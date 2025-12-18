An der alljährlichen geschäftlichen Weihnachtsfeier fliesst der Alkohol, alle sind gut drauf, die Stimmung ist locker. Dennoch gibt es Fettnäpfchen, die du nicht übersehen darfst. Hier also eine Liste von zehn Dingen, die du an besagtem Abend lieber nicht von dir gibst:

Diese 10 Sätze solltest du während der Weihnachtsfeier besser nicht sagen

Darum gehts - gewisse Themen sollte man an der Weihnachtsfeier lieber nicht besprechen

- Lohnverhandlungen oder Business Talk am Weihnachtsessen sind fehl am Platz

auch fürs Flirten sollte man ieber einen anderen Zeitpunkt wählen

1 «Hast du gehört, die Miriam hat schon wieder ein neues Schätzeli»

Über andere herziehen ist nicht nur auf der Weihnachtsfeier, sondern auch im Alltag unangemessen. Klatsch und Tratsch schaden der Moral im Büro. Und wer lästert, dem wird auch nichts mehr anvertraut.

2 «Oh nein, ich habe das peinliche Foto aus Versehen gepostet!»

Wo Alkohol fliesst, bleibt das Smartphone lieber in der Handtasche. Auch wenn es bei der Party nicht eskaliert: Man darf nicht unterschätzen, wie schlecht unser Einschätzungsvermögen unter Alkoholeinfluss ist. Auch ein verhältnismässig harmloses, betrunkenes Selfie auf Facebook kann negativ auffallen.

3 «Ich schnappe mir das letzte Lachsbrötli»

Kostenlos Essen und Trinken – ein starkes Argument an der Weihnachtsfeier vorbeizuschauen, auch wenn man eher asozial veranlagt ist. Dennoch sollte der Fokus immer noch auf gutes Vernetzen sein. Gier wirkt abstossend und mit vollem Mund nimmt dich niemand ernst.

4 «Einer geht noch, einer geht noch rein!»

Gegen ein Schlückchen in Ehren hat niemand etwas einzuwenden. Aber hier darf man nicht unterschätzen, dass Alkohol nicht nur die Zunge lockert, sondern auch Aussehen und Körpersprache beeinflusst. Zügelloses Trinken verleiht ein schlechtes Image.

5 «Ist es heiss hier drin, oder bist du das?»

Die Stimmung im Büro mag zwar locker sein, doch die Weihnachtsfeier ist keinesfalls der Zeitpunkt um zu flirten, ausser man will zum Büroklatsch werden. Anmachsprüche sind in jeder Hinsicht fehl am Platz. Wenn es doch funken sollte, verzieht man sich lieber unauffällig.

6 «Mein Jüngster ist jetzt auf Brei umgestiegen, und der Micha verträgt keine Erdbeeren...»

Das gilt für jede Party: Niemand will gelangweilt werden. Wenn der Gesprächspartner sich nur minim beteiligt, ohne wirklich zuzuhören, interessiert ihn das Gespräch wohl nicht. Dann lieber das Thema wechseln oder eine Frage stellen.

7 «Ist der Ausschnitt nicht ein bisschen tief?»

Die Büroweihnachtsfeier ist definitiv nicht mit dem Ausgang zu verwechseln. Ziehe dich schick an, aber übertreibe es nicht. Ein weiterer Hinweis: Falls jemand doch auffällig angezogen ist, sollte man anzügliche Kommentare für sich behalten.

8 «Hast du die Zahlen für die nächste Präsentation schon bereit?»

Für eine gesunde Work-Life-Balance sind Gespräche über die Arbeit tabu. Schiebe offene Pendenzen auf das nächste Teammeeting und fokussiere dich darauf, deine Mitarbeiter besser kennenzulernen.

9 «Wie siehts aus, kriege ich eine Lohnerhöhung?»

Auch wenn der Chef an der Weihnachtsfeier besonders gut gelaunt ist: Heikle Gesprächsthemen mit dem Vorgesetzten finden besser in einem professionellen Rahmen an einem Werktag statt.

10 «Ich bin die einzige, die arbeitet. Mein Chef ignoriert mich. Ich kündige.»

Niemand geht an eine Weihnachtsfeier, um vollgejammert zu werden. Sich jetzt über die Probleme an der Arbeit auszulassen, ändert nichts, ausser allen die Stimmung zu vermiesen. Dieses unprofessionelle Verhalten feuert die Gerüchteküche an und stellt dich in einem schlechten Licht dar. Spreche deine Probleme an einem Werktag an. (chj)