So strahlen Balkon und Terrassen in neuem Glanz

Darum gehts Outdoor-Trends 2025: Natürliche Materialien und Farben für Balkon und Terrasse

Pantone-Farbe 2025 Mocha Mousse, ein warmer, satter Braunton auch für den Aussenbereich

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Blühende Frühlingsboten wie Primel und Narzissen zeigen sich schon in manchen Gärten und in Töpfen, die Knospen an Sträuchern und Bäumen spriessen. Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf, Mensch freut sich. Damit fangen auch wieder die ersten Gartenarbeiten an.

Neben Arbeit im Garten oder auf der Terrasse soll aber Entspannung und Geniessen nicht zu kurz kommen. Balkon und Terrasse werden darum längst immer mehr zum erweiterten Wohnraum. Auch 2025 gibt es wieder eine Reihe von Trends, die diese Entwicklung aufgreifen und den Aussenbereich noch attraktiver und wohnlicher machen. Auch Thomas Pukljak, Head of Retail Design & Brand Identity bei Ikea Schweiz, beobachtet diese spannende Entwicklung: «Innen- und Aussenraum verschwimmen zunehmend. Möbel und Accessoires werden immer häufiger so gestaltet, dass sie sowohl drinnen als auch draussen eingesetzt werden können. Damit halten die sommerliche Leichtigkeit und das freie Lebensgefühl auch Einzug in unsere Innenräume.»

Die Outdoor-Trends 2025 sind vielfältig und bieten für jeden Geschmack etwas. Mit natürlichen Materialien, bequemen Möbeln und Pflanzen lässt sich jeder Balkon und jede Terrasse in einen individuellen Wohlfühlort verwandeln. Dafür muss aber nicht alles neu gekauft werden.

Auffrischen statt neu kaufen

Mit neuen Sitzkissen in Trendfarben für die Gartenstühle oder einem Teppich auf dem abgenutzten Boden, sieht der Balkon wieder frisch und ansprechend aus, ohne dass viel Geld ausgegeben werden muss. Ältere Gartenmöbel können auch selber wieder aufgefrischt oder mit einer anderen Farbe für einen neuen Look frisch gestrichen werden. Im Baumarkt finden sich dafür entsprechende Pflegeprodukte und Farben je nach Material.

Farben und Materialien

2025 ist die Wahl des Pantone Color Institute auf PANTONE 17-1230 Mocha Mousse gefallen. Der warme, satte Braunton mit einer besonderen Intensität, der an den Genuss von Kakao, Schokolade und Kaffee erinnern soll und das Bedürfnis nach Behaglichkeit anspricht. Die Farbe findet sich auch in Möbeln und Accessoires für den Aussenbereich und lässt sich vielseitig kombinieren mit natürlichen Tönen oder kräftigen Akzentfarben.

- Erdtöne: Bei den Farben dominieren natürliche Töne wie Braun, Beige, Grau und Grün, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen.

- Akzentfarben: Kräftige Farben wie Blau, Gelb oder Rot setzen Akzente und bringen Lebendigkeit in den Outdoor-Bereich.

- Natürliche Materialien: Holz, Rattan, Bambus und andere Naturmaterialien bleiben weiterhin im Trend und sorgen für eine warme und gemütliche Atmosphäre.

- Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Materialien und recycelte Produkte spielen eine immer grössere Rolle.

Möbel und Accessoires

- Loungemöbel: Bequeme Loungemöbel laden zum Verweilen ein und verwandeln Balkon und Terrasse in eine Wohlfühloase.

- Multifunktionale Möbel: Möbel, die sich flexibel nutzen lassen, sind ideal bei wenig Platz.

- Teppiche: Spezielle Teppiche für den Aussenbereich lassen Balkon oder Terrasse besonders wohnlich wirken.

- Hängematten und Schaukelstühle: Sie sorgen für Entspannung und Urlaubsfeeling.

- Pflanzen: Pflanzen und Blumen dürfen auf keinem Balkon und keiner Terrasse fehlen. Vertikale Gärten sind eine gute Lösung auch für kleine Balkone.

- Beleuchtung: Lichterketten, Laternen, Windlichter und andere Lichtquellen schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre am Abend.

Ideen für kleine Balkone

- Klappmöbel: Sie lassen sich bei Bedarf platzsparend verstauen.

- Hängepflanzen: Sie nutzen den vertikalen Raum optimal aus.

- Spiegel: Sie lassen den Balkon grösser wirken.

- Bunte Kissen und Decken: Sie bringen Farbe und Gemütlichkeit auf den Balkon.

Weitere Inspirationen

Wer sich umfassend rund um Garten und Terrassen inspirieren lassen möchte, findet vom 12. bis 16. März, alles an der Gartenmesse Giardina in Zürich auf 30’000 Quadratmetern. Von Schaugärten bis zu Ausstellern von Gartenmöbeln oder biologisches Gärtnern und Biodiversität.

Da finden sich bestimmt auch Ideen, die mit etwas Geschick selber umgesetzt werden können, um Garten und Balkon startklar für die Outdoor-Saison zu machen.