Am nationalen Tag der Aktion «Offener Garten» öffnen am 14. und 15. Juni in der Schweiz wieder zahlreiche Gärten ihre Tore. Mit dabei auch das Ehepaar Susanne Hoffmann Rüegg (60) und Dieter Rüegg (60) aus Tann ZH.

1/17 Das Gartenparadies mit dem Wohnhaus von Susanne Hoffmann Rüegg und Dieter Rüegg in Tann ZH.

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

«Es ist einfach sehr toll, sich mit Gleichgesinnten und Interessierten auszutauschen», sagt Susanne Hoffmann Rüegg aus Tann Zürich. Sie und ihr Ehemann Dieter Rüegg sind darum schon seit sechs Jahren Teil der Aktion «Offener Garten» von Bioterra und freuen sich schon wieder auf das nationale Wochenende vom 14. und 15. Juni. Aus der ganzen Schweiz seien da manchmal Besucherinnen und Besucher in ihrem Garten und tauschten Tipps und Erfahrungen untereinander aus. Susanne Hoffmann Rüegg: «Wir lernen dabei auch immer wieder Neues über Pflanzen und Pflege und knüpfen neue Kontakte.»

Naturparadies auf rund 700 Quadratmetern

Seit 16 Jahren wohnen Susanne Hoffmann Rüegg und Dieter Rüegg in ihrem Einfamilienhaus mit rund 700 Quadratmeter Garten in Tann ZH. «Unser Garten ist nicht gepützelt. Es ist ein Naturgarten im Cottage-Stil. Wild und edel in Kombination, erklärt die Gastgeberin. Das Gartenparadies des Ehepaars, mit lauschigen Sitzplätzen, Pergola, Rosenpavillon, Brunnen und Fliessgewässer, ist auch eine Oase für Insekten, aber auch Bienen und Schmetterlinge sowie die Frösche im Teich fühlen sich hier ebenfalls wohl. Die Gartenarbeiten teilt sich das Ehepaar. Für die Gewässer und die Wasserqualität ist vorwiegend Dieter Rüegg zuständig. «Er kennt sich damit besser aus. Die Wasserqualität muss überprüft und die Algen müssen entfernt werden, damit sich Pflanzen und Tiere wohlfühlen», erklärt Susanne Hoffmann Rüegg.

Spät entdeckte Leidenschaft

Das Gärtnern hat das Paar erst im Alter von über 40 Jahren mit dem eigenen Garten für sich entdeckt. Susanne Hoffmann Rüegg erzählt, sie sei in einem Block aufgewachsen und habe vorher nur einen Balkon mit ein paar Blumen gehabt. Bei ihrem Mann ist die Leidenschaft für Pflanzen und Blumen vor allem durch sein Hobby entstanden: die Fotografie. Im Garten, mit verschiedenen Rosenarten, Wasserpflanzen, Storchenschnabel, aktuell Pfingstrosen oder bald auch wieder blühenden Clematis, findet Dieter Rüegg zu jeder Jahreszeit unzählige Motive, die er ablichten kann und dann auf die Homepage des Ehepaars stellt. Susanne Hoffmann Rüegg schwärmt vor allem von ihren Rosen. Ganz besonders von den Ramblerrosen, die sie von einem englischen Züchter bezieht. Sie seien eine Meisterleistung des Züchters John Scarman, üppig blühend, sehr robust, und sie hätten keine Blattläuse. Hoffmann Rüegg: «Es ist wie ein Wunder, wie diese Rosen wachsen. Sie explodieren fast und ranken sich je nach Wetterbedingungen innert kürzester Zeit am Haus empor bis zum Schlafzimmerfenster.» Einen Lieblingsplatz im Garten hat das Ehepaar nicht. Je nach Tageszeit nutzt es seine verschiedenen idyllischen Sitzplätze. Für Kaffee und Kuchen am Nachmittag hält es sich am liebsten im Rosenpavillon auf, geniesst aber auch gern einen Apéro bei Sonnenuntergang im Garten.

Privatgarten im «Gartenführer Schweiz»

Der Garten des Ehepaars aus Tann ZH fand auch schon Einzug im «Gartenführer Schweiz», der 330 Gärten und Parks vorstellt. «Das hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns einfach, wenn wir unsere Leidenschaft mit anderen teilen können und vielleicht mit unserem Garten auch andere für das Gärtnern begeistern können», sagt die Gartenbesitzerin. Ihren bezaubernden Garten mit ihrem kleinen, unkonventionellen Café Gartenrain und den selbst gemachten Leckereien öffnet Susanne Hoffmann Rüegg auf Anfrage auch an anderen Tagen. Der Nebenverdienst ist für die Gastgeberin dabei nebensächlich. «Wir möchten so auch andere an unserem Gartenglück etwas teilhaben lassen.»

Mehr Informationen und eine Übersicht über alle Gärten und Parks in der Schweiz, die an der Aktion «Offener Garten» von Bioterra am nationalen Wochenende vom 14. und 15. Juni 2025 teilnehmen, sind hier aufgeführt.