Die Kunst verhalf Bilbao zu neuer Blüte. Doch ein Besuch der baskischen Stadt lohnt sich nicht nur wegen des Guggenheim Museums. Hier warten architektonische Meisterwerke, kulinarische Leckerbissen und kurzweilige Abende.

So viel mehr als ein Museum

So viel mehr als ein Museum

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bilbao bietet vielfältige Reise-Erlebnisse – von Kultur bis Kulinarik

Das Guggenheim Museum ist das architektonisches Wahrzeichen der Stadt

Die Schiffsrundfahrt auf dem Fluss Nervion führt bis ans Meer

Bettina Bono Redaktorin

Bilbao überrascht mit einer spannenden Mischung aus moderner Architektur, lebendiger Kulturszene und kulinarischen Highlights. Die Stadt im Baskenland bietet für jeden Geschmack etwas – von stilvollen Hotels über ausgezeichnete Restaurants bis hin zu besonderen Ausgehspots. Ob entspanntes Sightseeing, genussvolles Schlemmen oder ein Drink mit Aussicht: Bilbao lässt sich vielseitig erleben.

Sponsored Reisetipp Entdecken Sie das Baskenland mit Edelweiss und fliegen Sie ganzjährig mehrmals wöchentlich direkt nach Bilbao. Gepäck, Sportgepäck und Verpflegung an Bord sind im Preis inbegriffen. Entdecken Sie das Baskenland mit Edelweiss und fliegen Sie ganzjährig mehrmals wöchentlich direkt nach Bilbao. Gepäck, Sportgepäck und Verpflegung an Bord sind im Preis inbegriffen. Mehr Inspirationen und Tipps auf unserer Website

Schlafen



Lokale Kunst an den Wänden und raffiniertes Möbeldesign – das NYX spiegelt die lebendige Energie der Stadt perfekt wider. In der hoteleigenen Clash-Bar startet die Nacht mit Stil, und die Terrasse bietet eine spektakuläre 360-Grad-Sicht. Das NYX Hotel Bilba entdecken!



Zentraler geht nicht - Vincci Consulado de Bilbao ! Am Paseo de Abandoibarra, bei der Brücke La Salve – und zwei Gehminuten vom Guggenheim Museum entfernt nächtigt man in hübschen, geräumigen und äusserst ruhigen Zimmern. Das Frühstücksbuffet nicht verpassen!

Schlemmen



Die Zweitbeiz von Chef Fernando Canales (sein Sternerestaurant El Atelier Etxanobe liegt gleich nebenan) serviert À-la-carte vom Feinsten. Die Spargel-Tempura ist herrlich und das Joghurtglacé ein Traum. Unbedingt La Despensa reservieren!

Es war einmal … ein kleiner Laden, der Schokolade, Gewürze und Wein verkaufte, eine Institution der baskischen Feinschmeckerszene - Victor Montes . Heute ein Must-go, um die lokale Küche zu geniessen – das taten hier bereits Oliver Stone und Jeremy Irons.

Sightseeing



Er ist die Wirbelsäule Bilbaos: der Fluss Nervión. Die Schiffsrundfahrt vom Pio-Baroja-Dock führt vorbei an architektonischen Wahrzeichen hin zur Biskaya-Hängebrücke bis hoch ans Meer. Die Flussfahrt dauert zwei Stunden, der Audioguide ist gratis.

Das von Frank Gehry konzipierte «Guggi» (so nennen die Bilbainos ihr Guggenheim Museum ) ist ein Publikumsmagnet. Auf 11'000 Quadratmetern sind Werke von Serra, Rothko & Co. zu sehen. Draussen grüsst «Maman», die Riesenspinne von Louise Bourgeois.

Sitzen bleiben



Jugendstilambiente seit 1903 – das gibts im Café Iruna . Und Häppchen! Herrlich sind die «Pinchos morunos» (Fleischspiesse). In den im Mudejar-Stil dekorierten Räumen geniesst man einen Cortado genauso wie ein schnelles Gläschen Wein.

Gehry soll sich am Geländer festgehalten haben, als er von dieser Terrasse aus sein eigenes Werk sah. Ob wahr oder nicht – die Aussicht im The Rooftop ist ein Erlebnis. Hier gibts ausserdem einen herrlichen Brunch und unvergessliche Abende mit Livemusik.

Shoppen



Auch wer keine Bücher in spanischer Sprache lesen möchte, wird hier glücklich. Der Buchladen Bilbao 48007 Concept Store in der Altstadt von Bilbao ist eine wahre Trouvaille. Es finden sich auch Karten, Bilder und andere kleine Kunstwerke aus Papier.

Im Magnolia Rare Books gibts Handgemachtes «with a twist». Signierte Meisterwerke von über 30 lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Kunterbuntes mit Stil und gutem Geschmack: Vasen, Skulpturen, Kissen, Kleider, Küchenutensilien, Schmuck und Delikate,

Schlaflos



Cool und most fun! Die Musik ändert zwar mit dem DJ, doch die 80er und 90er sind allgegenwärtig – von Mainstream bis Indie. 20- bis 50-Jährige tanzen im gemütlich und hübsch dekorierten Sir Winston Churchill Pub bis in die frühen Morgenstunden.