Moderne Autos lassen sich längst per Knopfdruck öffnen und starten. Doch was passiert, wenn die Batterie im Funkschlüssel plötzlich leer ist? Viele Autofahrer befürchten dann, ausgesperrt zu sein. Tatsächlich verfügen die meisten Fahrzeuge über eine Notfalllösung.

Viele wissen es nicht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moderne Autos haben versteckte Notschlüssel für Türöffnung bei leerer Batterie

Schlüssel an Startknopf halten, Motor startet trotz leerer Schlüsselbatterie

Viele Autofahrer kennen diese Notfallfunktionen nicht, Pannendienst oft vermeidbar

Blick Lifestyle

Auch wenn viele moderne Autos keine sichtbare Türschlossöffnung mehr haben, besitzen sie weiterhin ein klassisches Schloss. Dieses befindet sich meist hinter einer kleinen Abdeckung am Türgriff.

Der mechanische Notschlüssel

Im Funkschlüssel selbst ist zudem in der Regel ein mechanischer Notschlüssel integriert. Dieser lässt sich mit wenigen Handgriffen herausnehmen und ermöglicht das Öffnen der Fahrertür, selbst wenn die Batterie komplett leer ist.

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So öffnest du dein Auto trotz leerer Batterie

Wer nicht mehr per Funk ins Fahrzeug gelangt, sollte zunächst den mechanischen Schlüssel aus dem Gehäuse des Funkschlüssels lösen. Anschliessend kann die Abdeckung am Türgriff entfernt und die Tür auf herkömmliche Weise aufgeschlossen werden.

Wie genau der Notschlüssel entriegelt wird, unterscheidet sich je nach Fahrzeugmodell. Die entsprechenden Hinweise finden sich in der Betriebsanleitung des Autos.

Auch der Motor lässt sich oft noch starten

Eine leere Schlüsselbatterie bedeutet nicht automatisch, dass das Auto stehenbleibt. Fahrzeuge mit Startknopf können in vielen Fällen weiterhin gestartet werden.

Dafür muss der Schlüssel meist direkt an oder in die Nähe des Startknopfs gehalten werden. Das Fahrzeug erkennt den Transponder im Schlüssel dann auch ohne funktionierende Batterie und erlaubt das Starten des Motors.

Ein Trick, den viele nicht kennen

Die Notfallfunktionen sind bei den meisten modernen Fahrzeugen serienmässig vorhanden. Dennoch wissen viele Autofahrer nicht, dass sich sowohl die Tür öffnen als auch der Motor starten lässt, wenn der Funkschlüssel versagt.

Wer die versteckte Notfalllösung kennt, erspart sich im Ernstfall unnötigen Stress – und möglicherweise auch einen teuren Pannendienst-Einsatz.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.