1/10 Paris ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. In der Weihnachtszeit ist die Stadt der Liebe besonders romantisch. Foto: shutterstock

Inga Pan

1 Paris - die Stadt der Liebe und des Lichts

Was könnte in der dunklen Jahreszeit schöner sein als die Stadt der Liebe und Lichter. Paris ist mit seiner romantischen Architektur eins der besten Winter-Reiseziele in Europa. Die besonderen Highlights zur Weihnachtszeit sind die Märkte in den verschiedenen Vierteln, die alle ihren eigenen Charme haben. Sie alle werden vom Eiffelturm überragt, der im Winter besonders schön beleuchtet ist: Zu jeder vollen Stunde gibt es eine fünfminütige Lichtershow. Im Anschluss an das Spektakel ist eine Bootsfahrt auf der Seine eine schöne Gelegenheit, um noch mehr von der Stadt zu bewundern.

Tipp: Auch Disneyland Paris ist an Weihnachten ein schönes Ausflugsziel für alle Besucher. Von Paris ist es nur eine kurze Fahrt mit dem Zug.

2 Budapest - Magie zwischen Buda und Pest

Die ungarische Hauptstadt Budapest ist ein magisches Reiseziel während der Weihnachtszeit. Die Donau fliesst mitten durch die Stadt und die Kettenbrücke verbindet die Stadtteile zu beiden Seiten, Buda und Pest. Mit der Seilbahn gelangt man auf den Altstadt-Hügel, wo sich neben den historischen Gebäuden auch das sehenswerte Museum der Stadt befindet. Es erzählt die bewegte Stadtgeschichte bis zur römischen Zeit. Wer genug vom Museum hat, findet vom nahe gelegenen Dreifaltigkeitsplatz einen tollen Ausblick über die Stadt, in der es auf den traditionellen Weihnachtsmärkten besonders weihnachtlich zugeht. Abends gibt es sogar Feuerwerk und eine Lichtshow am Stephansdom.

Tipp: Wer sich gern im Wasser aufhält oder verwöhnen lässt, sollte das Széchenyi-Thermalbad und Spa in Budapest besuchen. Die Becken sind mollig warm, und es ist das grösste Heilbad Europas.

3 Kopenhagen - nordische Schönheit

Die dänische Hauptstadt Kopenhagen ist kunterbunt und verbreitet gute Stimmung während der Winterzeit. Die Dänen sind Meister der Lebenskunst und wissen, wie die Nähe zum Wasser und schöne Architektur das Stadterlebnis besonders machen. Wer auf einem Städtetrip in Kopenhagen vorbeischaut, sollte sich die Schlittschuhe anschnallen und auf der Eisbahn «Frederiksberg Runddel» eine Runde drehen.

Danach geht es vorbei an den kunterbunten Häuserreihen von Kopenhagen, die zur Zeit des Weihnachtsmarktes schön beleuchtet sind. Selbstverständlich gibt es auch hier Stände mit dem typisch-dänischen belegten Brot, Smørrebrød. Abends gibt es zum gemütlichen Abschluss einen Glühwein am Lagerfeuer im Hafen (Nyhavn), bei dem man mit den freundlichen Dänen ins Gespräch kommt.

Tipp: Wer am ersten oder zweiten Weihnachtstag in Kopenhagen ist, sollte sich das traditionelle Buffet-Schlemmer-Fest «Julefrokost» gönnen. Hier wird am liebsten den ganzen Tag lang mit Freunden und Familie gemeinsam vom Buffet gegessen, erzählt und gelacht.

4 Helsinki - weisser Weihnachtszauber

Mit etwas Glück wird der Traum von der weissen Weihnacht im finnischen Helsinki wahr. Hier gibt es nicht nur Schnee, sondern auch eine wunderschön beleuchtete, offizielle Weihnachtsstrasse, die Aleksanterinkatu. Wer sich nach dem Spaziergang aufwärmen möchte, trinkt einen warmen finnischen Glühwein (Glögi), der neben Rotwein mit Korn oder Wodka und einer guten Portion Zucker zubereitet wird. Ein bisschen Bewegung tut zum Aufwärmen auch gut, zum Beispiel auf der Eisbahn im Ice Park auf dem Bahnhofsplatz. Wer lieber einen Ausflug zu den typisch weihnachtlichen Rentieren machen möchte, fährt in den Nuuksio Rentierpark.

