1/29 Empfang, Büro und Verkauf von Getränken auf dem Campingplatz ist auch Teil der Arbeit von Joe Schneider. Er ist seit Januar 2025 Platzwart auf dem Campingplatz Bad Zurzach. Foto: CTF

Noch hat es freie Plätze auf dem Campingplatz in Bad Zurzach AG, wo Joe Schneider seit Januar 2025 die Leitung übernommen hat. Das dürfte sich mit dem Start der Sommerferien aber ändern. Ihren Platz auf sicher hat das Ehepaar Balz (65) und Irene (63) Bläsi aus Cham ZG.

Gute Lage und ausreichend Komfort

Seit vier Jahren hat das Ehepaar seinen fixen Platz auf dem Campingplatz, wo es von Frühling bis zum Saisonende die Zeit lieber im Wohnwagen statt in der Viereinhalbzimmer-Wohnung in Cham verbringt. Den Occasion-Wohnwagen mit Vorzelt und eine weitere angrenzende Parzelle auf dem Campingplatz hat das Ehepaar gekauft, respektive die Plätze gemietet. Miete inklusive Nebenkosten: 3000 Franken pro Jahr. «Wir haben nur noch ein paar Details nach unserem Geschmack geändert und beispielsweise im Schlafraum die Wände isoliert. Mehr mussten wir nicht machen», erklärt Balz Bläsi zum Kauf des Wohnwagens. Fündig wurde er im Internet. Er war auch die treibende Kraft hinter dem Wunsch nach einem Wohnwagen. Für Ehefrau Irene Bläsi war vor allem ausschlaggebend, dass der Wohnwagen auch über einen gewissen Komfort verfügt. Die zusätzliche Parzelle war neben der guten Erreichbarkeit ein weiterer Pluspunkt, der für den Campingplatz in Bad Zurzach sprach. «Unser Platz mit zwei Parzellen ist so weniger eng, und unsere Kinder, Enkelkinder und Freunde können uns gut besuchen und direkt neben uns zelten oder ihren Bus zum Übernachten aufstellen», sagt sie.

Alltagstauglich und gemütlich

Die Anhängerkupplung am Wohnwagen haben die Camper entfernt. Das Sommerdomizil des Ehepaars ist fix in Bad Zurzach. So sind sie auch eingerichtet. Alles, was im Alltag nötig ist und ein Zuhause hübsch und gemütlich macht, haben sie. Der Vorbau, mit Lounge und Esstisch, wird bei grosser Hitze mit dem Ventilator gekühlt. Dahinter liegt die Küche mit Glaskeramikherd, Kühlschrank und Tiefkühler. Hier hat es auch genügend Platz zum Essen, wenns mal kühler wird. Der eigentliche Wohnwagen besteht aus zwei getrennten Räumen: einem Wohnzimmer mit TV, Beistelltischchen und Schlafcouch für Übernachtungsgäste sowie dem eigentlichen Schlafzimmer mit zwei einzelnen Betten für das Ehepaar. «Zwei Betten sind in unserem Alter praktischer, damit wir nicht mühsam übereinander krabbeln müssen, wenn nachts jemand von uns beiden auf die Toilette muss», sagt Irene Bläsi und lacht.

Toilette und Dusche zur gemeinsamen Benützung

Eine eigene Toilette und Dusche hat das Ehepaar nicht. Diese stehen auf dem Campingplatz allen zur Verfügung. «Das ist vorläufig kein Problem. Wir sind nicht weit von den sanitären Anlagen entfernt, und wenn nachts die Sterne leuchten, ist der Weg zur Toilette ganz schön», sagt Irene Bläsi. Vielleicht werden sie irgendwann eine eigene Öko-Toilette beim Wohnwagen installieren, meint das Paar. Für kleinere Installationen ist Balz zuständig, der jahrelang als Handwerker tätig war und aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig in Rente ging. Er ist daher fast den ganzen Sommer auf dem Campingplatz. Irene Bläsi arbeitet noch in einem kleinen Pensum und hütet gelegentlich die Enkelkinder: «Wenn ich nach Cham fahre, mache ich auch gleich zu Hause die Wäsche und nehme sie sauber wieder nach Zurzach.»

Auf dem Campingplatz geniessen Bläsis einfach nur die gemeinsame Zeit, unternehmen Spaziergänge und Velotouren, gehen ins örtliche Schwimmbad oder treffen sich mit anderen Dauercampern zum Plaudern, Grillieren oder Spielen. «Wenn wir hier sind, ist jeder Tag wie Ferien», schwärmt Irene Bläsi.

Allrounder als Platzwart

Während das Ehepaar Bläsi seine Zeit auf dem Campingplatz entspannt geniesst, empfängt Joe Schneider an diesem Nachmittag ein junges Paar auf Velotour durch die Schweiz. Eine Nacht werden sie ihr Zelt hier aufstellen, bevor sie weiterfahren. Schon klingelt das Handy des Platzwarts wieder. «Ich komme gleich, Bernadette, und helfe dir mit der Waschmaschine», sagt Joe Schneider ins Telefon. Der hilfsbereite Allrounder liebt und lebt seinen Job, denn er ist selbst auf einem Campingplatz aufgewachsen. Schneider mag das unkomplizierte Camperleben, kann gut mit ganz unterschiedlichen Menschen, die eine kürzere oder längere Zeit auf dem Campingplatz verbringen. «Es ist meine Aufgabe, dass sich alle auf dem Campingplatz wie zu Hause fühlen und alles reibungslos funktioniert», sagt «Problemlöser» Schneider, bevor er sich lachend verabschiedet und an die Arbeit an der Waschmaschine macht.