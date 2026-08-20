Du willst Kultur und Kulinarik? Wasser und Weite? Gartenkunst und Grossstadtflair? Willkommen in Deutschland – dem Land, das all dies verbindet. Mit nur einem Zugbillett öffnet sich dir die Tür zu unzähligen Erlebnissen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Deutschland Tourismus

Entdecke hier deinen neuen Lieblingsort. Packe deine Koffer und fahr los. Ganz bequem mit dem Zug, und einige Momente später bist du mittendrin an deinem Wunschziel. Deutschlands Städte und Regionen erwarten dich. Um wirklich alles zu erleben, empfehlen wir: Plane ein paar Tage mehr ein. So hast du Zeit, jede Facette dieses faszinierenden Landes zu entdecken. Buche deine Reise ganz einfach über SBB.ch und geniesse die Vorteile:

Direkt ins Herz: Die Züge von SBB und DB bringen dich mitten in die Zentren. Aussteigen und sofort am Ziel sein!

Die Züge von SBB und DB bringen dich mitten in die Zentren. Aussteigen und sofort am Ziel sein! Ferien ab der ersten Minute: Nutze die Zeit an Bord zum Lesen, Arbeiten oder für einen Kaffee im Bordbistro.

Nutze die Zeit an Bord zum Lesen, Arbeiten oder für einen Kaffee im Bordbistro. Entspanntes Packen: Keine komplizierten Flüssigkeiten-Regeln oder Kilo-Grenzen für dein Gepäck.

Deutschland ist nur ein Zugbillett entfernt. Hier sind 20 Traumziele für deine nächste Bahnreise, sortiert nach der Reisezeit ab Zürich (von nah nach fern):

1 Freiburg – Vino und Velos

Das Erlebnis: Freiburg im Breisgau ist zu jeder Jahreszeit eine Stadt, die man besonders schön mit dem Velo erleben kann – ob entlang der Dreisam, in den Weinbergen des Kaiserstuhls oder auf den Höhen des Schwarzwalds. Die sehenswerte Altstadt mit ihren historischen Bauten, dem stolzen Münster und den typischen «Bächle» (offenen Wasserkanälen) versprüht einen ganz eigenen, südländischen Charme.

Besonderheit: Velokultur trifft hier auf erstklassigen Weingenuss. In der «Alten Wache» direkt am Münsterplatz, im Haus der badischen Weine, warten rund 100 edle Tropfen der Region darauf, verkostet zu werden. Im Herbst laden zudem die gemütlichen Straussenwirtschaften in den umliegenden Weinbergen zu regionalen Weinen und badischen Spezialitäten ein.

Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Basel, Bern und Zürich. Sparbillett ab 26 Franken*

2 Mit der Bahn in den Schwarzwald: Natur, Genuss und Kultur

Das Erlebnis: Sommerfrische, klare Schwarzwaldluft und eine herrliche Auszeit erwarten dich im Südwesten Deutschlands. Im Hochschwarzwald rund um den Feldberg, den Schluchsee und den Titisee locken glitzernde Seen, weite Höhen und aussichtsreiche Wanderwege für aktive Erholung.

Besonderheit: Die Region verbindet unberührte Natur mit exzellenter Kulinarik und Wellness. Feinschmecker pilgern nach Baiersbronn für absolute Spitzenküche oder reisen entlang der Badischen Weinstrasse. Erholungssuchende entspannen in Bad Dürrheim (Sole und Heilklima) oder im Badeparadies Schwarzwald in Titisee.

Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Basel, Bern, Zürich nach Freiburg (Breisgau), Baden-Baden, Karlsruhe. Sparbillett ab 26 Franken*

3 Memmingen – Sich frei und leicht fühlen

Das Erlebnis: Sobald du aus dem Zug steigst, drosselt sich das Tempo. Die historische Altstadt lädt dazu ein, sich einfach ohne Eile zwischen dem plätschernden Stadtbach, kleinen Cafés und historischen Fassaden treiben zu lassen.

