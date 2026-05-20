Die Schweiz bietet unzählige Möglichkeiten für unvergessliche Familienausflüge – von tierischen Begegnungen über spannende Museen bis hin zu aktiven Naturerlebnissen. 11 Ideen für tolle Ausflüge in der Schweiz zu Pfingsten gibt es hier.

1 Zu Besuch beim Geissenpeter – Savognin (GR)

Hier dreht sich alles um die Geiss. Du kannst die Tiere streicheln, füttern und mit ihnen um die Wette meckern – ganz wie im Heidi-Märchen rund um Geissenpeter. Bei der Mittelstation der Tigignas-Sesselbahn tauchst du in die alpine Bergwelt ein. Wer mag, probiert frischen Ziegenkäse oder Milch direkt vom Hof. Weitere Angebote gibt es hier.

2 Ritter und Prinzessin spielen – Schloss Lenzburg (AG)

Auf Schloss Lenzburg wird Geschichte lebendig. Im Dachstock der Landvogtei dürfen sich Kinder nach Herzenslust verkleiden. Eine grosse Kostümkiste lädt zum Eintauchen in vergangene Zeiten ein. Im Kindermuseum kannst du zudem eigene Kronen oder Schwerter basteln und dich wie im Mittelalter fühlen. Mehr dazu hier.

3 Forschen und Staunen – Technorama Winterthur (ZH)

Im Swiss Science Center Technorama wird Wissenschaft zum Abenteuer. An hunderten Experimentierstationen kannst du Naturgesetze hautnah erleben – manchmal stehen dir dabei sprichwörtlich die Haare zu Berge. Eine Sonderausstellung sorgt zusätzlich für neue Entdeckungen rund ums Thema Luft. Angebote und Program gibt es hier.





4 Glaskunst erleben – Hergiswil (NW)

In Hergiswil am Vierwaldstättersee erlebst du traditionelles Glashandwerk aus nächster Nähe. Seit Generationen entstehen hier kunstvolle Gläser, Vasen und Schalen in Handarbeit. Neben der Glasbläserei warten ein spannendes Glaslabyrinth und interaktive Ausstellungen auf dich. Mehr dazu hier.

5 Mit dem Zauberer unterwegs – Flims (GR)

In Flims wird der Familienausflug zum Erlebnis mit Magie. Gemeinsam mit Zauberer Ami Sabi entdeckst du die Bergwelt auf spielerische Weise. Dabei erfährst du Spannendes über Natur, Tiere und die vier Elemente – und vielleicht auch den einen oder anderen Zaubertrick. Angebote und Program gibt es hier.

6 Abenteuer pur am Wasser – Engelberg (OW)

Der Robinson-Spielplatz im Grotzenwäldli ist ein echtes Naturabenteuer. Flossfahrten, Hängebrücken und Holzburgen sorgen für Spiel und Spass. Hier wird geplanscht, gebaut und entdeckt – Langeweile hat keinen Platz. Mehr dazu hier.

7 Huskys hautnah – Alt St. Johann (SG)

Auch ausserhalb des Winters sind Huskys beeindruckend. Du kannst die Tiere aus nächster Nähe erleben, bei der Fütterung dabei sein und sogar mit ihnen spazieren gehen. Ein Erlebnis für alle, die Hunde lieben und Natur spüren möchten. Mehr dazu hier.

8 Bären entdecken – S-charl im Nationalpark (GR)

Auf dem Bärenweg «Senda da l’uors» lernst du den Braunbären spielerisch kennen. Interaktive Stationen vermitteln Wissen über das Leben der Tiere in der Schweizer Wildnis. Gleich daneben lädt das Museum Schmelzra zu weiteren spannenden Entdeckungen ein. Mehr dazu hier.





9 Irren und lachen im Labyrinth – Evionnaz (VS)

Im riesigen Labyrinth von Evionnaz verlierst du dich garantiert – zumindest für eine Weile. Kilometerlange Wege führen durch eine grüne Pflanzenwelt mit Überraschungen. Am Ende wartet ein grosser Spielplatz mit Trampolin und Kletterwand. Weitere Informationen hier.

10 Klettern und ausprobieren – Schlieren (ZH)

Im Kletterzentrum Schlieren kannst du dich an hohen Wänden versuchen – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Sicherheit steht dabei im Vordergrund, der Spass aber genauso. Wer mutig ist, testet draussen zusätzlich die Outdoor-Kletteranlagen. Weitere Informationen hier.

11 Römerzeit erleben – Windisch (AG)

Im Legionärspfad Vindonissa reist du in die Zeit der Römer zurück. Du erlebst hautnah, wie Legionäre gelebt haben, und kannst selbst in ihre Rollen schlüpfen. Besonders spannend: Übernachten im originalgetreu nachgebauten Römerlager. Das Programm und die aktuellen Angebote gibt es hier.