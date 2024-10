Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wenn das Laub am Boden raschelt und die goldene Sonne strahlt, ist Hochsaison für viele Wanderfans. Die Genussjahreszeit hat aber auch für Feinschmecker und Feinschmeckerinnen einige kulinarische Highlights im Angebot. Da das eine das andere nicht ausschliesst, zeigt Blick dir vier Wanderwege von «26 Summits», der Wanderkampagne von Blick, UBS und Visa, auf denen du sowohl atemberaubende Landschaften als auch lokale Spezialitäten geniessen kannst.

Ottenberg TG

Die malerische Landschaft auf der Wanderung in der Region Weinfelden TG wird durch den Spaziergang vorbei an den Rebhängen abgerundet. Besonders Weinliebhabende kommen bei dieser Wanderung auf ihre Kosten. Foto: Stefan Somogyi

Der Name ist bei dieser Wanderung Programm, denn sie startet und endet im thurgauischen Weinfelden. Auf dieser Route spazierst du durch die Thurgauer Rebberge und hast die Gelegenheit, dort Wein zu kosten. Die Region bietet dafür Degustationsrucksäcke mit Weingläsern und lokalen Spezialitäten. Unterwegs können die im Rucksack enthaltenen Gläser gefüllt werden, denn die Weinsafes lagern zwei Regionalweine, die zur Verkostung einladen.

Rhein-Reben-Route SH

Entlang des Rheinufers flaniert man auf dieser Route flach durch beeindruckende Landschaften und vorbei an idyllischen Badeplätzen. Beim Ziel angekommen, wartet die am Dorfrand gelegene Beiz «Lindenhof», die regionalen Wein aus Eigenanbau anbietet. Foto: Naturpark Schaffhausen

Ein weiteres Bijou für Weinkenner und Weinkennerinnen ist die Rhein-Reben-Route, die im deutschen Jestetten startet und wieder zurück in die Schweiz führt. Mit dem flachen Beginn geht es durch Felder über die im Jahre 1696 erbaute Römerbrücke. Weiter geht die Wanderung entlang des Rheines Richtung Buchberg SH. Hier befindet sich zum Beispiel auch der Lindenhof, der regionalen Wein herstellt.

Point de vue du Peuchapatte JU

Weite Weiden, wilde Wasserschluchten und dazu ein Hauch Kulinarik: Das beinhaltet die Wanderung von Les Breuleux JU nach Le Noirmont JU. Am Zielort angekommen, ist ein Abstecher in die Schaukäserei fast ein Muss. Foto: jura tourisme

Die jurassischen Freiberge gelten nicht nur als Wanderparadies. Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten. Auf der Wanderung von le Breuleux JU bis le Noirmont JU spaziert man an der Schaukäserei «Fromagerie des Franches-Montagnes» vorbei. Hier beobachtet man die Mitarbeitende und das Geschehen durch grosse Vitrinen. Via Schulterblick sieht man, wie Tête de Moine und Greyerzer entstehen.

La Robella NE

Die abwechslungsreiche Route von La Robella NE nach Môtiers NE endet beim Museum des Absinths. Für das Val-de-Traverse ist die Geschichte der grünen Fee von grosser Bedeutung und für Interessierte einen Besuch wert. Foto: Getty Images

Für vielen gehörten Wein und Wandern im Herbst zusammen. Auf dieser Wanderung ersetzen wir die Traube mit Wermuth, Fenchel und Anis, denn wir begeben uns in die Geburtsstätte des Absinths. Auf der Wanderung von la Robella NE nach Môtiers NE mäandert man vorbei an den Schluchten der Poëta Raisse. Am Zielort steht das «Maison de l'Absinthe». Im Museum des Absinths erfährt man Interessantes über die Entstehung der sogenannten grünen Fee – ein Besuch im Val-de-Travers lohnt sich.

