Caroline Fux Blick-Sexologin

1980, als es mehr Verklemmtheit als Informationen zu Fragen rund um Lust, Liebe und Partnerschaft gab, war die Lancierung von «Liebe Marta» (Emmenegger) eine Pionie­rinnentat. In 16 Jahren wurde die Kolumne zur Institution, ebenso die nachfolgenden «Auf der Couch mit Eliane» (Schweitzer) und (Caroline) «Fux über Sex». Nach 40 Jahren wurde die Rubrik eingestellt, eine Ära ging zu Ende.

«Fux über Sex»: Caroline Fux beriet bis 2021. Foto: Aissa Tripodi 1/4

Der Sex- und Beziehungsratgeber war 40 Jahre lang eine feste Grösse im Blick. Wen fragt man heute um Rat? Etwa ChatGPT. Wir haben der künstlichen Intelligenz dieselbe Frage gestellt, die Caroline Fux in ihrer letzten Kolumne vom 30. Juni 2021 beantwortete.

« Meine Freundin (29) und ich sind seit zwei Jahren ein Paar. Jetzt wünscht sie sich einen Dreier. Sie hat schon eine Idee, mit wem, und schreibt diesem Mann ab und zu Messages. Ich bin unsicher, ob ich mich auf dieses Abenteuer einlassen soll. D. (27, m) in der letzten Kolumne von Caroline Fux am 30. Juni 2021 »

Die Antwort von Caroline Fux

Lieber D.

Eine andere Person in eine bestehende Paarsexualität zu integrieren, ist ein ziemlich grosser Schritt. Es kann individuell und auf der Paarebene einiges auslösen, selbst wenn man sich vornimmt, das ganz locker zu sehen.

Nimm dir Zeit und überleg dir, was du mit dir selbst und mit deiner Freundin klären möchtest, damit sich dieses Abenteuer gut anfühlt. Für manche Menschen ist das nicht besonders viel. Sie fühlen sich mit Ungewissem wohl und finden im Leben bevorzugt durch Ausprobieren ihren Weg. Andere brauchen mehr Vorbereitung und haben viele Fragen.

Fühl dir zunächst selbst auf den Zahn. Willst du diesen Dreier wirklich? Zieht es dich als Erlebnis an? Gibt es Druck, der dich von einem Nein abhalten würde? Was denkst du, was du brauchst, um so ein Erlebnis geniessen zu können? Was soll unbedingt dazugehören und was auf keinen Fall? Wie stehst du dazu, dass deine Freundin bereits Kontakt hat zu diesem Mann? Ist es etwas, was dich erleichtert oder eher abschreckt?

Sprich im Anschluss auch mit deiner Freundin über diese Themen. Wir Menschen haben die Tendenz, davon auszugehen, dass das, was wir denken, auch für andere gilt. Aber über Einigkeit und Unterschiede kann man erst dann vernünftig urteilen, wenn die Dinge ausgesprochen sind und offen auf dem Tisch liegen.

Seid euch bewusst, dass ihr nicht alles planen könnt und müsst. Ihr solltet aber ein gutes Gefühl haben bei dieser Sache und sie als etwas verstehen, was ihr gemeinsam unternehmt und nicht einfach nur füreinander oder sogar nur für euch selbst.

Die Antwort von ChatGPT

Lieber Leser

Deine Unsicherheit ist absolut verständlich. Ein Dreier ist eine intime und sensible Erfahrung, die viele Emotionen auslösen kann. Wichtig ist, dass du zunächst auf deine eigenen Gefühle hörst. Fühlst du dich mit der Idee wohl, oder hast du Zweifel und Ängste, die dich belasten?

Es könnte helfen, dir folgende Fragen zu stellen: Reizt dich der Gedanke eines Dreiers, oder fühlst du dich unter Druck gesetzt, weil deine Freundin diesen Wunsch äussert? Fühlst du Eifersucht, weil sie bereits mit dem anderen Mann in Kontakt steht? Diese Gefühle sind normal und sollten nicht ignoriert werden.

Offene und ehrliche Kommunikation ist in dieser Situation unerlässlich. Sprich mit deiner Freundin über deine Unsicherheiten, ohne Vorwürfe zu machen. Du darfst dich mit der Idee unwohl fühlen, und es ist wichtig, dass sie das versteht. Eure Beziehung sollte ein sicherer Raum sein, in dem ihr beide eure Bedürfnisse und Ängste teilen könnt.

enn du dir vorstellen kannst, diesen Wunsch zu erfüllen, ist es wichtig, klare Grenzen und Regeln zu setzen. Beide Partner müssen sich in der Situation wohl- und respektiert fühlen. Es sollte keinen Druck oder Zwang geben – weder von deiner Freundin noch von dir selbst. Ein Dreier kann nur funktionieren, wenn beide sich emotional sicher und bereit fühlen.

Falls das Thema weiterhin Unsicherheiten auslöst, könnte es hilfreich sein, professionelle Unterstützung durch einen Paartherapeuten in Anspruch zu nehmen. So könnt ihr beide eure Wünsche und Ängste besser verstehen und einen Weg finden, der für euch beide richtig ist. Alles Liebe und viel Kraft!