die Angriffe auf Tiefkühltruhen, von denen auch die Schweiz betroffen war. Der Bund beschäftigt sich unter anderem stark mit dem Schutz der Energieversorgung vor Cyberangriffen und Sabotage. Immer mehr Menschen in der Schweiz «preppen», um sich auf Krisen wie Blackouts vorzubereiten, dies zeigt auch der Bericht: «Ein Keller voller Vorräte und ein Kopf voller Ängste»

In der Schweiz empfiehlt der Bund sogar Vorräte für sieben Tage

Während Grossbritannien auf drei Tage setzt, empfiehlt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) den Schweizer Haushalten, Lebensmittel für rund eine Woche zu Hause zu haben.

Beim Trinkwasser lautet die Empfehlung mindestens neun Liter pro Person. Das reicht bei einem Verbrauch von drei Litern täglich für drei Tage zum Trinken und Kochen. Wasser zum Duschen, Waschen oder für die Toilettenspülung ist dabei nicht eingerechnet.

Du musst dafür weder einen Keller voller Konservendosen anlegen noch spezielle Überlebensnahrung kaufen. Entscheidend ist, dass du einige Tage überbrücken kannst, wenn Einkaufen, Kochen oder die Wasserversorgung plötzlich nicht mehr wie gewohnt funktionieren.

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Diese Lebensmittel gehören in deinen Notvorrat

Am besten eignen sich Produkte, die lange haltbar sind und die du auch im Alltag gerne isst.

Wasser: mindestens neun Liter pro Person.

mindestens neun Liter pro Person. Grundnahrungsmittel: Reis, Teigwaren, Knäckebrot, Haferflocken und andere haltbare Produkte.

Reis, Teigwaren, Knäckebrot, Haferflocken und andere haltbare Produkte. Konserven: Gemüse, Früchte, Bohnen, Linsen, Fisch oder Fleisch.

Gemüse, Früchte, Bohnen, Linsen, Fisch oder Fleisch. Lebensmittel ohne Kochaufwand: Nüsse, Trockenfrüchte, Müesliriegel, Schokolade oder Reiswaffeln.

Nüsse, Trockenfrüchte, Müesliriegel, Schokolade oder Reiswaffeln. Weitere Vorräte: Öl, Salz, Zucker, haltbare Milch oder pflanzliche Alternativen.

Besonders wichtig sind Lebensmittel, die du ohne Strom und ohne warmes Wasser essen kannst. Denn bei einem längeren Stromausfall helfen dir die schönsten Teigwarenvorräte wenig, wenn du keine Möglichkeit hast, Wasser zu erhitzen.

Diese Dinge vergessen viele beim Notvorrat

Lebensmittel allein reichen nicht aus. Stell dir vor, bei dir fällt am Abend plötzlich der Strom aus. Dein Handy hat nur noch zehn Prozent Akku, die Wohnung wird langsam kalt und aus dem Wasserhahn kommt nichts mehr.

Für solche Situationen gehören auch diese Dinge in den Haushalt:

Powerbank: möglichst aufgeladen, damit du dein Handy weiterhin nutzen kannst.

möglichst aufgeladen, damit du dein Handy weiterhin nutzen kannst. Taschenlampe und Batterien: damit du auch ohne Strom Licht hast.

damit du auch ohne Strom Licht hast. Batterie- oder Kurbelradio: um wichtige Informationen zu empfangen, wenn Internet und Mobilfunk ausfallen.

um wichtige Informationen zu empfangen, wenn Internet und Mobilfunk ausfallen. Feuchttücher und Handdesinfektionsmittel: für die Hygiene ohne fliessendes Wasser.

für die Hygiene ohne fliessendes Wasser. Warme Decken und Schlafsäcke: falls bei einem Stromausfall auch die Heizung ausfällt.

falls bei einem Stromausfall auch die Heizung ausfällt. Notfallapotheke: Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer und benötigte Medikamente.

Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer und benötigte Medikamente. Bargeld: möglichst auch kleinere Noten und Münzen, falls Kartenzahlungen nicht funktionieren.

möglichst auch kleinere Noten und Münzen, falls Kartenzahlungen nicht funktionieren. Dosenöffner: falls deine Konserven keine Aufreisslasche haben.

Ebenfalls sinnvoll sind Kopien wichtiger Dokumente und eine Liste mit Telefonnummern, die du sonst nur im Handy gespeichert hast.

Denk auch an Kinder und Haustiere

Wenn du kleine Kinder hast, solltest du zusätzlich Windeln, Babynahrung und andere benötigte Pflegeprodukte bereithalten. Bei Säuglingen ist besonders wichtig, dass die Nahrung auch dann sicher zubereitet werden kann, wenn kein Strom oder sauberes Leitungswasser verfügbar ist.

Und vergiss deine Haustiere nicht. Auch Katzen und Hunde brauchen Futter, Wasser und möglicherweise Medikamente. Wer Katzen hält, sollte ausserdem genügend Katzenstreu auf Vorrat haben.

Menschen, die regelmässig Medikamente einnehmen oder auf medizinische Geräte angewiesen sind, sollten ihre persönliche Notfallversorgung besonders sorgfältig planen.

Was tun, wenn plötzlich der Strom ausfällt?

Ein Notvorrat hilft nur, wenn du ihn auch nutzen kannst. Deshalb lohnt es sich, ein paar einfache Fragen durchzugehen: Weisst du, wo deine Taschenlampe liegt? Ist die Powerbank geladen? Kannst du wichtige Informationen auch ohne Internet empfangen? Und hast du Lebensmittel im Haus, die du ohne Herd/Strom essen kannst?

Ein Campingkocher kann im Ernstfall hilfreich sein. Allerdings dürfen Geräte, die für den Betrieb im Freien vorgesehen sind, niemals in geschlossenen Räumen verwendet werden. Es drohen Brandgefahr und lebensgefährliche Kohlenmonoxidvergiftungen.

Auch Kerzen sind wegen der Brandgefahr nicht die beste erste Wahl. Sicherer sind batteriebetriebene Lampen.

Ein Notvorrat muss kein Vermögen kosten

Wer jetzt denkt, er müsse sofort für mehrere Hundert Franken einkaufen, kann beruhigt sein. Ein Notvorrat lässt sich schrittweise aufbauen: Vielleicht nimmst du beim nächsten Einkauf zwei statt einer Packung Teigwaren mit. Oder du kaufst eine zusätzliche Dose Bohnen und ein paar Wasserflaschen.

Wichtig ist, dass die Lebensmittel nicht jahrelang unberührt im Schrank stehen. Verwende ältere Produkte regelmässig und ersetze sie durch neue. So vermeidest du Lebensmittelverschwendung und hast trotzdem immer eine Reserve.

Mit dem praktischen und kostenlosen Notvorratsrechner des Bundes kannst du ausserdem eine Einkaufsliste erstellen, die auf deinen Haushalt und deine Ernährungsgewohnheiten abgestimmt ist.

Vorsorge ja – Panik nein

Die steigenden Verkäufe in Grossbritannien zeigen, dass die Menschen das Thema Krisenvorsorge ernster nehmen. Das bedeutet aber nicht, dass eine Katastrophe unmittelbar bevorsteht. Ein Notvorrat ist vielmehr eine praktische Absicherung für Situationen, die niemand genau vorhersehen kann. Das kann ein schweres Unwetter sein, ein längerer Stromausfall oder eine vorübergehende Unterbrechung der Versorgung.

Du musst also nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen, um für einen Notfall gerüstet zu sein. Es lohnt sich aber, die eigenen Vorräte gelegentlich aufzustocken und zu prüfen, welche kleinen, aber wichtigen Dinge im Haushalt für den Ernstfall noch fehlen.