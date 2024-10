Gegen 40 Artikel veröffentlichte Blick über den sehr braungebrannten Polymechaniker aus Oftringen AG: Peter Nyffeler am Strand, in der Badi oder im Solarium – nur ins Wasser ging er selten. Eine Retrospektive.

Das Original: Mit diesem Bild aus der Türkei schaffte es Peter Nyffeler am 26. Juni 2011 auf die «Sommerleute»-Schnappschuss-Seite des Blicks. Foto: ZVG 1/13

Gina Krückl Reporterin

Peter Nyffeler (71) mag das Sonnenlicht. Und das Rampenlicht. Angefangen hat alles im Blick: Mit seinem kultigen 80er-Jahre-Aussehen sticht das Aargauer Original bei der 2011-Ausgabe von «Sommerleute» heraus. Über Nacht wird er zum «Kult-Sünneler». Bald posiert Nyffeler in seiner knappen Speedo-Hose für eine Werbekampagne und immer wieder in den Medien. Er testet Schweizer Badis oder erzählt von seinen Strandabenteuern. Denn: So oft es Job und Finanzen zulassen, flieht er in den Süden.

Diesen September schickte er der Blick-Redaktion sonnige Grüsse und ein Selfie aus Hur­ghada. Braun ­gebrannt wie immer.