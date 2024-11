Die Lichter tanzen über den See, die Brücken sind weihnachtlich dekoriert und der Glühwein kann sowohl in der Altstadt, als auch mit Seeblick genossen werden. In Luzern wirds festlich, hier gehts zu den stimmungsvollsten Orten der Stadt:

Weihnachtszauber in Luzern: Eine Stadt in Stimmung

1/8 Besonders festlich ist der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz. Foto: weihnachtsmarktluzern.com

Auf einen Blick - Luzern in der Adventszeit ist sehr festlich dekoriert und bietet viele Attraktionen

- Die geliebte Schlittschuhbahn vor dem KKL ist endlich zurück

- Auf dem Handwerksmarkt kann man sehr schöne Geschenke finden

1 Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz

Das Markenzeichen des besinnlichen «Lozärner Wiehnachtsmärt» am Franziskanerplatz in der Kleinen Altstadt ist der Adventskranz auf dem Franziskanerbrunnen: mit drei Metern Durchmesser ist er immerhin der grösste der Zentralschweiz. Ebenso stolz sind die Veranstalter auf die Krippe aus lebensgrossen Figuren. Mit etwa 70 Holzbuden ist der Markt eher übersichtlich, das Ambiente zählt allerdings zu den schönsten der Schweiz.

Von 5. bis 22. Dezember 2024

2 Weihnachtlicher Handwerksmarkt auf dem Weinmarkt

Der Luzerner Handwerksmarkt zählt auch unter dem Jahr zu einer festen Grösse in dem vielfältigen Markttreiben der Kantonshauptstadt - im Advent gibt sich der Markt jedoch einen weihnachtlichen Anstrich. Etwa 70 Kunsthandwerker bieten Selbstgemachtes aus Holz, Ton, Stoffen oder Metall an. Hier findet man bestimmt einige Dinge, die sich wunderbar unter dem Weihnachtsbaum machen würden.

Samstag, 7. / 14. / 21. Dezember 2024 von 8 bis 17 Uhr

Sonntag 8. / 15. / 22. Dezember 2024 von 10 bis 18 Uhr

3 Das Weihnachtsschiff

Zur Adventstradition der See-Stadt Luzern zählt auch das Weihnachtsschiff der Reederei SNG. Bei einer Rundfahrt schippert man an der festlich erleuchteten Stadt vorbei und geniesst derweil typische Winterklassiker wie Fondue, Raclette oder Fleischiges vom Tischgrill. Die Gesamtdauer des Erlebnisses beträgt etwa drei Stunden.

15. / 16. / 17. November 2024

22. November 2024 bis 5. Januar 2025

Dienstag bis Samstag ab 19 Uhr / Sonntag ab 17.30 Uhr

4 Theatralischer Adventskalender

Das Theater Luzern stellt eine Glasbox unter die Arkaden vor seiner Haustür und erfreut das Publikum täglich um 17.30 Uhr mit kleinen künstlerischen Darbietungen. Dazu gibt es Glühwein, Lebkuchen und andere Leckereien an der Adventsbar. Von Lesungen über Installationen bis zu Gesangseinlagen ist alles dabei.

Vom 1. bis 23. Dezember 2024, täglich um 17.30 Uhr

5 Eiszauber Luzern

Endlich kehrt das vermisste Eisfeld zurück nach Luzern und erfreut wieder Herzen und Kufen. Mit den neuen Betreibern heisst der Event nicht mehr «Live on Ice», sondern «Eiszauber Luzern», sonst sollte in etwa alles beim Alten bleiben: Ein kleines, aber feines Eisfeld vor dem KKL, direkt am See neben dem Weihnachtsmarkt. Schöner könnte man die Kurven innerorts wohl nicht kratzen.

Vom 13. November 2024 bis 2. Januar 2025, täglich 11.30 bis 22 Uhr (Samstag und Sonntag ab 10 Uhr)