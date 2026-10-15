Mittelalterliche Gassen statt überfüllter Metropolen, wilde Küsten statt Hotelburgen und Bergabenteuer fernab der üblichen Touristenrouten: Für 2027 rücken überraschende Reiseziele in den Fokus. Diese zehn Orte machen Lust auf neue Entdeckungen.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer für die nächsten Ferien etwas anderes als die üblichen Klassiker sucht, wird vielleicht hier fündig. Die Flugsuchmaschine Skyscanner hat ausgewertet, für welche Destinationen das Interesse auf ihrer Plattform besonders stark gestiegen ist. Die Auswahl reicht von europäischen Städten über nordafrikanische Kulturzentren bis zu spektakulären Landschaften in Asien und Afrika.

Mehr Suchanfragen bedeuten allerdings nicht automatisch, dass ein Ort günstiger geworden ist oder bereits von besonders vielen Menschen besucht wird. Sie zeigen vielmehr, welche Reiseziele an Aufmerksamkeit gewinnen könnten.

1. Bratislava: Die charmante Alternative zu Wien

Wien kennt fast jeder, Bratislava hingegen steht bei vielen noch nicht ganz oben auf der Liste für einen Städtetrip. Dabei bietet die slowakische Hauptstadt eine historische Altstadt, barocke Fassaden und eine Burg mit Aussicht über die Donau. Die Wege sind kurz, vieles lässt sich bequem zu Fuss erkunden. Wer ein verlängertes Wochenende plant, findet hier eine Alternative zu den grossen europäischen Metropolen. Auch ein Abstecher von Wien aus bietet sich an.

2. Bischkek: Zwischen Grossstadt und Hochgebirge

In Kirgisistans Hauptstadt treffen breite Strassen und Architektur aus der Sowjetzeit auf traditionelle Märkte, Cafés und Einblicke in die nomadisch geprägte Kultur des Landes. Das grosse Abenteuer wartet vor den Toren der Stadt: Die Berge des Tian-Shan-Gebirges bieten eindrückliche Panoramen und Möglichkeiten für Wanderungen. Wer Bischkek besuchen möchte, sollte die Jahreszeit beachten. Gerade im Winter kann die Luftqualität problematisch sein.

3. São Vicente: Inselgefühl auf den Kapverden

Atlantikluft, Küstenlandschaften und eine lebendige Musikszene: São Vicente gehört zum westafrikanischen Inselstaat Kap Verde und bietet eine entspannte Alternative zu klassischen Badeferien. Im Zentrum steht Mindelo, eine Hafenstadt mit bunten Häusern, Restaurants und kulturellem Leben. Hier kannst du durch die Gassen schlendern und die kreolisch geprägte Atmosphäre erleben. Bei gutem Wetter lohnt sich auch ein Ausflug auf den Monte Verde, von dem aus du weite Teile der Insel überblicken kannst.

4. Trapani: Sizilien von einer anderen Seite

Palermo und Catania sind vielen Italien-Fans ein Begriff. Trapani an der Westküste Siziliens ist eine Alternative für alle, die historische Gassen, Meer und italienisches Alltagsleben verbinden möchten. Die Stadt liegt zwischen Mittelmeer und Salinenlandschaften. Von hier aus erreichst du das mittelalterliche Bergstädtchen Erice sowie die Ägadischen Inseln. Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten: Fischgerichte und lokale Spezialitäten gehören zum Ferienerlebnis dazu.

5. Rabat: Marokkos unterschätzte Hauptstadt

Während Marrakesch viele Reisende anzieht, bietet Rabat eine andere Perspektive auf Marokko. Die Hauptstadt verbindet historische Sehenswürdigkeiten mit modernen Quartieren und einer Lage direkt am Atlantik. In der Altstadt laden verwinkelte Gassen zum Bummeln ein. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen der Hassan-Turm und das Kasbah-Viertel der Oudaias. Dazwischen findest du Cafés, Märkte und kleine Läden mit traditionellem Kunsthandwerk.

