Nicht nur wir Menschen, auch Hunde kühlen sich im Sommer gerne im Wasser ab. Die Schweiz hat viele Seen und Flüsse, an denen man sich erfrischen kann. Manche Orte sind ideal für Hund und Halter, um gemeinsamen Badespass zu erleben.

1/12 Ein Badeausflug macht mit dem eigenen Hund gleich doppelt so viel Spass. Foto: Getty Images

Sonja Zaleski-Körner

Viele Hunde lieben das Wasser, insbesondere an heissen Sommertagen bietet es ihnen Abkühlung und stillt den Durst. Am schönsten ist es, wenn man sich zusammen mit seinem vierbeinigen Begleiter abkühlen kann. Auf vielen öffentlichen Liegewiesen dürfen sich Hunde bei ihren Haltern an der Leine aufhalten oder gar mit ins Wasser.

Es gibt aber auch einige Stellen an Seen und Flüssen, an denen die Tiere frei laufen dürfen. Wichtig ist es, dabei Rücksicht auf andere zu nehmen und darauf zu achten, dass der Hund gut abrufbar ist und niemanden stört.

Wer einen Badeausflug mit seinem Haustier plant und noch nicht weiss, wo es hingehen soll, kann zum Beispiel diese acht Badestellen und Angebote mit seinem Vierbeiner besuchen:

1 Greifensee ZH

Am Greifensee gilt in den Naturschutzgebieten eine Leinenpflicht. In mehreren Erholungszonen rund um den See dürfen die Hunde aber frei laufen und baden gehen. Ein ideales Ausflugsziel für vier- und zweibeinige Wasserratten, die gerne in der Natur unterwegs sind. Parken kann man am Parkplatz Murholz in Maur.

2 Zugersee

Am Zugersee befindet sich neben dem Naturschutzgebiet ein Badeplatz für Hunde, wo keine Leinenpflicht für die Tiere besteht und diese sich frei bewegen dürfen. So wird der Ausflug ans Wasser zum erfrischenden Vergnügen für Mensch und Tier.

3 Altnau TG am Bodensee

Der Hundestrand am Bodensee bereitet den Vierbeinern im Sommer viel Freude: Hier können sie mit Artgenossen spielen. Der Hundehalter kann sich, wer mag, mit seinem Vierbeiner ins Wasser begeben. An warmen Tagen ist dort viel los. Es gibt am Bodensee aber auch an anderen Stellen die Möglichkeit, seinen Hund frei toben zu lassen, zum Beispiel im Seepark Arbon.

4 Canovasee Paspels GR

Der etwa 200 Meter lange Badesee eignet sich zum Schwimmen und Entspannen im Grünen für Hund und Halter. Jedoch sind Tiere nur in der hinteren Hälfte des Sees erlaubt und man zahlt einen Eintrittspreis, um dort zu baden: fünf Franken für Erwachsene und 2.50 Franken für Schüler, Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt und für Hunde kann ein freiwilliger Betrag von einem Franken gezahlt werden. Parkmöglichkeiten gibt es beim Oberstufenschulhaus Paspels und man erreicht den Canovasee nach wenigen Minuten Fussweg.

5 St. Alban BS, Rheinweg

In Basel können sich Hundehalter und ihre Vierbeiner gleich an zwei Stellen im Rhein erfrischen: Am St. Alban Rheinweg und dem gegenüberliegenden Gelände vom Tinguely Museum. In den ausgeschilderten Bereichen dürfen Hunde ohne Leine laufen und sich an Land und im Wasser so richtig austoben.

6 Vierwaldstättersee Buochs NW: Kajak Fahren mit Hund

Kajak- und Stand-up-Paddel-Kurse mit dem besten Freund des Menschen werden in Buochs in Nidwalden angeboten. Die Tiere lernen zum Beispiel in einem Intensivkurs vom Wasser aus wieder ins Boot oder auf das Board zu klettern. Man kann sowohl eigenes Material verwenden, als auch welches mieten – diesbezüglich sollte man sich vor der Buchung der Intensivwoche genau informieren. Vielleicht wird aus dem Kurs ja ein neues Hobby für Hund und Halter, wenn sich beide gerne im und auf dem Wasser bewegen?

7 Zürichsee: Pedalo-Ausflug mit Hund

In Ötiker Haab können am Hafen Stafä Wasser-Pedalos mit und ohne Rutsche gemietet werden. Auch Hunde sind auf den kleinen Bötchen erlaubt. Wenn der Hund kein guter Schwimmer ist, sollte er zur Sicherheit eine Schwimmweste auf dem Pedalo tragen.

8 Walensee: Stand-up-Paddel mit Hund

Sind Hund und Halter gerne gemeinsam sportlich aktiv, bietet sich ein Stand-up-Paddel-Kurs für Mensch und Tier an. Einen solchen gibt es beim Campingplatz Gäsi am Walensee. Auch Boards können nach vorheriger Absprache gemietet werden. Sowohl Privatstunden sind möglich, als auch im Juli und August ein wöchentliches Treffen für Stand-up-Paddel-Ausflüge in der Gruppe. Die Touren finden bei jedem Wetter statt, ausser Gewitter und Unwettern.