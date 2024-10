Super RTL zeigt bis zum Stefanstag 80 Weihnachtsfilme. Foto: Super RTL 1/4

Kurz zusammengefasst Frühzeitige Festtagsstimmung soll das Gemüt verbessern

Super RTL zeigt bis 26. Dezember 80 Weihnachtsfilme

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ellen De Meester

Es ist noch nicht einmal Halloween, geschweige denn Advent, und schon stehen die Weihnachtsfilme im TV-Programm. Bereits am vergangenen Wochenende strahlten französische Sender die ersten Festtagsfilme aus.

Aber auch im deutschsprachigen Raum dauert es nicht mehr lange, bis es weihnachtet: So zeigen etwa Super RTL und das ZDF ab November Weihnachtsfilme.

Je früher, desto glücklicher

Frühzeitig in Festtagsstimmung zu kommen, ist gut für das Gemüt, haben US-Psychologen herausgefunden. So sagte der Psychoanalytiker Steve McKeown 2017 gegenüber dem britischen Medienunternehmen Unilad, dass Menschen, die ihr Zuhause früh weihnachtlich dekorieren, glücklicher seien.

Und die Psychologin Deborah Serani bestätigte gegenüber dem Sender Today, dass das frühzeitige Dekorieren für einen «neurologischen Shift» sorgen könne, der Glücksgefühle auslöst. Dasselbe dürfte auch für Weihnachtsfilme gelten.

80 Weihnachtsfilme auf einem einzigen Sender

Der deutsche Familiensender Super RTL zeigt bis 26. Dezember insgesamt 80 Weihnachtsfilme. Er läutet die Weihnachtszeit am 8. November um 20.15 Uhr mit «Schicksalhafte Weihnachten» ein. Der Film erzählt die Geschichte einer schwer erkrankten jungen Frau, die aus heiterem Himmel einem besonderen Mann begegnet. Es folgt ein Weihnachtswunder, das ihr Leben verändern soll. Am selben Abend geht es um 22 Uhr mit «Die Bedeutung von Weihnachten» weiter.

Wer umschaltet, kann fast nahtlos weiter Weihnächtliches sehen: Im ZDF beginnt die festliche Zeit in den frühen Morgenstunden des 9. November: Um 3.15 Uhr zeigt es den deutschen Weihnachtsfilm «Obendrüber, da schneit es», in dem es um den klassischen Weihnachtsstress kurz vor Heiligabend geht.

Dass dieser saisonal frühe Weihnachtsfilm kein Ausrutscher im ZDF-Programm ist, zeigen die folgenden Tage: Am 12. November folgt «Alice im Weihnachtsland», am 19. November «Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel» und am 22. November «Weihnachtspäckchen … haben alle zu tragen».

Neue Weihnachtsfilme auf Netflix

Streaming-Gigant Netflix will mit neuen Filmen für Festtagsstimmung sorgen. Auch hier startet das weihnachtliche Programm weit vor der Adventszeit: Am 6. November geht es los mit der Romanze «Meet Me Next Christmas». Am 13. November erwacht in «Hot Frosty» ein Schneemann zum Leben, am 20. November tanzen in «The Merry Gentlemen» Männer in einer Weihnachtsrevue, und am 27. November spielt Lindsay Lohan in «Our Little Secret» die Hauptrolle in einem weiteren neuen Weihnachtsfilm.