1 Palma de Mallorca

Auf Mallorca herrscht ein mildes Klima und schon im Januar grüsst der Frühling mit Temperaturen, die 15 bis 20 Grad erreichen. Die idealen Temperaturen, um Palma – die Hauptstadt von Mallorca – zu erkunden. Sie gilt als eine der schönsten Städte Spaniens, denn in der quirligen Metropole kann man nicht nur shoppen und feiern, sondern vor allem auch majestätische Bauwerke bewundern. Besonders schön sind die Kathedrale und der Königspalast La Almudaina. Wer Palma gründlich erkunden möchte, sollte ein paar Tage einplanen.

2 Tramuntana-Gebirge

Während der Süden und Osten von Mallorca vor allem aus flachen Ebenen bestehen, finden Besucher im Nordwesten das Tramuntana-Gebirge. Die Bergkette beherbergt unter anderem die längste Route für Velofahrer und Wanderer auf der Insel. Wer es schafft, vor Sonnenaufgang aus dem Bett zu kommen, sollte sich die Wanderung auf den 1093 Meter hohen Puig de l'Ofre nicht entgehen lassen: Über den Wolken angekommen, bietet sich ein unvergesslicher Blick hinab ins Tal. So früh morgens sind die einzigen Begleiter die majestätischen Mönchsgeier der Insel.

Tipp: Das Castell d’Alaró ist ein weiteres Highlight im Tramuntana-Gebirge. Die ehemalige Felsenburg erreicht man vom Ort Alaró nach einer mehrstündigen Wanderung, die als eine der schönsten der Insel gilt.

3 Sant Elm

Keine Lust auf den bekannten mallorquinischen Touristenrummel? Dann ab nach Sant Elm im Südwesten: Hier befinden sich vor allem kleine Boutiquehotels und private Sommerhäuser. Pluspunkt: Der weisse Sandstrand mit seiner schönen Hafenpromenade ist fast 200 Meter lang. Ideal zum Bummeln. Wer den Ort schon erkundet hat, kann in der Umgebung Wanderungen unternehmen, zum Beispiel zum Kloster La Trapa in den nahen Bergen. Die Rundwanderung dauert etwa drei Stunden und lohnt sich.

Tipp: Gegenüber des Ortes Sant Elm befindet sich die kleine Insel Dragonera, die man schnell mit einem Kanu erreicht, das man vor Ort mieten kann. Zu sehen gibt es zum Beispiel die nur hier lebenden Dragonera-Eidechsen.

4 Valldemossa

Mallorca ist für seine Traditionen, die Dorffeste und Märkte mit Handwerkskunst bekannt. Eines der traditionellen Bergdörfer, inmitten der Tramuntana-Bergkette, ist Valldemossa. Benannt wurde es nach dem ursprünglichen maurischen Landbesitzer Muza. Von der Hauptstadt Palma ist der Ort nur etwa 30 Fahrminuten entfernt, aber es fühlt sich an wie eine andere Welt: Mit den autofreien Gassen und dem reichen kulturellen Erbe ist die Stadt ein schöner Ausgleich zu den turbulenten Strandorten. Eines der Highlights ist das Kloster aus dem späten 13. Jahrhundert.

5 Cap de Formentor

Das Cap de Formentor ist der nördlichste Punkt von Mallorca. An der Spitze steht ein Leuchtturm, der sich ideal für einen romantischen Sonnenuntergang eignet. Wer einen Parkplatz bekommen möchte, sollte früh genug ankommen. Aber nicht nur der Leuchtturm am Cap, sondern die gesamte Halbinsel Formentor hat einiges zu bieten: Wanderwege, verwunschene Buchten und Strände mit kristallklarem Wasser.

Tipp: Auf dem Weg zum Leuchtturm gibt es viele schöne Orte zum Anhalten und Baden. Wer mag, kann auch ein Picknick einplanen. Besonders schöne Strände sind zum Beispiel Cala Murta und Cala Figuera.

6 Cala Màrmols

Am südlichsten Punkt von Mallorca befindet sich der Strand Cala Màrmols – einer der schönsten der Insel. Am besten gelangt man vom Ort Ses Salines über einen Wanderweg hierher. Nach etwas über vier Kilometern erreicht man den Rand der Klippen über der Bucht und es bietet sich ein malerischer Ausblick auf das glasklare Wasser. Noch ein paar Minuten und Höhenmetern, und schon ist man am vielleicht schönsten Strand auf Mallorca.

Tipp: Der Strand ist weit weg von touristischen Einrichtungen und für seine friedvolle Atmosphäre beliebt. Wer sich hier nach der Wanderung aufhalten möchte, sollte deswegen Wasser und Proviant mitbringen.

7 Portocolom

Wer sich von den grossen Touristenstädten auf Mallorca fernhalten möchte, findet in Portocolom ein friedvolles Juwel an der Ostküste Mallorcas. Die Hafenpromenade mit ihren bunten Häusern ist ein echter Blickfang. Der Fischerort hat sich seinen authentischen Charme erhalten, obwohl sich entlang der Kaimauer Vergnügungs- mit einheimischen Fischerbooten mischen. Wer möchte, kann von hier aus Bootsausflüge in die Umgebung unternehmen. Wer lieber in der Sonne liegt, ist am Hauptstrand von Portocolom, dem Cala Marcal, gut aufgehoben.

Tipp: Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist und beim Aufwachen von der Sonne geküsst werden möchte, parkt auf der Landzunge Punta de Sa Galera. Einfach nur schön.