Besonderheit: Rund um den malerischen Marktplatz versprüht Memmingen mit buntem Marktgeschehen, versteckten Innenhöfen und Gelato in der Abendsonne echtes südländisches Flair. Hier begegnet man zudem grosser Geschichte: 1525 wurden in Memmingen die «Zwölf Artikel» verfasst – die ersten dokumentierten Forderungen nach Freiheit und Mitbestimmung in Europa.

Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Zürich. Sparbillett ab 37 Franken*

4 Baden-Baden – Die europäische Hauptstadt der Lebenskultur

Das Erlebnis: In Baden-Baden hängt junge Kunst neben weltberühmten Meisterwerken, spielen die besten Orchester der Welt und das mediterrane Flair trifft direkt auf den mystischen Schwarzwald. Die sonnendurchfluteten Alleen und die entspannte Leichtigkeit machen besonders den Sommer zu einem Fest für alle Sinne.

Besonderheit: Vor über 2000 Jahren als Ort der Heilung gegründet, ist hier ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Natur, Kultur, Wellness und Lebensfreude auf engstem Raum entstanden. Als Teil der «Great Spa Towns of Europe» gehört Baden-Baden zum UNESCO-Welterbe und bietet jährlich rund 300 hochkarätige Veranstaltungen.

Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Basel, Bern und Zürich. Sparbillett ab 34 Franken*

5 Stuttgart – Architektur, die Zukunft erzählt

Das Erlebnis: Eine Stadt der starken Formen, kühnen Linien und visionären Ideen, die Geschichte und zukunftsorientierte Stadtentwicklung auf faszinierende Weise vereint. Ein Paradies für Design- und Kulturliebhaber aus der Schweiz.

Besonderheit: Ikonen der Moderne wie die futuristische Stadtbibliothek, das Mercedes-Benz Museum, das Porsche Museum und der weltweit erste Fernsehturm aus Stahlbeton zeugen von enormem Pioniergeist. Ein Highlight ist die berühmte, 1927 entstandene Weissenhofsiedlung mit Entwürfen von Le Corbusier, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Zürich. Sparbillett ab 26 Franken*

6 Karlsruhe – Die Stadt der Medienkunst

Das Erlebnis: Eine sonnige Metropole mit mildem Klima und entspannter Atmosphäre. Karlsruhe gilt dank Karl von Drais, der hier 1817 mit der «Laufmaschine» den Vorläufer des Velos erfand, als extrem velofreundlich. Das einzigartige, fächerförmige Stadtbild wird vom Karlsruher Schloss und dem Botanischen Garten im Herzen geprägt, von dem 32 Strassen strahlenförmig nach aussen verlaufen.

Besonderheit: Als UNESCO City of Media Arts fasziniert die Stadt zudem mit renommierten Kulturorten wie dem Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) und der Staatlichen Kunsthalle. Hier wird Kunst digital, interaktiv und für alle Besucherinnen und Besucher hautnah erlebbar. Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Basel, Bern und Zürich. Sparbillett ab 37 Franken* Kunst, Kultur & Kulinarik in Karlsruhe

7 Mannheim – Städtetrip mit Flair

Das Erlebnis: Mannheim ist eine aufregende Erlebnisstadt an Rhein und Neckar, in der Gegensätze harmonieren: Barock trifft auf Jugendstil, klassische Oper auf Popkultur und feine Sterneküche auf lebendiges Streetfood.

Besonderheit: Das architektonische Wahrzeichen der Stadt ist der berühmte Wasserturm, umgeben von einer der schönsten Jugendstilanlagen Deutschlands mit romantischen Flanierwegen und Wasserfontänen. Das nahegelegene Barockschloss ist das zweitgrösste Europas. Zudem verwandelt das Projekt STADT.WAND.KUNST die Quadrate-Stadt als UNESCO City of Music in eine dynamische Open-Air-Galerie für Streetart.

Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Basel, Bern, Zürich. Sparbillett ab 37 Franken*

8 Frankfurt – Näher als du denkst und anders als erwartet

Das Erlebnis: Die Metropole am Main vereint weltstädtische Skyline mit gemütlicher hessischer Bodenständigkeit. Entlang der 43 lebendigen Stadtviertel lässt sich die enorme Internationalität der Stadt mit fast 180 vertretenen Nationalitäten hautnah miterleben und erschmecken.

