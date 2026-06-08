DE
FR
Abonnieren

Wir haben Blick-Leser gefragt, sie haben geliefert
Das sind die schönsten Wasserfälle der Schweiz

Die Schweiz begeistert mit tosenden Wasserfällen, die zu Wanderungen und Abkühlung einladen. Doch es sind nicht immer die bekannten, die man ins Herz schliesst, sondern die versteckten Perlen. Die Blick-Leserschaft teilt ihre Lieblinge.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/6
Die Wasserfälle des Turtmanntals im Wallis gehören zum Favoriten von Blick Leser Matthias Mahr.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der Giessen-Wasserfall in Kilchberg BL ist ein Instagram-Hotspot
  • Er wird wegen einer alten Kläranlage als «Gaggifall» verspottet
  • Die Blick-Leserschaft teilt ihre Lieblingswasserfälle
RMS_Portrait_AUTOR_229.JPG
Nikolina PanticRedaktorin News

Der Giessen-Wasserfall ist auf Social Media als regelrechter Publikumsliebling. Baden möchte dort allerdings kaum jemand: Wegen der nahe gelegenen ehemaligen Kläranlage wird das Gewässer von manchen gar als «Gaggifall» verspottet. Doch die Schweiz hat weit mehr zu bieten als Instagram-Hotspots. Zwischen Felsen, Wäldern und Alpenpanorama verstecken sich eindrückliche Wasserfälle, die viele Blick-Leserinnen und Leser nachhaltig beeindruckt haben.

Blick wollte deshalb von der Community wissen: Welche Wasserfälle in der Schweiz haben euch den Atem geraubt – und warum?

Ein nostalgischer Fleck im Wallis

So mancher Wasserfall überzeugt mit seiner Schönheit, andere hingegen mit speziellen Erinnerungen. Für Blick-Leser Matthias Mahr, Gewinnspiel-Gewinner des 100-Franken-Brack-Gutscheines, vereint der Wasserfall des Turtmanntals VS beides. «Ich war als Kind mit meiner Familie regelmässig im Turtmanntal in den Ferien», berichtet er. Aber auch heute zieht es ihn häufig zu seinem Lieblingsgewässer: «Meine Frau und meine Kinder haben Oberems als Heimatort. Darum verbringen wir auch heute noch oft Zeit dort.»

Der Turtmann-Wasserfall im Wallis lässt sich ideal mit einer kleinen Wanderung verbinden.
Foto: zVg

Mit seiner 42 Meter Höhe sorgt er sicherlich für Staunen. Doch nicht nur deshalb stiehlt er Mahr den Atem. «Im Sommer ist er eine super Abkühlung. Das Becken lädt zum Baden ein und ist mit einem kurzen Spaziergang vom Dorf Turtmann aus gut erreichbar.» «Er markiert für mich den Auftakt ins Turtmanntal. Weiter oben am Wasserlauf hat es viele schöne Plätze zum Brätlen. Dort habe ich schon viel Zeit verbracht.»

Wo das Wasser 600 Meter in die Tiefe stürzt

Auf der Engstligenalp bei Adelboden BE wartet der zweitgrösste Wasserfall der Schweiz. Die Engstligenfälle sind weder zu übersehen, noch zu überhören. Das Wahrzeichen Adelbodens ist seit 1948 unter Denkmalschutz und ist Heimat vieler Wildtiere wie beispielsweise Steinböcken oder Murmeltieren.

Die Schweiz wie aus dem Bilderbuch gibt es bei den Engstligenfälle in Adelboden.
Foto: zVg

Idylle inmitten des Naturschutzgebietes

Der kurze und familienfreundliche Rundweg ist etwas länger als eine Stunde und führt am imposanten Pochtenfall vorbei.
Foto: zVg

Versteckt im hintersten Winkel des Berner Oberlands liegt das Suldtal – eine Landschaft, die gleich eine Postkarte aus der Schweiz zieren könnte. Besonders im Sommer zieht es Familien und Wanderfans hierher. Mitten im wilden Naturschutzgebiet wartet ein eindrücklicher Wasserfall, umgeben von saftigen Wiesen und Bergen. Gleichzeitig ist das Suldtal der perfekte Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen – von gemütlich bis anspruchsvoll.

Inmitten von rauen Felsen und sattgrünem Moos stürzt das Wasser mit voller Wucht in die Tiefe. Das Tosen hallt durchs enge Tal, feine Gischt liegt in der Luft, während sich der Wasserfall seinen Weg durch die steile Berglandschaft bahnt.

Mehr zum Thema Badespass
Plötzlich wollen alle an diesen Sandstrand!
Mit Video
Test vor Ort
Blick im «Schweizer Rimini»
Plötzlich wollen alle an diesen Sandstrand!
Die 11 schönsten Wasserfälle der Schweiz
Blick Heimat
Tosendes Spektakel
Die 11 schönsten Wasserfälle der Schweiz
Eskifjordur ist ein charmantes Küstendorf inmitten der östlichen Fjorde.
Unterwegs in Island
Das sind die Highlights der Westfjorde
Die schönsten Naturthermalbäder rund um den Globus
Wellnessen für Sparfüchse
Die schönsten Thermalbäder rund um den Globus
In dieser Idylle lauert ein dunkles Geheimnis
Mit Video
Community
Wasserfall in Kilchberg BL
In dieser Idylle lauert ein dunkles Geheimnis

Hier ist nicht nur der Wasserfall das Highlight

Die Chessimätteli-Hängebrücke ist ein wahres Prachtkonstrukt.
Foto: Fabienne Felder / UNESCO Biosphäre Entlebuch

In Entlebuch LU ist der Wasserfall Chessiloch nicht das einzige Spektakel: Die 65 Meter lange Hängebrücke Chessimätteli führt zum rauschenden Wasserfall. Blick-Leser Silvan Zemp beschreibt den tosenden Wasserfall als «klein, aber eindrucksvoll» und die Hängebrücke als «imposant».

Die tosende Töss

Mitten im Zürcher Oberland wartet ein Wasserfall wie aus dem Bilderbuch.
Foto: zVg

Für Blick-Leser Hans-Peter Mehri ist die Tössscheidi der schönste Wasserfall. Im August 2022, als das Bild aufgenommen wurde, habe es zwar nicht so viel Wasser gehabt, jedoch hätte es laut Mehri für ein Bad gereicht. 

Die Leiter hoch wartet eine Überraschung

Zu allen Jahreszeiten schön: Der Mutzbachfall in Wynigen.
Foto: zVg

Wer unten in der Oase des Mutzbachfalls in Wynigen BE steht und nur das Rauschen des Wassers hört, versteht sofort, warum Blick-Leser Matthias Schüpbach ihn zum schönsten Wasserfall gekürt hat. Eine Metallleiter führt Abenteuerlustige gemäss der Tourismusorganisation Emmental hinauf über den Wasserfall. Oben wartet ein idealer Platz für ein Picknick.

Wildromantik mitten im Tessin

Das Verzascatal ist bereits eine Reise wert – die Cascata Efra macht den Ausflug endgültig unvergesslich.
Foto: zVg

Schon das Verzascatal begeistert mit seiner wilden Schönheit. Die Cascata Efra übertrifft die Erwartungen jedoch noch einmal. Zwischen Frasco und Sonogno verbirgt sich dieses eindrucksvolle Naturjuwel. Der idyllische Pool lädt an heissen Tagen zum Baden ein.

Eine versteckte Perle im Kanton Zürich

Wer findet diese versteckte Perle in Wädenswil?
Foto: zVg

Nicht immer möchte man seine persönlichen Lieblingsorte preisgeben. So auch Blick-Leserin Ursula-Lilian Gall: Wo genau sich diese Naturidylle befindet, behält sie für sich. Nur so viel verrät sie: Der Ort liegt versteckt in Wädenswil.


Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen