Die Westschweiz punktet nicht nur in Sache Kulinarik. Auch Flora und Fauna der Romandie sind einen Besuch wert. Vier besonders schöne Routen in der Romandie, die Teil der Wanderchallenge «26 Summits» von Blick und UBS sind, stellen wir dir in diesem Artikel vor.

Wenn die Sonne scheint, zieht es viele Menschen an die frische Luft. In der ganzen Schweiz gibt es herrliche Wanderwege, auf denen man die Natur und das Sommerwetter geniessen kann. Wer die Romandie erkunden möchte, kann sich anhand der folgenden Ausflugstipps inspirieren lassen. Diese vier Wanderungen sind Routen der «26 Summits»-Wanderkampagne und bieten unterwegs Abwechslung und traumhafte Aussichten:

Schwyberg im Kanton Freiburg

Der Schwyberg-Rundwanderweg beginnt und endet beim Seebad Gypsera am Schwarzsee, wo man sich an heissen Tagen abkühlen kann. Die Tour führt auf den Schwyberg, der in den Freiburger Voralpen liegt und einen idyllischen Blick auf den Bergsee und die umliegenden Berge bietet. Unweit vor dem höchsten Punkt dieser Wanderung befindet sich die von Donnerstag bis Sonntag geöffnete Berghütte «Fuchses Schwyberg». Nachdem man den Gipfel des Schwybergs erklommen hat, geht es anschliessend in Richtung Salevorschis FR bergab und zurück zum Ausgangspunkt.

Dauer: 3 Stunden und 40 Minuten

Distanz: 9.9 Kilometer

Gipfelhöhe: 1’620 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.

Wandern und mit ein wenig Glück Preise gewinnen Shutterstock Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, wirst du nicht nur mit tollen Wander-Momenten belohnt, sondern mit ein wenig Glück auch mit Wettbewerbspreisen. Wandere mit, scanne den QR-Code auf dem Gipfelschild und nimm an der Verlosung von über 400 Preisen teil. Worauf wartest du noch? Mach jetzt mit. Shutterstock Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, wirst du nicht nur mit tollen Wander-Momenten belohnt, sondern mit ein wenig Glück auch mit Wettbewerbspreisen. Wandere mit, scanne den QR-Code auf dem Gipfelschild und nimm an der Verlosung von über 400 Preisen teil. Worauf wartest du noch? Mach jetzt mit. Mitmachen und gewinnen

Point de vue du Peuchapatte im Kanton Jura

Ein entspannter Ausflug, der sich für Familien eignet, ist die Wanderung Point de vue du Peuchapatte. Sie führt durch die jurassischen Freiberge und unter anderem an Wytweiden entlang, auf denen Freiberger Pferde weiden. Die vielseitige Tour beginnt beim Bahnhof von Les Breuleux JU und verläuft hinauf zum Höhenweg, von wo aus man den Windpark Mont-Soleil, den grössten Windpark der Schweiz, sehen kann. Danach geht es in Richtung Le Creux-des-Biches JU und weiter nach Le Peu-Péquignot JU, bis das Ziel der Wanderung in Le Noirmont JU erreicht ist. Dort gibt es nicht nur verschiedene Restaurants, sondern auch die Schaukäserei «Fromagerie des Franches-Montagnes», in der man viel über die Käseherstellung erfährt.

Dauer: 2 Stunden und 34 Minuten

Distanz: 10 Kilometer

Gipfelhöhe: 1’184 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.

La Robella im Kanton Neuenburg

Das Plateau von La Robella, von wo aus die Wanderung startet, erreicht man bequem mit dem Sessellift ab Buttes NE. Wenige Minuten von der Station entfernt bietet das Bergrestaurant «Chez Katon» die Möglichkeit, die Landschaft bei einer Stärkung von der Terrasse aus zu bewundern. Die Route führt zunächst über Bergwiesen und schliesslich zu den Schluchten der Poëta-Raisse. Dort wandert man auf über dem Bach erbauten Stegen. Weitere Highlights dieser Wanderung im Val-de-Travers sind der Wasserfall Cascade de Rousseau und die Fontaine à Louis, sowie weitere versteckte Absinth-Brunnen. Der Ausflug endet in Môtiers NE, wo man nach der Wanderung das Museum «Maison de l’Absinthe» besuchen und das alkoholische Getränk probieren kann.

Dauer: 3 Stunden und 10 Minuten

Distanz: 11.5 Kilometer

Gipfelhöhe: 1’222 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.

Aletsch Arena – Riederhorn im Kanton Wallis

Wer auf dem Rundwanderweg Aletsch Arena – Riederhorn wandert, wird unterwegs mit Aussichten auf die Walliser und Berner Alpen, sowie den Grossen Aletschgletscher belohnt. Los geht es in Riederalp Mitte, hinauf zur Riederfurka und zum Riederhorn mit seinem atemberaubenden Panorama. Es folgt der Abstieg über den Themenweg Casselweg zurück auf die Riederfurka und zur «Villa Cassel», in der es Ausstellungen von Pro Natura, ein Restaurant und Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Von dort führt die Route wieder zum Ausgangspunkt der Wanderung.

Dauer: 2 Stunden und 45 Minuten

Distanz: 7.4 Kilometer

Gipfelhöhe: 2’227 Meter über dem Meer

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Weitere Informationen zur Wanderung findest du hier.