6. Brașov: Mittelalterliches Flair in Rumänien

Dichte Wälder, die Karpaten im Hintergrund und eine historische Altstadt: Brașov in Transsilvanien verbindet Natur und Kultur. Im Zentrum erwarten dich farbige Häuser, kleine Plätze und die markante Schwarze Kirche. Ausserhalb der Stadt laden die Berge zum Wandern ein. Auch Schloss Bran, das häufig mit der Dracula-Legende in Verbindung gebracht wird, liegt in der Region. Serienfans dürfte die geheimnisvolle Atmosphäre der Gegend gefallen. Dabei lohnt es sich, zwischen Legenden und der tatsächlichen Geschichte Transsilvaniens zu unterscheiden.

7. Asturien: Spaniens schroffe Atlantikküste

Spanien bedeutet für viele Sonne und Mittelmeerstrände. Asturien im Norden des Landes zeigt eine andere Seite: Die Region ist geprägt von grünen Hügeln, schroffen Küsten, Fischerdörfern und den Bergen der Picos de Europa. Wanderfans kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Geniesser. Auf den Speisekarten stehen regionale Käsesorten, Fisch und Meeresfrüchte. Dazu kommt die ausgeprägte Sidra-Kultur, denn Apfelwein gehört zum kulinarischen Erbe Asturiens. Das Wetter ist wechselhafter als an Spaniens Mittelmeerküste, die Landschaft dafür besonders vielseitig.

8. Hanoi: Vietnams Hauptstadt mit allen Sinnen erleben

Rollende Mopeds, dampfende Garküchen und schmale Gassen voller kleiner Geschäfte: Hanoi ist eine Stadt, die du nicht nur besichtigst, sondern erlebst. In der historischen Altstadt liegen traditionelle Handwerksläden neben Cafés und Strassenküchen. Gleichzeitig prägen französische Kolonialbauten und alte Tempel das Stadtbild. Wer sich durch die vietnamesische Küche probieren möchte, findet Pho-Suppe, Bánh mì und lokale Kaffeespezialitäten. Hanoi ist zudem ein guter Ausgangspunkt, um weitere Regionen Vietnams zu erkunden.

9. Taschkent: Auf den Spuren der Seidenstrasse

Usbekistans Hauptstadt verbindet moderne Grossstadtarchitektur mit einer langen Geschichte als wichtiger Knotenpunkt Zentralasiens. Auf den Basaren werden Gewürze, Früchte und Kunsthandwerk angeboten. Dazu kommen Moscheen, Museen und grosszügige Plätze. Besonders sehenswert sind die kunstvoll gestalteten Metrostationen, die teilweise an unterirdische Prunksäle erinnern. Wer mehr Zeit mitbringt, kann die Reise mit Samarkand oder Buchara verbinden. Beide Städte sind für ihre historischen Bauwerke und ihre Bedeutung für die Seidenstrasse bekannt.

10. Kilimandscharo: Ein Abenteuer in Afrika

Der Kilimandscharo in Tansania ist kein gewöhnliches Ferienziel. Das markante Bergmassiv gehört zu den bekanntesten Landschaften Afrikas und zieht vor allem Menschen an, die eine besondere Herausforderung suchen. Der Aufstieg führt durch verschiedene Vegetationszonen, von tropischer Umgebung bis in hochalpine Landschaften. Wer den Gipfel erreichen möchte, braucht eine sorgfältige Vorbereitung, ausreichend Zeit zur Höhenanpassung und eine gute körperliche Verfassung. Auch ohne Gipfelambitionen lässt sich die Region entdecken, etwa bei Tierbeobachtungen oder Ausflügen in die umliegenden Nationalparks.

Welches Ziel passt zu dir?

Ob kurzer Städtetrip, entspannte Inselferien oder eine anspruchsvolle Bergtour: Die Auswahl zeigt, wie unterschiedlich die nächsten Ferien aussehen könnten. Vielleicht ist gerade ein Ort, den du bisher kaum auf dem Radar hattest, die schönste Entdeckung deiner nächsten Reise. Vor der Buchung lohnt sich ein Blick auf die Flugverbindungen ab der Schweiz, die Reisezeit und die Kosten vor Ort. Denn ein Ziel, das bei Suchanfragen stark zulegt, ist nicht automatisch günstig oder einfach zu erreichen.