Ob gemütlich unterwegs mit einem Lama-Trekking, hoch zu Ross durch die Landschaft oder mit kräftigen Huskys durch die Natur: Diese tierischen Erlebnisse bringen Abwechslung in deine Ausflüge und sorgen für unvergessliche Momente draussen.

Milena Gähwiler

1 Freiberger Pferde im Jura

Wusstest du, dass die Freiberger Pferde die einzige Pferderasse sind, die ursprünglich aus der Schweiz stammt? Und zwar aus den Freibergen im Jura. Noch heute findet man dort wilde Freiberger. Im Jura gibt es aber auch viele Höfe wie zum Beispiel der Mas du Sapin ( Fornet-Dessous 21, 2717 Châtelat), wo man begleitete Ausritte mit trainierten Freibergern in der Natur unternehmen kann.

2 Maultiertrekking in Ernen VS

Ein Maultier ist eine Kreuzung aus einem Eselhengst und einer Pferdestute. Im Wallis werden verschiedene Trekkings mit den Maultieren angeboten. Der Berglandhof in Ernen (Bieutistrasse 10, 3995 Ernen) kennt verschiedene Routen durch die Walliser Alpenlandschaft. Die Touren variieren von Stundenausflügen bis hin zu mehrtägigen Exkursionen inklusive Übernachtung.

3 Pferde Reiten in Zuoz GR

Zuoz i(Straglia Chanels 4, 7524 Zuoz) st ein wunderschöner Ort in Graubünden. Der Fahr- und Reitbetrieb Zuoz bietet die Möglichkeit, die Bündner Gemeinde mithilfe von Pferden zu entdecken. Mit einer Kutschenfahrt oder auf einem Ausritt. Der Betrieb offeriert auch Reitunterricht und Übernachtungsmöglichkeiten, falls Sie über mehrere Tage eine Tour mit dem Pferd zurücklegen möchten.

4 Trekking mit Ziegen in Ringgenberg BE

Wer sich mal wie Geissenpeter fühlen möchte, kann das in Ringgenberg tun. Hier bietet der Bio-Berghof Hügeiss Ziegentrekking (Alter Zürichweg, 8952 Schlieren) an. Der Hof besitzt über 70 Ziegen. Die Art der Wanderung können die Besucher selbst bestimmen. Das Zvieri tragen die Ziegen.

Esel-, Lama- und Alpaka-Trekking in Lamboing BE

In Lamboing ist das Team von «Natürlich Freizeit» für Esel-, Lama- und Alpaka-Trekkings (La Chaux 4, 2516 Lamboing) bekannt. Im Marschtempo entdeckt man zusammen mit den Tieren den Tessenberg. Die Esel können auch geritten werden. Die Anlage verfügt über Übernachtungsmöglichkeiten und ein exklusives Catering-Angebot.

Kuhtrekking in Hemishofen SH

Auf dem Bolderhof in Hemishofen (Bolderhof 1, 8261 Hemishofen) reitet man nicht auf Pferden, sondern auf Kühen. Sie können zwischen einem eineinhalbstündigen begleiteten Ausritt durch Wälder und über Felder zum Rhein und zurück oder einem vierstündigen begleiteten Ausritt über Felder, durch die Auenlandschaft nahe den Flüssen Biber und Rhein und den Wald wählen.

Kamele und Lamas in Neukirch TG

Auf den ersten Blick passen Kamele und Lamas nicht ins Bild vom Thurgau. Auf dem Kamelhof Olmerswil (9217 Neukirch an der Thur) kann man an Kamel- und Lama-Trekkings und Reitausflügen teilnehmen. Zu Beginn werden die Besucher mit den Tieren vertraut gemacht. Danach können die Besucher mit Begleitung in der Natur um den Hof mit den Tieren spazieren gehen und Zeit verbringen.

Schlittenhund-Erlebnis in Alt St. Johann SG

In Alt St. Johann ermöglicht Huskystuff verschiedene Touren mit Schlittenhunden. Man kann zwischen einer Halbtagestour und einem Wochenprogramm wählen. Es werden Fahrten in verschiedene schneebedeckte Gebiete unternommen und je nach Programm und Schneeverhältnissen kann man in SAC-Hütten übernachten. Während der Tour lernt der Besucher die Tiere kennen, wie man sich um die Huskys sorgt und mit ihnen gut zusammen lebt.

Lamatrekking durch Monte Comino TI

Lamas sind für ihre Gutmütigkeit bekannt und eignen sich deshalb als perfekte Wandergefährten. Der Familienbetrieb Lama Trekking Ticino bietet seit mehreren Jahren Ausflüge mit ihren sechs Lamas an. Dabei erkundigt man den prächtigen Monte Comino im Centovalli. (6652 Centovalli - Monte Comino).