Besonderheit: Das berühmte Frankfurter Museumsufer bietet eine international gefeierte Kulturlandschaft von Naturgeschichte über Architektur bis hin zu moderner Kunst in der Schirn Kunsthalle. Im Sommer verwandelt sich der Main in eine stimmungsvolle Bühne für Theaterfeste, Literaturabende und Jazzkonzerte im Osthafen.

Verbindung: Mehrmals täglich direkt ab Basel, Bern und Zürich. Sparbillett ab 37 Franken*

9 Wiesbaden – Kultur, Wein und Natur

Das Erlebnis: Die elegante hessische Landeshauptstadt verbindet majestätische Architektur, hochkarätige Kunst und gelebte Weinkultur auf angenehm kurzen Wegen. Ganze 26 heisse Quellen, prächtige Jugendstilbauten und das historische Ambiente der berühmten Spielbank Wiesbaden machen die Stadt einzigartig.

Besonderheit: Ein absoluter Tipp: Fahre mit der historischen Nerobergbahn hinauf zum Neroberg, erklimme den Kletterwald und geniesse den atemberaubenden Blick über das Rheintal bei einem kühlen Glas Riesling im Château Nero.

Verbindungen: Mehrmals täglich mit einfachen Umsteigeverbindungen erreichbar. Sparbillett ab 37 Franken*

10 Nürnberg – Kultur und Kulinarik erleben

Das Erlebnis: Erlebe die perfekte Verbindung aus reicher Geschichte, modernem Flair und fränkischer Genusskultur. Die historische Altstadt, komplett umgeben von einer mächtigen Stadtmauer, beherbergt Schätze wie die Kaiserburg und das Albrecht-Dürer-Haus. Besonderheit: Kulinarisch verwöhnt Nürnberg seine Gäste vom traditionsreichen Klassiker – der Nürnberger Rostbratwurst – über regionale Bierkultur bis hin zu moderner, prämierter Fine-Dining-Küche. Mit dem digitalen Guide lassen sich zudem trendige Insider-Quartiere abseits der klassischen Pfade entdecken. Verbindungen: Täglich mit einfachen Umsteigeverbindungen. Sparbillett ab 37 Franken* Nürnberg entdecken

11 Kassel – Kunst und Kaskaden

Das Erlebnis: Kassel begeistert durch seine einzigartige Symbiose aus internationaler, grosser Kunst und weitläufiger, malerischer Landschaft. Im UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe – einer der schönsten Parkanlagen Europas – faszinieren die historischen Wasserspiele, die vom Herkules-Monument über Kaskaden fliessen.

Besonderheit: Im Jahr 2026 locken exklusive Rembrandt- und Dürer-Ausstellungen im Schloss Wilhelmshöhe, während sich die Kunstwelt bereits auf die weltberühmte documenta 16 im Jahr 2027 freut.

Verbindungen: Mehrmals täglich direkt ab Basel, Bern und Zürich. Sparbillett ab 48 Franken*

12 Das Ruhrgebiet – Ein urbanes Erlebnis tief im Westen

Das Erlebnis: Das «Revier» überrascht! Als einer der grössten Ballungsräume Europas mit 53 Städten bietet das Ruhrgebiet eine elektrisierende Mischung aus lebendiger Urbanität, weltberühmter Industriekultur und überraschend viel grüner Natur.

Besonderheit: Wo früher Kohle gefördert wurde, pulsieren heute trendige Kulturfestivals, Open-Air-Ausstellungen, Cafés und Bars in stillgelegten Zechen. Die alten Bahntrassen wurden in grandiose Velo- und Wanderwege umgewandelt, die vorbei an Kanälen und Halden mit weitem Panoramablick führen.

Verbindungen: Mehrmals täglich zum Beispiel nach Dortmund direkt ab Basel, Bern, Zürich. Sparbillett ab 48 Franken*

13 Erfurt – Mittelalterliche Landeshauptstadt Thüringens

Das Erlebnis: Erfurt blickt auf eine stolze 1280-jährige Geschichte zurück. Die thüringische Metropole verzaubert mit einer unvergleichlichen Kombination aus historischer Bedeutsamkeit, enormer Lebensqualität und spürbarer Herzlichkeit.

