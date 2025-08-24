Beziehungscoach Margret Marincolo kennt die Sätze, die Frauen beim Dating hellhörig machen sollten. Sie rät: Wer auf der Suche nach einer festen Beziehung ist, sollte das Date beenden, wenn solche Redquotes fallen. Sieben Beispiele.

1/5 Vorsicht, wenn der Mann sagt: «Lass uns schauen, wohin die Reise geht.» Foto: Getty Images

Darum gehts Beziehungscoach warnt Frauen vor bestimmten Männer-Sätzen

Margret Marincolo entschlüsselt scheinbar harmlose Aussagen

Bei diesen Redquotes sollte man den Kontakt abbrechen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Caroline Kälin

Die Drinks stehen auf dem Tisch, das Kerzenlicht flackert warm. Das Date läuft bestens – doch plötzlich fällt dieser Satz: «Lass uns schauen, wohin die Reise geht.» Ein Satz wie ein leuchtend rotes Warnsignal für alle, die ernsthaft auf Partnersuche sind.

Beziehungscoach Margret Marincolo (56), eine Deutsche, die in der Schweiz lebt, weiss: Viele Frauen, die nach einer ernsthaften Beziehung suchen, empfinden ein mulmiges Gefühl, wenn ihr Gegenüber solches von sich gibt. Offenbar zu Recht. Marincolo rät, den Schauplatz des Dates fluchtartig zu verlassen.

«Redquotes» (deutsch: rote Zitate) nennt sie Marincolo – angelehnt an die Red Flags, also Warnsignale, die auf ein potenziell toxisches oder ungesundes Verhalten eines Partners oder einer Partnerin hinweisen. Ihr neues Buch «Werde Dating-Master» richtet sich an Frauen, die eine erfüllte Hetero-Partnerschaft suchen. Im Buch hat sie Redquotes gesammelt und erklärt, was Männer damit wirklich meinen. Die folgende Auswahl gibt einen Einblick in die Phrasen des Schreckens.

Besser daten In «Werde Dating-Master» vergleicht Beziehungscoach Margret Marincolo die Partnersuche mit einem klar strukturierten Projekt. Sie überträgt Methoden aus der Businesswelt wie Zieldefinition, Selbstanalyse oder Probezeiten auf Beziehungen. Marincolo weist auf typische Stolperfallen hin, greift aktuelle Datingtrends auf und beschreibt verschiedene Männertypen. Auch mögliche Warnsignale – Red Flags und Redquotes – werden thematisiert, also Verhaltensweisen und Aussagen, die frühzeitig Zweifel wecken sollten. Das Buch soll mehr Klarheit über die eigenen Bedürfnisse liefern, damit Dates bewusster gestaltet werden können. Das neue Buch «Werde Dating-Master» von Margret Marincolo erscheint im September. Margret Marincolo In «Werde Dating-Master» vergleicht Beziehungscoach Margret Marincolo die Partnersuche mit einem klar strukturierten Projekt. Sie überträgt Methoden aus der Businesswelt wie Zieldefinition, Selbstanalyse oder Probezeiten auf Beziehungen. Marincolo weist auf typische Stolperfallen hin, greift aktuelle Datingtrends auf und beschreibt verschiedene Männertypen. Auch mögliche Warnsignale – Red Flags und Redquotes – werden thematisiert, also Verhaltensweisen und Aussagen, die frühzeitig Zweifel wecken sollten. Das Buch soll mehr Klarheit über die eigenen Bedürfnisse liefern, damit Dates bewusster gestaltet werden können. Mehr

«Lass uns schauen, wohin die Reise geht»

Mit diesem Satz meint ein Mann nicht eine romantische Reise nach Paris und schon gar nicht, dass die Reise in Richtung erfüllter Liebespartnerschaft geht. Stattdessen wolle er Spass ohne Verpflichtung, schreibt Marincolo. Körperlicher Nähe ist er nicht abgeneigt. Sexuell befriedigt könne er dann entspannt nach einer Frau suchen, mit der er eine feste Beziehung eingehen könne.

«Ich kann dir nicht geben, was du brauchst»

Was er eigentlich sagen will: «Unsere Bedürfnisse und Werte gehen auseinander.» Und ganz konkret: «Ich suche nach einer anderen Form von Beziehung als du.» Für Beziehungscoach Marincolo sagt der Mann mit diesem Redquote ganz klar: «Ich bin nicht dein Mann.» Wer das nicht hören will und sich auf Sex einlässt, bekommt ein paar Brotkrumen, wird davon aber nicht satt. Nicht sein Problem: Für ihn stimmt es trotzdem.

«Du bist viel zu lieb»

Dieser Satz klinge zwar nett, sei aber eine Abfuhr. Marincolo schreibt, dass der Mann die Frau zu angepasst und langweilig finde. Er glaube, er könne alles mit ihr machen, ohne auf Widerstand zu stossen.

«Ich will dich nicht ausnutzen»

Varianten davon sind: «Ich will dir nicht wehtun.» Oder: «Ich will dich nicht verletzen.» Solche Phrasen seien oft ehrlich gemeint, doch dahinter stecke Abweisung. Der Mann hat nicht die Frau vor sich, mit der er sein Leben teilen will. Sobald er die eine gefunden hat, wird er für sie alles stehen und liegen lassen.

«Ich habe so viel um die Ohren, deshalb konnte ich mich nicht melden»

Tagelange Funkstille und dann diese lahme Entschuldigung? Wer einen solchen Satz hört, sollte wissen: Der Mann ist einfach nicht interessiert. Er hält sich eine Frau warm, hängt aber nicht an ihr. Denn sie ist in der Regel nicht die einzige, mit der er flirtet. Wer diese Floskel hört, sollte nicht um ein weiteres Treffen bitten.

«Ich bin so unglücklich in meiner Beziehung»

Der Mann ist vergeben und in einer festen Partnerschaft, beklagt sich aber über die Frau an seiner Seite. Vorsicht! Auch wenn er über seine Beziehung jammert, sollte man nicht damit rechnen, dass er seine Partnerin verlässt. Wäre er wirklich so unglücklich, hätte er längst Konsequenzen gezogen, schreibt Marincolo. In Wahrheit hänge er an der Sicherheit seiner Partnerschaft.

«Ich will dich langsam Schritt für Schritt kennenlernen»

Und was tut er wohl zwischen den Dates? Er braucht die Zeit, um sich mit anderen Frauen zu treffen. Denn er hat es nicht eilig, die Beziehung zu festigen. Sex: ja, gern. Den nächsten Schritt gehen: nein, danke. Deshalb zögert er das Näherkommen möglichst in die Länge, lässt Wochen verstreichen bis zum nächsten Treffen. Wer eine feste Beziehung sucht, löscht ihn am besten aus den Kontakten.