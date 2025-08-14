Wer Ausflüge am Wasser liebt, findet in der Schweiz nicht nur herrliche Seen, Flüsse und Bäche, sondern auch eindrucksvolle Wasserfälle. Einige davon sind weltbekannt.

Die Natur fasziniert den Menschen seit jeher. Insbesondere Ausflüge an Gewässer haben auf viele eine entspannende Wirkung. Sanftes Plätschern oder wildes Rauschen sowie das Glitzern des bewegten Elements in der Sonne lassen einen schnell den Stress des Alltags vergessen.

Wasserfälle sind oft das Highlight von Wanderungen und in der Schweiz vielerorts zu finden. Elf der schönsten Exemplare findet ihr folgend.

1 Rheinfall

Europas grösster Wasserfall mit einer Breite von 150 Metern liegt in Schaffhausen. Lautstark rauscht das Rheinwasser dort 23 Meter hinab. Diese Touristenattraktion lässt sich auch auf einer Bootstour bestaunen, bei der man sogar den grossen Felsen erreicht, der mitten im Rheinfall steht. Dort kann man das beeindruckende Naturspektakel aus nächster Nähe beobachten. Ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Auch die Schlösser Laufen und Wörth sind per Boot erreichbar.

2 Saut du Doubs

Der Fluss Doubs bildet im Kanton Neuenburg einen 27 Meter hohen Wasserfall, der die romantische Uferlandschaft noch malerischer erscheinen lässt. Der Saut du Doubs, wie er heisst, liegt genau auf der Grenze der Schweiz und Frankreich. Auch dieser Wasserfall lässt sich auf Bootstouren auf dem Lac de Brenets aus nächster Nähe bewundern.

3 Staubbachfall

Mit ganzen 297 Metern Fallhöhe ist der Staubbachfall im Lauterbrunnental, das zahlreiche Wasserfälle zu bieten hat, eine atemberaubende Naturschönheit: Das Wasser wird auf seinem Weg zum Tal vom Winde zu einer weissen Gischt zerstäubt, was dem Staubbachfall seinen Namen verliehen hat. Nur im Sommer ist er über eine Felsengalerie zugänglich.

Spannend: 1779 soll Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) von diesem Anblick zu seinem «Gesang der Geister über den Wassern» inspiriert worden sein.

4 Giessbachfälle

In weissen Kaskaden bahnt sich der Giessbach seinen Weg zum Brienzersee. Wer sich die über 400 Meter hohen und weltberühmten Giessbachfälle im Berner Oberland ansehen möchte, kann auf Wanderwegen zum Teil auf Brücken oder sogar unter dem fallenden Wasser entlang spazieren.

Auch das märchenhafte Grandhotel Giessbach bietet Ausblick auf den Wasserfall, der in 14 Stufen aus den Hochtälern des Sägistal-Faulhorngebiets in die Tiefe rauscht. Seit 1879 befindet sich dort Europas älteste Standseilbahn, die auch heute noch Touristen vom See zum Grandhotel befördert.

5 Trümmelbachfälle

Sie sind die grössten unterirdischen Wasserfälle Europas, befinden sich wie so viele Wasserfälle im Berner Lauterbrunnental und verschwinden lautstark und schäumend im Berginneren. Zudem zählen sie zum Schweizerischen Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung und zum Unesco-Welterbe, daher dürfen sie in dieser Liste nicht fehlen.

Mit einem Tunnel-Lift kann man die zehn Gletscherwasserfälle der Trümmelbachfälle erreichen, die insgesamt über 140 Meter in die Tiefe donnern. Je nach Wetterlage sind sie von April bis November zugänglich.

6 Reichenbachfall

Der Reichenbachfall mit seinen sieben Stufen in Meiringen BE ist durch den Autor Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930) weltberühmt: An eben diesem Wasserfall liess er seine erfolgreiche Romanfigur Sherlock Holmes ihren Tod inszenieren. Die etwa 300 Meter hohe Kaskade des Reichenbachs in Schattenhalb BE beeindruckt Wanderer vor allem von Mai bis Oktober, da sie dann viel Wasser führt.

Mit einer nostalgischen Seilbahn kann man dort in die Höhe fahren und zu drei Aussichtsplattformen gelangen, die einen unterschiedlichen Blickwinkel auf den Reichenbachfall werfen lassen.

7 Ducan-Wasserfall

Der Ducan-Wasserfall in Davos GR eignet sich bestens für einen Familienausflug, da man von Sertig Dörfli innerhalb nur einer halben Stunde fast bis zum Wasserfall wandern kann. Die Strecke eignet sich auch für Kinderwagen. Inmitten von Wiesen und Alpen spaziert man entlang des Sertigbachs. Unterwegs kann man die Schweizer Natur in all ihrer Pracht mit dem Ausblick auf den Ducan-Wasserfall geniessen.

8 Berglistüber

Zwischen dem Urnerboden und dem Linthal im Kanton Glarus kann man gleich drei Wasserfälle des Fätschbach beobachten. Der mittlere davon ist über 40 Meter hoch und heisst Berglistüber. Er gilt als einer der schönsten Wasserfälle der Schweiz.

Direkt hinter die herabstürzenden Wassermassen darf man sich auf eigene Gefahr begeben und kann sich dort von dem spektakulären Anblick des Wasservorhangs verzaubern lassen. Der Weg zum Berglistüber, früher ein einfacher Pfad, wurde vor kurzem ausgebaut.

9 Seerenbachfälle

Wer sich für spektakuläre Wasserfälle interessiert, wird den Anblick der Seerenbachfälle bei Betlis am Walensee in St. Gallen geniessen: Aus 585 Metern schnellen die Wassermassen in drei Etappen die Schluchtwände hinab. Die zweite Etappe dieses Wasserfalls beträgt dabei ganze 305 Meter, was ihn zu einem der höchsten der Schweiz macht. Ausserdem befindet sich im Bereich der dritten Stufe der Seerenbachfälle die Ringquelle.

In den Hängen hinter der Quelle, die eine der grössten Karstquellen Europas ist, befindet sich ein riesiges Höhlensystem, von dem bisher etwa drei Kilometer von Höhlentauchern erforscht worden sind.

10 Thurwasserfälle

Die zwei Kaskaden der Säntisthur in St. Gallen werden als Thurwasserfälle bezeichnet. Ganze 23 Meter hoch sind diese beiden Stufen, wobei der Obere Thurfall mit 13 Metern drei Meter höher ist als der Untere Thurfall. Ein einfacher Wanderweg führt von Unterwasser aus in etwa 15 Minuten dorthin und man kann von drei Aussichtsplattformen aus den tosenden Anblick geniessen. Vor allem nach Regenfällen oder wenn es viel Schmelzwasser gibt, sind die Wasserfälle beeindruckend.

11 Foroglio-Wasserfall

Der Wasserfall von Foroglio TI im Val Bavona, einem typischen Gletschertal im Tessin, verleiht dem Panorama der Landschaft einen besonderen Charme. Das Wasser aus dem Val Calnègia fällt die Felswand 108 Meter hinab ins Tal und wirkt dabei geradezu märchenhaft. Ebenso bezaubernd sind die alten Steinhäuser und die Kirche aus dem 15. Jahrhundert in Foroglio.

Von Sonlerto aus kann man ohne grosse Mühe in circa einer Stunde zu dem berühmten Foroglio-Wasserfall wandern.

