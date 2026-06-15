Art Basel ist die wichtigste Kunstmesse der Welt – sie lockt Künstler, Sammler und internationale Prominenz an den Rhein. Aber Basel hat noch mehr zu bieten. Was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr einen Ausflug nach Basel macht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basel bietet über 40 Museen und die weltbekannte Kunstmesse Art Basel (18.-21. Juni 2026)

Das Kunstmuseum beherbergt 300000 Werke, darunter Druckgrafiken und Aquarelle

Zoo Basel ist ältester Schweizer Zoo, jährlich über 1 Million Besucher

Basel ist Kultur pur. Auf überschaubarem Raum bietet sich ein enormes kulturelles Angebot – wie in kaum einer anderen Schweizer Stadt. Rund 40 Museen und zahlreiche Galerien warten auf kulturbegeisterte und neugierige Zeitgenossen.

Das Kupferstich-Kabinett im Kunstmuseum gehört mit 300000 Handzeichnungen, Druckgrafiken und Aquarellen weltweit zu den bedeutendsten Sammlungen. Art Basel ist die wichtigste Kunstmesse der Welt – sie lockt Künstler, Sammler und internationale Prominenz an den Rhein. Genuss, Kultur und Kunst und dazu die warmherzige Gastfreundschaft der Basler – was will man mehr?

Hier sind unsere Reisetipps und die besten Adressen in Basel

Safran Zunft (Gerbergasse 11): Historisches Basler Zunftlokal mit hervorragender Schweizer Küche. Zentral am Marktplatz gelegen, gehört die Safran Zunft mit traditionellem Charme zu den top Restaurants in Basel.



DEQUOI KNÖPFE (Grünpfahlgasse 8): Das Geschäft mit dem grössten Knopfsortiment in Basel und Umgebung wurde vor 30 Jahren von Christine Roosens gegründet. und jetzt von Monika Klein geführt. Acqua Osteria, Lounge, Bar, Café (Binningerstrasse 14): Im einstigen Wasserwerk gibt es sehr gute italienische Küche, hier trifft Italianità auf Industriedesign. Die Räume strahlen Grosszügigkeit und Freiraum aus, das ist ein feiner Mix aus Industrial Design und Cheminée-Gemütlichkeit. Nebst diversen «distillati» und «liquori» trifft der Bar-Liebhaber hier auf eine Auswahl feinster Drinks und Cocktails.



Dom Arlesheim (Dompl. 16, Arlesheim): Ein Ausflug zum Dom ist lohnenswert – nicht nur für Historiker. Der ehemalige Sitz des Domkapitels des Bistums Basel ist zum Wahrzeichen von Arlesheim geworden.



Puppenmuseum (Steinenvorstadt 1): Für Jung und Alt: Das Puppenmuseum Basel auf 4 Stockwerken. Es liegt im Herzen der Innenstadt und beherbergt die weltweit grösste Sammlung alter Teddybären sowie historische Puppen, Kaufmannsläden oder Puppenhäuser.



Das Museum Tinguely (Paul Sacher-Anlage 2): Kulturerlebnis für die ganze Familie. Das von Mario Botta entworfene Museum liegt direkt am Rhein und präsentiert die weltweit grösste Sammlung der Kunstwerke von Jean Tinguely. Im Museum gibt es auch ein vielseitiges Ausstellungsprogramm und abwechslungsreiche Veranstaltungen wie Führungen und Workshops.



Nordstern (Westquaistrasse 19): Schwimmender Club mit Musik und Food, in der Nähe des Dreiländerecks. Im Club wird auf musikalische Erlebnisse verschiedenster Art sehr grossen Wert gelegt. Hier geht es zum Programm.



Rhytaxi: Ein Must in der Stadt: eine Taxifahrt über den Rhein in beheizbaren Flusstaxis.



Basler Papiermühle (St. Alban-Tal 37): Das ist ein Museum für Papier, Schrift und Druck und eine produzierende Werkstätte. In der Papiermühle können Kinder ihr eigenes Papier schöpfen.



Zoo Basel (Binningerstrasse 40): Der «Zolli» ist der älteste zoologische Garten der Schweiz und einer der interessantesten und schönsten in Europa. Das ist eine wahre Erholungs-Oase für Besucherinnen und Besucher.



Flohmarkt (Petersplatz): Auf dem Petersplatz findet jeden Samstag ein Flohmarkt mit vielfältigem Angebot statt. (Von 7.30 bis 16.00 Uhr)



Stadtmarkt am Marktplatz (Marktpl. 9): Wochenmarkt mit prächtiger Kulisse; vor dem Basler Rathaus werden regionale Köstlichkeiten feilgeboten. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 8 bis 14 Uhr Freitag und Samstag, 8 bis 17 Uhr.



Excellence for Men (Sternengasse 2): Massgeschneiderte Herrenbekleidung, dazu die passende Krawatte aus 6000 Modellen auswählen.



Restaurant Gifthüttli (Schneidergasse 11): Echte Basler Beizenkultur in der Altstadt mit Wildgerichten im Herbst und ganzjährig mit vielen Cordon-bleu-Varianten.



Chapeau Maria Hiepler (Barfüssergasse 6): Hier gibts noch handgefertigte Hüte und Kopfbedeckungen. Wer in diesen Hutladen eintritt, taucht in eine andere Zeit ein.



Brunch auf dem Schiff Sonntags-Brunch während einer gemütlichen Fahrt durch das Dreiländereck. Jeden Sonntag von 10:30 dreht das Rhystärn seine Runden auf dem Rhein und lädt zum gemütlichen «zMörgelen», Verweilen und Beisammensein ein.



Palazzo Colombino (Rosentalstrasse 9): Erstklassige Unterhaltung und erlesene Kochkünste in Basels erfolgreichstem Gourmet- und Varietétheater. Akrobaten, Jongleure, Magier, Clowns, Comedians, Sänger, und Schauspieler aus der ganzen Welt gestalten eine Show und das Menü des «Les Quatre Saison» wurde von Robert Claudio Stöckl kreiert. Die nächste Saison vom Palazzo Colombino steht vom 20.11.2026 bis zum 10.01.2027 an.



Restaurant Löwenzorn (Gemsberg 2): Kunst und Kultur aus dem 16. Jahrhundert, dazu werden erstklassige saisonale Spezialitäten gereicht. Hier, im Herzen der Basler Altstadt tafeln die Basler und ihre Gäste bereits seit 1874. In diesem traditionellen Restaurant findet ihr n eben traditionellen Gerichten auch Speisen der leichten, modernen Küche.



Dampfbad Basel (Vogesenpl. 1): Wellness mitten in der Stadt – In dieser Wellness- und Spa-Oase im Norden von Basel kann man sich richtig gut entspannen oder sich eine kurze Auszeit bei einer Massage gönnen.



Teufelhof (Leonhardsgraben 49): Zwischen den historischen Stadtmauern auserlesene Weine und Delikatessen vom Gasthaus Teufelhof degustieren. Das Haus mit Hotel, Theater, Restaurant Atelier, Restaurant Bel Etage, Bar & Kaffee, Brauerei sowie einem Weinladen liegt mitten in der Altstadt von Basel, in zwei zusammengelegten, historischen Stadthäusern aus dem 18. Jahrhundert.