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Fürs Pfingswochenende
Fünf Schweizer Wanderschätze abseits der Massen

Pfingsten steht vor der Tür – und mit dem Feiertag die ideale Gelegenheit für ungestörte Wanderungen. Blick zeigt dir fünf Wanderwege, auf denen du den Massen entfliehen und die pure Bergidylle geniessen kannst.
Publiziert: 11:08 Uhr
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Aktualisiert: 11:26 Uhr
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das Pfingstwochenende steht bevor
  • Viele Naturliebhabende zieht es in die Natur
  • Fünf Wanderwege, abseits der beliebten Pfade
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Nikolina PanticRedaktorin News

Stau am Gotthard, volle Züge Richtung Oberland und dampfende Wanderschuhe auf dem Trottoir vor dem Bahnhof. Wer überlaufene «Grüezi-Wege» vermeiden will und stattdessen Bergidylle geniessen möchte, ist bei diesen fünf Wanderwegen genau richtig.


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Eine verhexte Wanderung in Nidwalden

Die Wanderung zur Gummenalp im Kanton Nidwalden verfügt über viele Picknickplätze, die unterwegs zu Grilleinheiten einladen.
Foto: Luftseilbahn Dallenwil - Wirzweli AG

Die Wanderung zur Gummenalp im Kanton Nidwalden lässt Kinderaugen strahlen. Bereits beim Start laden der Hexenspielplatz und die Rodelbahn zu Abenteuern ein. Ein Highlight an Pfingsten: der Grillplatz beim Wirzweligrat. Zusammen mit dem nahegelegenen Spielplatz entsteht hier eine ideale Kombination aus Erholung und Abenteuer. 


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Zwischen urbanem Flair und Natur in St. Gallen

Urbaner Flair und Natur zugleich: Das erwartet Wanderliebhabende auf dem St. Galler Brückenweg.
Foto: Roland Gerth

«Überall Brücken», heisst es in den Google-Rezensionen. Kein Wunder – der Name ist auf dieser Wanderung Programm. Der Start beim Bahnhof St.Gallen-Haggen ist noch recht urban, doch schon bald dominiert die Idylle. Die Wanderung führt grösstenteils entlang von Gewässern und durch Lebensräume wilder Tiere. Besonders an heissen Tagen lohnt es sich, Badesachen mitzunehmen.

Von Sagen und Legenden in Uri

Rund 1600 Sagen und Legenden warten in Uri auf dem Schartihöreliweg.
Foto: ANGEL SANCHEZ

Im Isenthal im Kanton Uri wird Wandern zu einer sagenhaften Reise. Der Urner Sagenweg vereint rund 1600 Erzählungen, die Pfarrer Josef Müller zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesammelt hat. Die Wanderung vom Dorf Isenthal bis zur Talstation der Seilbahn Chlital.

Viel Wein und Wanderspass im Thurgau

Der Kanton Thurgau ist zwar bekannt für Äpfel. Die Wanderung zum Iselisberg jedoch führt vorbei an Weinreben und einem ehemaligen Kloster.
Foto: Kartause Ittingen

Unterwegs im Kanton der Äpfel steht diesmal Wein auf dem Programm. Der Ausflug führt von Oberneunforn nach Frauenfeld TG. Unterwegs führt die Route vorbei an der Kartause Ittingen, einem ehemaligen Kloster. Ab der Kartause geht es der Thur entlang weiter, wo sich mit etwas Glück auch Biberspuren finden lassen.


Unterwegs im «Little Patagonia» der Schweiz

Kleines Patagonien, so nennt man die Wanderung zur Fürenalp im Kanton Obwalden liebevoll.
Foto: Engelberg-Titlis Tourismus

Diese Rundwanderung führt in den Kanton Obwalden und wird liebevoll «kleines Patagonien» genannt. Grund dafür ist die charakteristische Natur des Surenentals. Die Wanderung ist zudem Teil des Alpenkäse-Trails und führt vorbei an lokalen Käsereien.


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