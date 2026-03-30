Elegant, hip und kosmopolitisch – in der spanischen Hauptstadt gibt es viel zu entdecken. Wir zeigen, wie die perfekten 24 Stunden in Madrid aussehen könnten.

Christian Bauer Reise-Journalist

9:00 Uhr - Ein Zmorge auf dem Mercado de Barceló

Wer den Tag gerne mit einem ausgiebigen Brunch startet, ist auf dem Mercado de Barceló zwischen den Stadtvierteln Chueca und Lavapiès bei der Metro-Station Tribunal genau richtig. Von der Dachterrasse gibts zudem eine wunderbare Sicht über die Stadt. Wem ein Kaffee reicht, der geht direkt zur Plaza Mayor, dem Herzen der spanischen Hauptstadt. Auf dem Platz befand sich bereits im 15. Jahrhundert der meistbesuchte Markt Madrids. Weiter gehts entlang des Stadtteils, genannt Madrid der Habsburger, zur Plaza de Oriente, vorbei an Palästen und Klöster aus dem 17. Jahrhundert.

10:00 Uhr - Palacio Real – der imposante Königspalast

Der Bummel führt uns zum imposanten Madrider Königspalast, dem Palacio Real, der, obwohl er heute nicht mehr von der Königsfamilie bewohnt wird, als deren offizielle Residenz gilt. Der Bau gilt als eines der prächtigsten Schlösser Europas. Die über 2500 Räume sind mit aufwändigen Ornamenten verziert und eleganten Möbeln, Gemälden und Kronleuchtern ausgestattet. Zudem können die Königliche Waffen- und Rüstungssammlung sowie die Königliche Bildergalerie besucht werden. Weiter führt uns der Spaziergang zum Teatro Real, dem Madrider Opernhaus, und dem ägyptischen Debod-Tempel mit seinen schönen Gärten.

10:00 Uhr -Mercado de San Miguel – die Aromen Spaniens entdecken

In der Nähe befindet sich der Mercado de San Miguel mit Glaswänden aus dem 20. Jahrhundert, auf dem seit über 100 Jahren Produzenten ihre Waren anpreisen. Besucher können die Aromen aus allen Regionen Spaniens entdecken: geräucherter Schinken, Käse, Apfelwein, Sherry und vieles mehr. Der Markt ist nicht nur beliebt zum Einkaufen, sondern man trifft sich hier auch fürs Mittagessen oder am Abend für Tapas, Miniportionen, die zu einem Glas Wein, Sangria oder Bier genossen werden.

14:30 Uhr -Gran Via – die grosse Einkaufsstrasse

Die Einkaufsstrasse Gran Via führt von der Plaza de España bis zur Calle de Alcalá und ist der Broadway Madrids. Hier ist es bunt und hektisch, aufregend und laut. Geschäfte mit grossen und kleinen Namen reihen sich an Restaurants, Banken an Bars und Tanzlokale. Das berühmteste Gebäude ist das im barocken amerikanischen Stil erbaute Telefónica mit der grossen Uhr, das bei seiner Fertigstellung im Jahr 1929 das höchste Gebäude Europas und somit das erste Hochhaus auf unserem Kontinent war. Den besten Blick auf die Gran Via hat man von der schicken Sky-Bar des Restaurants Ático 11 im siebten Stock des Hotels Las Letras Gran Vía. Was gibt es Schöneres, als einen Cocktail mit Blick über die spanische Hauptstadt zu geniessen.

17:00 Uhr -ein bisschen Kunst muss sein

Nach der schönen Aussicht gilt es, die Kunstszene Madrids zu erkunden. Auf einer Strecke von nur einem Kilometer befinden sich drei der weltweit renommiertesten Kunstmuseen. Das Prado-Museum zeigt eine Sammlung spanischer Werke vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, während sich das Thyssen-Bornemisza-Nationalmuseum auf die Geschichte der westlichen Kunst ab dem 13. Jahrhundert fokussiert. Das dritte im Bunde ist das Museo Reina Sofía mit seinem bekanntesten Werk, Picassos Gemälde «Guernica». Man kann einen gemeinsamen Pass kaufen, mit dem alle drei Museen besucht und die Warteschlangen umgangen werden können.

21:00 Uhr - Tapas-Tour – so schmeckt Spanien

Wenn die Sonne langsam über Madrid untergeht, erwacht die Stadt und geht Tapas essen – ein kulturell-kulinarisch und gesellschaftlich wichtiger Brauch, der in der spanischen Hauptstadt zelebriert wird wie kaum anderswo. Jung und Alt, Freunde und Fremde, Einheimische und Touristen treffen sich im Barrio de las Letras (Quartier der Literatur) oder im Barrio La Latina für «ir de tapear» (Tapas essen gehen). Zu den mundgerechten Häppchen wird ein Glas Wein, Sangria oder Bier getrunken. Einige der besten Tapas-Bars befinden sich rund um die Plaza de Santa Ana unweit der Puerta del Sol.

22:30 Uhr -Madrid by Night – edle Cocktails schlürfen

Die Nightlife-Hotspots von Madrid sind in der Gran Via und den Quartieren Malasaña und Chueca. Hier reihen sich Bars an Musiklokale und Clubs, die Madrid zu einer der coolsten Party-Stadt der Welt machen. Eine der legendärsten Cocktail-Bars der Stadt ist Museo Chicote, die 1931 zum ersten Mal ihre Türen öffnete und Grössen wie Frank Sinatra und Grace Kelly als Gäste begrüssen durfte. Noch immer strahlt die Bar den Glanz und Glamour vergangener Zeiten aus. Alternativ dazu kann eine Tango-Show bei einem Glas Wein oder einer köstlichen Cena, einem Abendessen, besucht werden.