Besonderheit: Die Stadt besitzt einen der am besten erhaltenen und grössten mittelalterlichen Stadtkerne Deutschlands. Zu den Highlights gehören die berühmte Krämerbrücke – die längste bewohnte und bebaute Brücke Europas –, das majestätische Ensemble aus Dom und Severikirche sowie die Alte Synagoge und Mikwe (jüdisches Ritualbad), welche mit dem UNESCO-Welterbetitel ausgezeichnet wurden.

Verbindung: Täglich mit einfachen Umsteigeverbindungen erreichbar. Sparbillett ab 48 Franken*

14 Hannover – Gartenkunst, City-Vibes und Sternennächte

Das Erlebnis: Die grüne niedersächsische Landeshauptstadt überrascht mit Kultur an jeder Ecke, einer lebendigen Musikszene und exzellenter Gastronomie. Viel Natur fliesst durch das urbane Leben: Der Stadtwald Eilenriede ist grösser als der Central Park in New York, und der Maschsee lädt direkt in der City zum Segeln ein.

Besonderheit: Die weltberühmten Herrenhäuser Gärten gehören mit dem prachtvollen Goldenen Tor und barocker Gartenkunst zu den bedeutendsten Parkensembles Europas. Als UNESCO City of Music bietet Hannover zudem ein enormes musikalisches Spektrum von Klassik bis Pop.

Verbindung: Mehrmals täglich direkt ab Basel. Sparbillett ab 48 Franken*

15 Kulturstadt Leipzig – Pulsierende Vielfalt im Herzen Sachsens

Das Erlebnis: Musik, Geschichte und modernste Trends treffen in Leipzig auf idyllische Landschaften. Deine Reise beginnt spektakulär im architektonisch imposanten, grössten Kopfbahnhof Europas.

Besonderheit: Dank eines hervorragenden Velonetzes und kurzen Wegen kannst du ganz bequem ohne Auto die geschichtsträchtigen Wirkungsstätten von Bach, Mendelssohn und Schumann erkunden oder direkt in die grüne Lunge der Stadt – den weitläufigen Auwald – und die umliegenden Seenlandschaften aufbrechen.

Verbindungen: Ab Basel ohne Umsteigen sowie täglicher Nachtzug. Sparbillett ab 48 Franken*

16 Sachsen – Wo Kultur und Natur verschmelzen

Das Erlebnis: Weltberühmte Kulturschätze, eingebettet in atemberaubende, abwechslungsreiche Landschaften und historische Städte, machen das Bundesland Sachsen ganzjährig zu einem erstklassigen Reiseziel für Kultur- und Naturgeniesser.

Besonderheit: Kulturelle Exzellenz wird hier grossgeschrieben – ob in der Semperoper Dresden, dem Gewandhaus zu Leipzig oder den majestätischen Schlössern und Burgen des Landes. Ganze drei UNESCO-Welterbestätten untermauern diesen Ruf eindrucksvoll: der Muskauer Park, die Montanregion Erzgebirge und die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine.

Verbindungen: Täglich mit einfachen Umsteigeverbindungen nach Dresden, Leipzig, Chemnitz. Nachtzugverbindung: Einmal täglich bis Leipzig oder Dresden. Sparbillett ab 48 Franken*

17 Porzellan-Manufaktur MEISSEN – Ein Ort voller Erlebnisse

Das Erlebnis: Begib dich auf eine faszinierende Reise in das malerische Dresdner Elbland und tauche ein in die Geburtsstätte des weltberühmten Meissner Porzellans.

Besonderheit: Die traditionsreiche Manufaktur blickt auf eine 315-jährige Geschichte zurück und ist heute anerkanntes immaterielles Kulturerbe. In der Erlebniswelt kannst du bei einer exklusiven manufakTOUR den Kunsthandwerkern über die Schulter schauen – vom historischen Formenarchiv mit 700'000 Gipsformen bis zum feinen Pinselstrich. In der DIY-Station wirst du selbst kreativ, bevor ein Genussmoment im hauseigenen Café den Ausflug abrundet.

