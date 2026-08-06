Faule Tage am Strand waren gestern. Ob Taylor Swift, Tour de France Femmes oder berühmte TV-Kulissen: Immer mehr Menschen buchen ihre Ferien für ein ganz bestimmtes Erlebnis – und nicht des Reiseziels wegen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von ibis

Tausende Fans an den Strassen des Genfersees, vollgepackte Züge für ein einziges Konzert und ausgebuchte Hotels wegen eines Sportevents. Wer heute seine Koffer packt, sucht immer seltener nach der ultimativen Traumdestination, sondern stellt sich die Frage: Welchen Event darf ich auf keinen Fall verpassen?

Der Reiseanlass bestimmt heute den Ferienort, nicht umgekehrt. Reiseexperten der Hotelmarke ibis beobachten diesen Wandel auf der ganzen Welt. Das Phänomen nennt sich «Gig Tripping»: Es wird nicht mehr nach dem schönsten Strand gesucht, sondern gezielt nach Musikfestivals, Sport-Highlights oder Gigs der Lieblingsband im Ausland.

Grosser Andrang in Genf

Der Rennstart der Tour de France Femmes am 1. August machte die Genferseeregion beispielsweise zum Hotspot für Radsportfans aus ganz Europa. Viele reisten extra an, um das Spektakel hautnah zu spüren. «Menschen reisen heute häufig mit einem klaren Ziel vor Augen», sagt Fleur Porter, Markenverantwortliche von ibis in Europa und Nordafrika. Das Hotel dient bei solchen Trips nicht mehr als Hauptattraktion, sondern als komfortable Basis. «Ob Konzert, Sportevent oder Städtetrip. Unsere Aufgabe ist es, die zentralen Dinge im Hotel so gut zu machen, dass sich unsere Gäste auf das konzentrieren können, wofür sie eigentlich reisen.»

Die besten Spartipps für die nächste Reise Zuverlässigkeit, Komfort, Funktionalität und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis: Seit 1974 machen ibis und die heutigen Schwestermarken ibis Styles und ibis budget Reisen für alle zugänglich. Wer noch mehr sparen will, tritt dem kostenlosen Treueprogramm ALL Accor bei, das Preisrabatte, Prämien und besondere Erlebnisse bietet. Zuverlässigkeit, Komfort, Funktionalität und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis: Seit 1974 machen ibis und die heutigen Schwestermarken ibis Styles und ibis budget Reisen für alle zugänglich. Wer noch mehr sparen will, tritt dem kostenlosen Treueprogramm ALL Accor bei, das Preisrabatte, Prämien und besondere Erlebnisse bietet. Jetzt entdecken

TikTok und TV-Serien diktieren Reiseziele

Angetrieben wird die neue Lust am Erleben vor allem von den sozialen Medien und der Popkultur. Social-Media-Plattformen wie TikTok liefern heute ungefilterte Einblicke in Echtzeit und ersetzen für viele den klassischen Reiseführer. Gleichzeitig verzeichnet die Branche einen Boom beim sogenannten Set Jetting. Serienfans fliegen nach Seoul, um die Schauplätze der erfolgreichsten Netflix-Serie «Squid Game» zu erkunden. Und der Start der dritten Staffel von «The White Lotus» löste im thailändischen Koh Samui einen Besucheranstieg von bis zu 40 Prozent aus.

Auch der Trend zu «City Hopping» verändert unser Reiseverhalten. Statt sich in überlaufene Metropolen wie Barcelona oder Paris zu quetschen, entdecken immer mehr Erkundungslustige charmante Städte wie Porto, Lyon oder Bologna.

Gemeinsam statt einsam

Der aktuelle ibis-Bericht «Go get it: How Gen Z/Y Will Travel in 2025» zeigt noch ein weiteres Phänomen. Die Menschen suchen unterwegs wieder verstärkt nach echter Gemeinschaft. Unter dem Stichwort «Tribe Travel» stehen Gruppenreisen, gemeinsamer Sport oder Events im Vordergrund, die zusammenschweissen. «Für uns geht es beim Reisen um Ziel und Absicht. Unsere Rolle ist, die Absichten unserer Gäste nahtlos zu unterstützen», betont Jean-Yves Minet, Global Brand President bei Accor. «Unsere Gäste kommen für ein Meeting, einen Event, ein Konzert oder einen Trip mit Freunden und Liebsten, um ihren Stempel der Welt aufzudrücken und sich von der Welt prägen zu lassen.»

Das wiederum wirkt sich auch auf die Wahl des Hotels aus: Früher war das Fünfsternehotel der eigentliche Star der Reise. Heute reicht eine saubere, unkomplizierte Unterkunft mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis völlig aus, damit man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Nach dem Motto: Der neue Luxus beim Reisen ist nicht mehr das gestellte Foto vor dem Pool eines Luxusbunkers. Es ist das Gefühl, bei etwas Grossem live dabei gewesen zu sein, und eine richtig gute Geschichte mit nach Hause zu nehmen.