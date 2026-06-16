Lauterbrunnen hat für Touristen viel zu bieten. Eine US-Touristin ist allerdings vom Friedhof des Ferienziels besonders beeindruckt. Ihr Video geht viral und stellt die Schweizer Friedhofskultur ins Rampenlicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Amerikanerin entdeckt Friedhof in Lauterbrunnen BE und ist begeistert

Blumengeschmückte Gräber erstaunen viele Nutzer

TikTok-Video erreicht über 7 Millionen Views

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Eigentlich wollte Ashley aus den USA während ihrer Europareise nur einen schönen Ort entdecken. Doch als sie den Friedhof von Lauterbrunnen BE findet, ist sie völlig aus dem Häuschen. Zwischen den Bergen, den alten Grabsteinen und den unzähligen Blumen bricht sie nach eigenen Angaben sogar in Tränen aus.

Der Anblick berührt sie so sehr, dass sie in ihrem Video schreibt: «Begrabt mich hier.» Dabei ist dieser Anblick für viele Schweizerinnen und Schweizer nichts Aussergewöhnliches. Ein gepflegtes Grab mit Blumen ist hierzulande Usus.

Für Ashley war es aber ein besonderer Moment, wie «20 Minuten» zuerst berichtete. Ihr Video ging viral und löste eine überraschende Diskussion aus: Sind blumengeschmückte Gräber wirklich nicht überall normal?

Für viele gehört Blumenschmuck einfach dazu

In den Kommentaren zeigen sich viele Menschen erstaunt über Ashleys Reaktion. Einige schrieben, sie hätten nie darüber nachgedacht, dass Friedhöfe in anderen Ländern ganz anders aussehen können.

Gerade in der Schweiz, Deutschland und Österreich ist es für viele Familien Tradition, die Gräber regelmässig zu pflegen. Blumen werden gepflanzt, Kerzen angezündet und die kleinen Orte der Erinnerung liebevoll gestaltet.

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Die schönsten und ungewöhnlichsten Friedhöfe der Welt

Friedhöfe sind weltweit ein Spiegel der Kultur. Manche wirken dabei fast wie Kunstwerke. Blick stellt zwei von ihnen vor.

Friedhof Père Lachaise in Paris

Der berühmte Père Lachaise Cemetery in Paris zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Zwischen alten Alleen und kunstvollen Grabmälern ruhen Legenden wie Jim Morrison, Oscar Wilde und Frédéric Chopin. Der 44 Hektar grosse Friedhof ist längst mehr als nur ein Ort der Ruhe, er ist eine Sehenswürdigkeit.

Cimitirul Vesel in Rumänien

Auf dem Cimitirul Vesel in Rumänien geht es sogar bunt zu: Die farbenfroh bemalten Grabkreuze erzählen Geschichten aus dem Leben der Verstorbenen und machen den Friedhof einzigartig.

Wie andere Kulturen ihre Gräber pflegen

In Japan gehören liebevoll gepflegte Familiengräber seit Jahrhunderten zur Tradition. Angehörige besuchen sie regelmässig und halten so die Verbindung zu ihren Vorfahren lebendig. Und in Mexiko wird beim Día de los Muertos nicht nur getrauert: Familien schmücken die Gräber mit Blumen, Kerzen und persönlichen Erinnerungsstücken. Es ist ein farbenfrohes Fest zu Ehren der Verstorbenen.