Verbindungen: Täglich mit einfachen Umsteigeverbindungen. Ab Basel mit einmal umsteigen in Dresden. Nachtzugverbindung: Einmal täglich bis Dresden-Neustadt. Sparbillett ab 54 Franken*

18 Schleswig-Holstein – Traumstrände und Lieblingsplätze

Das Erlebnis: Weite Sandstrände, salzige Nordseeluft, idyllische Reetdach-Pensionen und echtes Inselglück erwarten dich im nördlichsten Bundesland zwischen zwei Meeren. Geniesse das maritime Flair der Küstenstädte und lass dir frischen Fisch direkt an den Promenaden schmecken.

Besonderheit: Erkunde das faszinierende UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Besuche Husum mit seinem bunten Hafen, Eckernförde oder das historische Lübeck, das mit seiner mittelalterlichen Altstadt, dem Holstentor und weltberühmtem Hanse-Flair glänzt.

Verbindungen: Täglich mit einfachen Umsteigeverbindungen zum Beispiel nach Lübeck. Nachtzug: Einmal täglich bis Hamburg und von dort weiter an die Nord- und Ostsee. Sparbillett ab 48 Franken*

19 Brandenburgs blaue Bühne – Baden, Boot und Natur

Das Erlebnis: Entfliehe der Hektik des Alltags und geniesse Ferien voller wohltuender Ruhe, glitzerndem Wasser und weiter Landschaften. Brandenburg lädt zum Entschleunigen ein, wobei du das Tempo ganz alleine bestimmst.

Besonderheit: Über 3000 glasklare Seen und ein riesiges Netz aus Flüssen und Kanälen machen die Region zum Eldorado für Wassersportler. Besonders das Mieten eines Hausboots verspricht absolute Freiheit: Du bist dein eigener Kapitän, wirst abends vom sanften Schaukeln in den Schlaf gewiegt und springst morgens direkt von der Kajüte ins kühle Nass.

Verbindung: Zum Beispiel ab Basel mit einmal Umsteigen. Einmal täglich Nachtzug nach Berlin. Sparbillett ab 48 Franken*

20 Binzer Bucht – Traumferien auf der Insel Rügen

Das Erlebnis: Feiner weisser Sandstrand, eine frische Meeresbrise und unberührte Natur im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns. Die Insel Rügen ist ein echtes Sehnsuchtsziel für Natur- und Strandliebhaber. Die wunderschöne Binzer Bucht erstreckt sich über 17 Kilometer von den majestätischen Kreidefelsen bis zu den dichten Buchenwäldern der Granitz.

Besonderheit: Mittendrin glänzt das traditionsreiche Ostseebad Binz mit seiner eleganten, weissen Bäderarchitektur, dem historischen Kurhaus und der Seebrücke. Direkt nebenan beeindruckt der Erholungsort Prora mit seinem weltbekannten, fast fünf Kilometer langen historischen Gebäudekomplex direkt am Strand.

Verbindungen: Täglich mit einfachen Umsteigeverbindungen. Nachtzugverbindung: Einmal täglich mit dem neuen Nightjet nach Hamburg und von dort umsteigefrei im Fernverkehr bis nach Binz. Sparbillett ab 48 Franken*

Lust auf einen oder mehrere der 20 Ferientipps in Deutschland? Buche deine Reise ganz einfach über SBB.ch und reise direkt ins Herz deiner Wunschdestination. Infos zu Unterkunft, Führungen, Kultur findest du unter den Links der 20 Vorschläge. Buche deine Reise ganz einfach über SBB.ch und reise direkt ins Herz deiner Wunschdestination. Infos zu Unterkunft, Führungen, Kultur findest du unter den Links der 20 Vorschläge. 20 Lieblingsorte in Deutschland entdecken

*Hinweis zu Preisangaben der Billette: Kontingentiertes Angebot (Sparangebot: Super Sparpreis / Super Sparpreis Europa) für eine einfache Fahrt in der 2. Klasse ab Zürich. Das Billett ist nur am gebuchten Reisetag und für den gewählten Zug gültig.

