Kulinarisch lassen wir uns gerne auf neue Dinge ein – das sollten wir auch beim Ambiente tun. Wie wohl Fisch in den Wolken oder Wein im Regenwald schmeckt?

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Was würden wir nicht alles für gutes Essen in stilvoller Umgebung tun? Wir haben die schönsten und aussergewöhnlichsten Restaurants der Welt gesucht.

1 Sierra Mar, Big Sur, Kalifornien

Im Hotel Post Ranch Inn kann man sein Essen im Restaurant Sierra Mar mit Aussicht geniessen. Dank der Verglasung des Lokals ergibt sich eine atemberaubende Sicht auf den Pazifischen Ozean. Zum Mittagessen gibt es ein 3-Gänge-Menü, abends wird ein Menü mit vier Gängen angeboten.

2 Masoala-Halle, Zürich

Unter tropischen Tieren essen? Geht in der Masoala-Halle im Zoo Zürich. Auf Anmeldung bietet das Tropical Dinner ein unvergessliches Abendessen im Regenwald. Gestartete wird mit einem Apéro, danach gibt es eine Führung in der Halle und zum Schluss folgt ein Abendessen in der Mora Mora Bar in der Pflanzen- und Tierwelt des Masoala-Regenwaldes . Dieser Spass kostete pro Person 195 Franken.

3 Ali Barbour's Cave Restaurant, Diani Beach (Kenia)

Am Diani Beach in Kenia befindet sich das Höhlenrestaurant Ali Barbour. Zehn Meter unter dem Boden kann man bei gemütlichem Ambiente essen und den Sternenhimmel bestaunen. Fleisch und Meeresfrüchte stehen auf der Karte, genauso wie Suppe und Omelette. Auf Wunsch kann sich am Diani Beach abholen lassen.

4 The Jungle Club Restaurant, Koh Samui (Thailand)

Das Jungle Club Restaurant ist ein offenes, gemütliches Lokal mit Terrasse und Blick aufs Meer. Auf der Speisekarte stehen thailändische, französische, italienische und mediterrane Spezialitäten. Wer sich anmeldet, wird im Hotel oder an einer Wunschlocation mit einem Jeep abgeholt.

5 Labassin WaterfallsRestaurant, Tiang (Philippinen)

Die Villa Escudero auf den Philippinen ist ein Resort für Naturliebhaber – und liegt direkt an einem Wasserfall, der aber mehr an einen überlaufenen Staudamm erinnert. Trotzdem interessant: Mitten im Wasserfall befindet sich ein Restaurant. Dieses bietet Meeresfrüchte und Abkühlung bei heissen Temperaturen.

6 5.8 Unterwasser Restaurant, Malediven

Das Restaurant liegt 5,8 Metern unter der Meeresoberfläche. Während des 5- oder 7-Gänge-Menüs schwimmen Meeresbewohner über den Köpfen vorbei. Passend dazu gibt es Fisch und Meeresfrüchte. Eine Reservierung ist notwendig.

7 Ice Q, Sölden (A)

Einen atemberaubenden Blick auf die Berge bietet das Gourmetrestaurant Ice Q auf dem Gaislachkogel in Sölden. Hier wurde der Film «James Bond 007: Spectre» gedreht. Wer sicher an der Glasfront sitzen will, der bucht den Chef's Table. Für ca. 120 Franken wird ein 4-Gänge-Menü und einem Glas Champagner serviert. Wer keine Lust auf Gourmetessen hat, kann sich in die Tapas-Lounge setzen.

8 Ristorante Grotta Palazesse, Polignano a Mare (I)

Ein ganz besonderes Ambiente bietet das Restaurant Grotta Palazzese in der Nähe der italienischen Stadt Bari. Das Lokal liegt in einer Bucht und wurde in einen Felsen gebaut. Die Küche ist – wie könnte es anders sein? – italienisch. Und lecker.

9 Snow Castle (Finnland)

Ein unvergessliches Winter-Erlebnis! In dem Hotel aus Schnee befindet sich auch das Ice Restaurant 365. Ab umgerechnet 65 Franken bekommt man hier ein warmes 3-Gänge-Menü in Geschirr aus Eis serviert. Aber Achtung: Im Raum herrschen Minustemperaturen – also gut einpacken!