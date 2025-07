Tiktok liefert unzählige Tipps gegen Hitzestress – von schmelzender Schoggi bis Sonnenschutz im Stick. Wir haben fünf virale Hacks ausprobiert: Was bringt wirklich was? Und was ist einfach nur Seich? Unser Fazit gibt es in den Kategorien super, so lala und Seich.

1/6 Mit dieser Idee wird ein klassisches Schoggi-Fondue ganz unkompliziert zum Badi-Snack. Foto: Tiktok / @ sssoooooofffffffff

Ramona Rosati Redaktorin Gesellschaft

Der Sommer ist da, und Tiktok läuft heiss. Zahlreiche Videos versprechen kreative Lösungen gegen Hitze, Sonnenbrand oder Tropennächte. Wir haben fünf der meistgeklickten Sommerhacks herausgepickt und sie in drei ehrliche Kategorien einsortiert: super (=funktioniert), so lala (=naja) und Seich (=funktioniert kaum).

Schoggi-Fondue to go

In der Badi die Schoggi an der Sonne schmelzen lassen, Erdbeeren reintunken und fertig ist der Sommer-Zvieri. Ein bisschen Chaos und Geklecker gehört dazu, aber das ist in der Badi schnell abgewaschen. Macht Spass, schmeckt gut und sorgt für neidische Blicke vom Nebentuch.

Kategorie: super

Halb-gefrorene Flasche

Die Idee: Eine Glasflasche zur Hälfte mit Wasser füllen, einfrieren, dann mit frischem Wasser auffüllen. Das Resultat: angenehm kühles Trinkwasser unterwegs. So weit, so gut. Aber irgendwie macht der Hack das Ganze unnötig kompliziert. Warum nicht einfach eine isolierte Trinkflasche oder ein paar Eiswürfel in die PET-Flasche? Ausserdem ist das Einfrieren von Glas heikel, und PET-Flaschen mögen die Kälte auch nicht besonders.

Kategorie: so lala

Sonnencreme als Eiswürfel

Sonnencreme in Eiswürfelformen einfrieren und dann wie einen Kühlstick auftragen, das klingt erst mal genial. Die Haut wird geschützt und gekühlt. Nur leider funktioniert das Ganze eigentlich nur daheim. Für unterwegs oder die Badi sind die gefrorenen Würfel total unpraktisch. Selbst Hersteller Nivea kommentiert trocken: «Wir empfehlen, die Sonnencreme bei normalen Temperaturen zu nutzen.»

Kategorie: Seich

Wärmflasche mal anders

Der Trick: Eine Wärmflasche mit kaltem Wasser füllen, einfrieren und abends mit ins Bett nehmen. Das sorgt für Abkühlung beim Einschlafen. Ob das angenehm ist, bleibt Geschmackssache, so ein kaltes Gummiding muss man mögen. Fenster weit auf und eine dünne Decke wären wohl die einfachere Lösung.

Kategorie: so lala

Sonnenschutz für den Scheitel

Eine Lippenpomade mit SPF als Sonnenschutz für den Scheitel ist besonders für helle Typen oder alle, die ihren Scheitel immer gleich tragen, eine super Idee. Sie schützt, ohne die Haare fettig zu machen. Es gibt auch SPF-Puder oder Sprays, die sich leichter verteilen lassen. Aber on the go ist die Lippenpomade eine top Alternative.

Kategorie: super

