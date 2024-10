Das sind die schönsten Orte an der Aare

Thun liegt am Ausfluss der Aare aus dem Thunersee. Foto: swiss-image.ch 1/8

Christian Bauer

1 Aareschlucht – Ein Naturspektakel

Nicht weit von ihrem Ursprung im Grimselgebiet entfernt, grub sich die Aare bis 200 Meter in die Tiefe. Daraus entstanden ist die spektakuläre Aareschlucht. Sie liegt im Haslital bei Meiringen und ist eine Attraktion für alle Besucherinnen und Besucher. Die Schlucht führt die Spaziergänger auf einem 1,4 Kilometer langen Weg, mit Stegen und Tunneln, über die Aare. Platzangst darf man zwischen den senkrechten Kalkfelsen nicht haben – die schmalste Stelle misst gerade mal einen Meter.

2 Thun – mit Fahrtwind durchs 12. Jahrhundert

Die Aare durchfliesst den Brienzer- und Thunersee. Die Berner Region kann auf einem Passagierschiff erkundet werden und ist auch ein Paradies für Segler, Wind- oder Kitesurfer. Sehenswert ist auch die Stadt Thun, mit ihren zahlreichen Restaurants und Cafés, direkt an der Aare gelegen. Mehrheitlich erbaut wurde das Stadtbild im 12. Jahrhundert. Oberhalb der Altstadt thronen die beiden Türme des Schlosses Thun, ausgerichtet mit Blick auf die Alpen. Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten zählen die Stadtkirche mit achteckigem Turm, das Rathaus, die obere Hauptgasse mit ihren Hochtrottoirs und Einkaufsmöglichkeiten. Besonders beliebt sind die historischen Raddampfer, die von der Stadt Thun über den tiefblauen Thunersee bis nach Interlaken tuckern.

3 Bern – durch die Bundesstadt schwimmen

Die Aare fliesst auch durch die Bundeshauptstadt Bern. Die Städter sind stolz auf eines ihrer liebsten Wahrzeichen. Im Sommer tauchen die erhitzten Gemüter ins smaragdgrüne Wasser ein und lassen sich mit Gummiboot beim «Aareböötle» oder einem Aareschwumm im Fluss treiben. Auch Freizeitaktivitäten wie Joggen, Stand-up-Paddling oder Surfen sind bei den Bernerinnen und Bernern sehr beliebt. Ruhige Gemüter spazieren an der Aare entlang und sonnen sich in einem der vier Flussbäder. Besonders eindrücklich ist die Atmosphäre im Restaurant Terrasse, gebaut auf einem schwebenden Pavillon, an dem das rauschende Wasser der Aare vorbeifliesst.

6 Biel – die weltoffene Stadt am Bielersee

Am östlichen Ende des Bielersees liegt die Stadt Biel, die Uhren- und Industriemetropole der Schweiz. Die Aare trennt das imposante Stadtbild, bestehend aus modernen Hochhäusern, architektonischen Sehenswürdigkeiten und römischen Bauten, bei dem die deutsche und französische Sprachkultur miteinander verschmelzen. Durch die attraktive Lage am Fusse des Jura ist die Region rund um Biel auch bei Touristen ein beliebtes Ausflugs- und Ferienziel. Die grösste zweisprachige Stadt der Schweiz wurde mit dem Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes ausgezeichnet und war ein Teil der Expo.02 im «Drei-Seen-Land» rund um Bieler-, Neuenburger- und Murtensee. Auch per Schiff kann die Gegend mit ihren Rebbergen und charmanten Winzerdörfern erkundet werden. Sportbegeisterte toben sich im nahe gelegenen Sportzentrum Magglingen oder im Naturpark Chasseral aus.

7 Solothurn – die schönste Barockstadt der Schweiz

Rund 30 Kilometer östlich von Biel liegt die Stadt Solothurn. Während den Sommermonaten tummeln sich die Einheimischen Solothurner in der autofreien «Ambassadorenstadt» mit ihrem italienischen und französischen Flair. Gepflasterte Altstadtgassen, Boutiquen, Restaurants und Cafés bestimmen das Bild. Solothurn gilt mit ihren elf Kirchen und Kapellen als schönste Barockstadt der Schweiz. Zahlreiche Museen, Brunnen und Sehenswürdigkeiten sind vorhanden wie die St. Ursen-Kathedrale mit Aussichtsturm, Jesuitenkirche, das Kunstmuseum oder der Zeitglockenturm, dem ältesten Bauwerk der Stadt. Ein beliebtes Ausflugsziel nähe Solothurn ist die Verenaschlucht mit Kapelle und Einsiedelei, die auf einem kurzen Spaziergang erreichbar ist.

8 Aarburg – Hollywood lässt grüssen

Fast schon majestätisch thront die Festungsanlage hoch über dem Städtchen von Aarburg. Ursprünglich ist sie im 12. Jahrhundert entstanden. Ausgebaut wurde sie während der Berner Herrschaft, bis die Festung schlussendlich in die Hände Napoleons gelangte. Heute dient das Baudenkmal als Jugendheim, das auch besichtigt werden kann. Einladend wirkt die über 100-jährige Maillartbrücke, die ihre Gäste über die Aare bis ins Zentrum führt. Ein Naturspektakel ist die Aarewaage. Die starke Strömung und das ruhige Wasser treffen mitten im Fluss aufeinander und lassen die Aare rückwärts fliessen – ein einzigartiges Phänomen in Europa. Ein Hauch Hollywood prägt auch die Textilindustrie Aarburgs. Begeistert vom internationalen Unterwäsche-Hersteller Zimmerli sind Stars wie Hugh Grant, Will Smith, Joaquin Phoenix, Nicole Kidman und auch Prinz Charles. Sie alle tragen die Unterwäsche aus der Schweiz.

9 Schloss Wildegg – grüne Oase mit adliger Herrschaft

An den Städten Olten und Aarau zieht die Aare auch in einem Rundbogen am Schloss Wildegg vorbei. Ein prächtiger Garten schmückt das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert. Jedes Botaniker-Herz schlägt beim Anblick der rundherum liegenden Rebberge und bis zu 300 Jahre alten Kulturpflanzen höher. Wer mag, kann die umliegende Landschaft auf Wanderungen erkunden. Das Schloss besitzt jedoch nicht nur die historische Gartenkultur, sondern ist auch ein Ort mit historischer Geschichte. Durch die Habsburger gegründet, bewohnte später die Adelsfamilie von Effinger die Schlossdomäne. Daraus ist das heutige Wohnmuseum entstanden – ursprüngliche Besitztümer und sprechende Portraits in der Ahnengalerie verraten mehr vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert.