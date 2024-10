Wer gerne die Schweizer Natur erkundet, kennt die auffällig bunten Schilder und Markierungen, die einem den Weg weisen. Hier erfährst du, was die einzelnen Farben dir über die Routen verraten.

Was bedeuten die Farben von Wanderwegweisern und Markierungen?

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

Damit man auf Wanderungen sicher unterwegs ist, müssen die Ausflüge gut geplant werden. Nicht nur die richtige Ausrüstung und eine den individuellen Fähigkeiten entsprechende Route sind dabei entscheidend, sondern auch die Wettersituation sowie aktuelle Wegverhältnisse. Zudem tragen Wanderwegweiser und Zwischenmarkierungen zur Sicherheit des Ausfluges bei. Werden diese richtig interpretiert und gelesen, kann das einheitlich signalisierte Wanderwegnetz seinen Zweck erfüllen.

Der grundsätzliche Sinn der Wegweiser

Wie im Strassenverkehr befindet sich das genannte Ziel in der Richtung, in die das jeweilige Schild zeigt. Nicht nur die Wanderung, auch die dafür benötigte Zeit wird darauf angegeben, wobei Pausen nicht mit einberechnet sind. Befindet sich ein Trennstrich auf dem Wegweiser, bedeutet dies, dass es eine Routenverzweigung gibt. Selbsterklärende Symbole weisen zudem auf Grillplätze, öffentliche Verkehrsmittel oder beispielsweise Einkehrmöglichkeiten hin. Doch was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Wanderwegweiser und Markierungen?

Das weisse Schild, hier in der Mitte, verrät den eigenen Standort und die Höhe über dem Meer. Foto: Getty Images

Weisses Schild

Auf dem weissen Schild, das sich an manchen Wanderwegweisern befindet, wird in schwarzer Schrift der Standort und die Höhe angegeben. So kann man sich auf selbst mitgebrachten Karten besser orientieren.

Gelbe Schilder mit schwarzer Schrift weisen auf Wanderwege hin. Ebenso verhält es sich mit gelben Zwischenmarkierungen auf der Route. Foto: Getty Images

Gelb markierte Wanderwege

Gelbe Wegweiser mit schwarzer Schrift oder gelbe Markierungen in Rautenform, manchmal mit einem schwarzen Wander-Piktogramm, weisen unterwegs auf Wanderwege hin, bei denen steile Abschnitte gesichert und meist durch Stufen erreichbar sind. Häufig verlaufen diese Routen auf breiten Wegen, allerdings nicht immer. Gewöhnliche Wanderschuhe reichen für Wanderungen dieser Art aus.

Manchmal befinden sich auch kleinere gelbe Schilder mit grünen Aufklebern und einer weissen Nummer an Wegweisern von Wanderland Schweiz: So werden besonders attraktive und beliebte Wanderungen ausgeschildert.

Gelbe Wanderwegweiser mit weiss-rot-weisser Spitze, oder weiss-rot-weisse Zwischenmarkierungen markieren Bergwanderwege. Foto: Getty Images

Weiss-rot-weiss markierte Wanderwege

Weiss-rot-weisse Markierungen, die sich entweder an der Spitze von gelben Schildern, oder als Zwischenmarkierungen auf Steinen, Felswänden, Pfosten, Mauerwerk und Bäumen befinden, weisen auf Bergwanderwege hin.

Sehr schwierige Passagen sind durch Seile oder Ketten gesichert. Da diese Wanderwege steile, schmale oder exponierte Streckenabschnitte beinhalten, sollten Wanderinnen und Wanderer eine gute Kondition haben, schwindelfrei sein und Wanderschuhe tragen, die viel Halt geben und eine für unwegsames Gelände geeignete Sohle haben.

Oben links sieht man das Schild eines Alpinwanderwegs: Es hat eine weiss-blau-weisse Spitze. Auch Markierungen auf der Route sind weiss-blau-weiss. Foto: Getty Images

Weiss-blau-weiss markierte Wanderwege

Durch weiss-blau-weiss gekennzeichneten Wanderwegen handelt es sich um Alpinwanderwege. Die Schrift auf den blauen Schildern ist in der Regel weiss und die Spitze weiss-blau-weiss. Zwischenmarkierungen sind ebenfalls weiss-blau-weiss. Solche Routen sind nur für erfahrene Bergfans geeignet, die die Gefahren im Gebirge kennen. Es muss mit Gletschern, Schneefeldern, kurzen Kletterabschnitten oder Geröll gerechnet werden.

Ausser Trittsicherheit, einer sehr guten körperlichen Fitness und Schwindelfreiheit sind haltgebende, robuste Wanderschuhe für alpines Gelände notwendig, sowie wechselnden Wetterbedingungen entsprechende Kleidung. Zur Ausrüstung gehören auf Alpinwanderwegen Steigeisen, Seil und je nach Route sogar Pickel.

In Pink werden Winterwanderwege markiert – meist mit schwarzem Wander-Piktogramm, wie hier. Ein weisser Schneeschuh auf einem pinken Wegweiser deutet auf einen Schneeschuhwanderweg hin. Foto: Getty Images

Pink markierte Wanderwege

In grellem Pink werden Winterwanderwege markiert. Meist befindet sich auf den Wegweisern ein schwarzes Wander-Piktogramm. Die Wege sind zwar präpariert. Schnee und Eis auf den Wegen sorgen für Rutschgefahr, weshalb warme Wanderschuhe getragen werden sollten, die Sohlen mit griffigem Profil haben.

Falls auf dem pinkfarbene Schild ein weisser Schneeschuh abgebildet ist, signalisiert es die Route einer Schneeschuhwanderung. Diese Strecken sind nicht gespurt. Sprich: Es sind Schneeschuhe und Wanderstöcke notwendig, um im Winter sicher auf den nicht präparierten Wegen vorwärtszukommen. Es gilt, sich vorab über den Schwierigkeitsgrad der Route zu informieren. Diese werden wie bei Skipisten in Blau, Rot und Schwarz unterteilt – Blau gilt als leicht, Rot als mittelschwer und Schwarz als anspruchsvoll.