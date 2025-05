Reisen muss nicht teuer sein: Ein Vergleich zeigt, dass man in manchen Ländern mit weniger als 20 Franken pro Tag auskommt. Welches sind die besten Low-Budget-Destinationen rund um die Welt? Blick hat die Übersicht.

Moldawien ist mit 32.10 Franken pro Tag das günstigste europäische Reiseziel

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Die Sommerferien sind für viele Menschen die teuersten Wochen des Jahres. Auch einst billige Ferienländer wie die Türkei erhöhten die Preise zuletzt deutlich. Doch Reisen muss nicht teuer sein. In manchen Destinationen kommst du mit einem Budget von unter 20 Franken über die Runden. Das zeigt ein Vergleich des Versicherungsportals Hellosafe.

In die Rechnung einbezogen wurden nur die Ausgaben vor Ort: Dazu gehören Unterkunft, Lebensmittel und Transport sowie Eintritte bei Sehenswürdigkeiten. Nicht berücksichtigt, hat Hellosafe die Anreise, die bei weit entfernten Zielen ebenfalls ins Geld gehen kann. So liegen die meisten der 15 günstigsten Länder in Asien und Afrika. Wir stellen dir einige der interessantesten Low-Budget-Destinationen vor.

Rang 1: Laos (14 Franken pro Tag)

Das südostasiatische Land ist touristisch weniger erschlossen als die Nachbarn Thailand, Vietnam und Kambodscha. Und Strandferien sind im Binnenland nicht möglich. Dafür locken alte Tempel, spektakuläre Felsformationen und der Mekong, der Laos von Norden nach Süden durchzieht. Lange Zeit als Partydestination für Rucksacktouristen verschrien, zieht Laos heute auch viele Natur- und Kulturinteressierte an.

Rang 3: Ruanda (18.80 Franken pro Tag)

Das billigste afrikanische Land im Vergleich ist zugleich eines der sichersten Reiseziele auf dem Kontinent. Ruanda wird deshalb und wegen seiner schönen Natur oft als «Schweiz Afrikas» bezeichnet. Für Reisende bieten sich Wanderungen, Safaris und Trekkingtouren zu den Berggorillas an. Im September werden zudem in der Hauptstadt Kigali die Radweltmeisterschaften über die Bühne gehen. Ein Problem ist der Bürgerkrieg im Nachbarland Kongo, in dem auch die ruandische Armee mitmischt.

Rang 11: Kuba (32 Franken pro Tag)

Für die Einheimischen mag das sozialistische Kuba kein Paradies sein. Doch für Reisende ist der Karibikstaat ein absolutes Traumziel: Ob wunderbare Strände, die berühmte Altstadt von Havanna oder Salsa-Musik und Zigarren – es gibt viele Gründe, Kuba zu lieben. Leider ist in den letzten Jahren die Kriminalität gestiegen. Dennoch ist Kuba immer noch eines der sichersten Reiseländer in Lateinamerika.

Rang 12: Moldawien (32.10 Franken pro Tag)

In Europa schaffte es nur das kleine Land in Osteuropa auf einen Spitzenplatz der Low-Budget-Ziele. Moldawien gilt als Geheimtipp fernab des Massentourismus. Interessant sind die zahlreichen Klöster und Kirchen. Die ehemalige Sowjetrepublik gilt zwar als sicher, doch der Staatsteil Transnistrien steht nicht unter der Kontrolle der Regierung. Er wird von russlandtreuen Separatisten regiert, über 1000 russische Soldaten sind dort stationiert. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist die Lage besonders angespannt. Das Aussendepartement rät von Reisen nach Transnistrien ab.

Rang 15: Nepal (32.60 Franken)

Anders als die meisten Low-Budget-Destinationen ist Nepal kein Geheimtipp mehr. Vor allem Kulturreisen und Trekking ziehen jährlich über eine Million internationale Gäste ins Land. Zu den grössten Attraktionen zählt ein mehrtägiges Trekking zum Basecamp des Mount Everest, mit 8848 Metern der höchste Berg der Welt. Dazu locken zahlreiche Welterbestätten, wie zum Beispiel Lumbini, Geburtsort von Siddhartha Gautama, dem Begründer des Buddhismus.