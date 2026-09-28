Salzburg zählt zu den schönsten Barockstädten Europas mit einer einzigartigen Mischung aus Natur und eleganter Architektur. In der überschaubaren und grünen Stadt trifft Geschichte auf Kultur. Diese Highlights in der malerischen Stadt sollten auf deiner Liste stehen.

1 Barockes Juwel: Salzburger Dom

Der Dom von Salzburg ist ein barockes Meisterstück und das Zentrum der Stadt. Er sticht als besonderes architektonisches Highlight aus der Stadtkulisse heraus. Der Originalbau von 767 wurde bei einem Feuer zerstört. Zum Glück, denn der Nachbau von 1598 im Stil des Barocks ist so imposant, dass er zum Unesco-Welterbe gekürt wurde. Mit seinen imposanten Säulen, Bögen, der eleganten Orgel und den detailreichen Fresken ist der Dom auf jeden Fall einen Besuch wert.

Tipp: Ein Hochgenuss sind Konzerte im Dom, die regelmässig durchgeführt werden. Wer kein ganzes Konzert besuchen möchte, der kann täglich um zwölf Uhr mittags vorbeischauen, dann erklingen für etwa 25 Minuten die Orgeln des Doms.

2 Volksgarten – das Gartenparadies

Salzburg bietet eine faszinierende Mischung aus Schlössern, engen Gassen und weitläufigen Plätzen. Einer davon – malerisch gelegen am Fluss Salzach, im Herzen der Stadt – ist der Volksgarten. Der weitläufige Park lädt Besucher ein, gemeinsam Zeit zu verbringen und sich auf den Grünflächen zu erholen. Es gibt Sporteinrichtungen, wie ein öffentliches Schwimmbad und im Winter eine Eisbahn.

Tipp: Wenn das Wetter wieder wärmer wird, ist der Rosengarten mit seinen Statuen und Brunnen besonders schön. Im Schatten der Bäume lässt sich danach ein entspanntes Picknick geniessen.

3 Bei Mozart zu Hause

Salzburg ist Geburtsort des weltberühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Unbedingt vorbeischauen sollte man bei seinem Geburtshaus in der Getreidegasse 9, wo nun ein Museum untergebracht ist. Hier sind auf drei Etagen persönliche Gegenstände ausgestellt und man spürt regelrecht die Nähe zum musikalischen Genie und seiner Familie. Einer der wichtigsten Gegenstände ist das Mozart-Klavier, von dem eine Replikation ausgestellt ist.

Tipp: Bei den Salzburger Festspielen verwandelt sich die Stadt im Sommer jedes Jahr in ein Zentrum für Musik und Kunst, auch im Namen Mozarts. Die Opern, Theaterstücke und Konzerte sind in der ganzen Welt berühmt.

4 Petersfriedhof und Erzabtei St. Peter

Die Erzabtei St. Peter ist eines der ältesten Klöster im deutschsprachigen Raum und gehört zum Benediktinerorden. An diesem mystischen Ort scheint die Zeit stillzustehen. Vor allem in der Kirche, die mit lebhaften Fresken biblischer Szenen verziert ist. So schön das Gotteshaus selbst ist, so faszinierend ist auch der zugehörige Petersfriedhof. Er ist der älteste christliche Friedhof in Österreich, und hier sind einige der wohlhabendsten Bürger der Landesgeschichte bestattet.

Tipp: Ein besonderes Highlight auf dem Friedhofsgelände sind die Felshöhlen im Mönchsberg. Sie werden oft auch als Katakomben bezeichnet. Sie wurden in der Spätantike als Grabstätten in die Felsen gehauen.

5 Zu Besuch in Afrika: der Zoo Salzburg

Im Zoo Salzburg leben auf insgesamt 14 Hektaren 1500 Tiere und 150 Arten. Dem Zoo liegt sehr viel daran, die Bedingungen so nah wie möglich am natürlichen Lebensraum der Tierarten anzupassen. Auf diese Weise erhalten Besucher einen Einblick in die natürliche Lebensweise und Interaktion der Tiere. Die Gehege fügen sich harmonisch in das Landschaftsbild der Stadt ein – von Klippen für die Bergziegen bis hin zu sanften Hügeln. Herzstück des Zoos ist die ein Hektar grosse Savannen-Anlage, in der Nashörner, Zebras, Antilopen und Wasserböcke frei leben. Spassig sind eine Gruppe Kattas, die sich im gesamten Zoo frei bewegen können.

Tipp: Der Zoo Salzburg ist Teil des Schlossparks von Hellbrunn. Wer es eilig hat, kann also beide Highlights an einem Tag besichtigen.

6 Salzburg vom Fluss aus geniessen

Wer vom vielen Shopping oder Sightseeing in Salzburg müde Füsse hat, kann eine Tour der etwas anderen Art unternehmen: Salzburg vom Wasser aus. Angeboten werden neben einem Panorama-Schiff auch ein ausgefallenes Modell – ein Amphibienbus, der sowohl im Wasser als auch an Land fahren kann.

Tipp: Wer möchte, kann neben dem Blick vom Schiff auf die Stadt auch andere Highlights auf diese Art geniessen, wie zum Beispiel den Besuch eines Mozart-Konzerts in der Festung oder bei den Wasserspielen in Hellbrunn.

7 «Sound of Music» – der erfolgreichste Film der Geschichte

Im deutschsprachigen Raum ist er eher unbekannt, weltweit gehört er aber zu einem der erfolgreichsten Filme der Geschichte: der Musical-Film «The Sound of Music» (1965). Er erzählt die wahre Geschichte der Trapps aus Salzburg, die nach Amerika auswanderten und dort als singende Familie berühmt wurden. Der Film wurde in Salzburg an den Originalschauplätzen gedreht.

Tipp: Verschiedene Touren (teilweise inklusive Gesangseinlagen) werden in Salzburg und Umgebung angeboten. Eine spassige Art, die Stadt kennenzulernen.

8 Untersberg, das Outdoorparadies (fast) in der Stadt

Die Untersbergbahn fährt in nicht einmal zehn Minuten auf den Gipfel des Untersberges – der nächste Aussichtsberg vor der Toren der Stadt. Auf dem knapp 2000 Meter hohen Berg hat man nicht nur eine tolle Aussicht auf die Stadt und die Alpenkette auf österreichischer und deutscher Seite, hier kann man auch wandern, paragliden oder mountainbiken. Und wer im Winter vorbeikommt, der kann hier sogar auf siebeneinhalb Kilometern Skifahren.