Tipp: Einen besonders schönen Blick über die Stadt bietet das Riesenrad SkyWheel Helsinki. Aus 40 Metern Höhe bietet sich eine Aussicht auf alle (beleuchteten) Wahrzeichen und die weihnachtliche Stadtlandschaft.

5 Reykjavik - auf der Jagd nach den Nordlichtern

Das Schönste am isländischen Winter, neben den gemütlichen Stunden am Kamin oder in den heissen Quellen, sind die Nordlichter. Von Reykjavik aus sind sie am besten mit einem professionellen Führer zu finden. Auch eine Kreuzfahrt ist eine tolle Gelegenheit, um das Naturspektakel zu erleben. Eine Reise nach Island bleibt aber auch ohne Aurora im Gedächtnis, denn es ist mit seinen Vulkanen und Fjorden ein Winterwunderland.

Auch die Stadt Reykjavik hat viel zu bieten, unter anderem ein besonderes Event am ersten Weihnachtsfeiertag: Hier werden in der Innenstadt 13 Hologramme der isländischen Weihnachtsburschen (Yule) an versteckten Orten zwischen den Gebäuden arrangiert. Deren Troll-Mutter Gryla verspeist laut Legende freche Kinder, aber davon lassen sich die Isländer nicht abschrecken. Auf einem Winterspaziergang der besonderen Art können Einheimische und Besucher die Hologramme entdecken.

Tipp: Wer keine Tour oder Kreuzfahrt buchen möchte, kann auch im Aurora Reykjavik die Ausstellungen zu den Nordlichtern besuchen. Sie wechseln regelmässig und es gibt auch interaktive Angebote mit VR.

6 Tallinn - schönstes Winterziel an der Ostsee

Die Hauptstadt von Estland ist ein schönes Winterziel an der Ostsee. Die Innenstadt von Tallinn, mit ihren mittelalterlichen Gebäuden und dem Kopfsteinpflaster, sorgt für eine Atmosphäre wie im Weihnachtsmärchen. Mitten auf dem Rathausplatz wird jedes Jahr seit 1441 ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Damit war Tallinn die erste Stadt in ganz Europa, die einen öffentlichen Weihnachtsbaum hatte. Wenn es auf dem Platz zu kalt wird, laden die gemütlichen Restaurants zum Einkehren ein. Zu den weihnachtlichen Köstlichkeiten in Estland zählen unter anderem Schwarzbrot und frisch gebackene Lebkuchen. Wer sich nach der Stärkung wieder nach draussen traut, kann das estnische Freilichtmuseum besuchen.

Tipp: Vom Fernsehturm in Tallinn oder dem Riesenrad (Skywheel) bietet sich an einem sonnigen Tag oder in einer klaren Nacht ein toller Blick über die Stadt. Mit der Tallinn Card gibt es ermässigte Eintrittspreise.

8 Edinburgh - Dudelsäcke und gemütliche Pubs

Die schottische Hauptstadt Edinburgh ist in der Weihnachtszeit keineswegs verschlafen. Überall ertönt die Musik der Dudelsäcke und vermischt sich mit «Jingle Bells» in den gemütlichen Pubs und Cafés. Nach einem Spaziergang über die gepflasterten Strassen ist das Krippenspiel in den St. Andrews Square Gardens einen Besuch wert. Es gibt auch diverse Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in der George Street und in den Princes Street Gardens. Wer genügend Geschenke eingekauft hat, kann Highlights der Stadt wie den unterirdischen Laden «The Real Mary King’s Close» aus dem 17. Jahrhundert besuchen. Auch die Burgen der Stadt, wie Edinburgh Castle oder die Königsresidenz (Palace of Holyroodhouse) sind sehenswert.